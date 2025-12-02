El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?’"

El joven de 18 años no formará parte de la semifinal ida por los playoffs de la Liga 1 2025. (Movistar Deportes)

Sorpresivamente Piero Cari no fue considerado por Néstor Gorosito para el Alianza Lima vs Sporting Cristal, partido por la semifinal ida de los playoffs de la Liga 1 2025, que se llevará a cabo hoy, martes 2 de diciembre, en el estadio Nacional de Lima.

El volante de 18 años venía de hacer la gira con la selección peruana por Rusia, pero no tuvo minutos en el último cotejo del Torneo Clausura ante UTC. Ahora, el canterano ‘blanquiazul’ tampoco estará en el choque ante los ‘celestes’ por decisión del técnico argentino.

En ese sentido, el periodista deportivo Giancarlo Granda reveló el motivo por el que Cari no jugará este primer clásico decisivo. “No sale en lista por decisión técnica, tengo información, hay actitudes del chico que no han gustado por parte del entrenador, no voy a entrar en detalles”, expresó en el programa Después de Todo.

Las palabras del ‘Flaco’ desataron un debate en la mesa. Por un lado, el también narrador explicaba que Piero Cari podría tomar una postura sobre la decisión de ‘Pipo’ Gorosito. “El chico también te puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?“, expresó haciendo referencia a los comportamientos de los jugadores experimentados a lo largo de la temporada.

Su compañero Diego Rebagliati lo contradijo. “Ahí viene la parte de que tú tienes 17 años y el otro tiene...”. Granda se ratificó en su postura y añadió: “Pero el ejemplo...”. El exjugador volvió a pronunciarse, señalando que “Gorosito dirá que a los futbolistas de 30 años ya no los voy a cambiar, pero a un chico de 17 sí tengo la responsabilidad”.

El ‘Flaco’ Granda manifestó que no defiende al ‘potrillo’, todo lo contrario señaló que su conducta no es la mejor. No obstante, acotó que “las reglas deberían ser para todos por igual, cuando vas a un lugar y hay reglas para algunos y para otros no, igual reclamas y te enojas".

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal ida de los playoffs de Liga 1 2025.

Las bajas de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal

Piero Cari no es el único que quedó fuera por decisión técnica. Alessandro Burlamaqui corrió con la misma suerte. Su ausencia se vincula al hecho que hay una sobrepoblación en la volante con el ascenso de Jesús Castillo y la permanencia de Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini.

Por otro lado, Josué Estrada no está disponible para el Alianza Lima vs Sporting Cristal por lesión. En su lugar, Guillermo Enrique se metió al once y Marco Huamán será la alternativa en dicha posición y esperará por su oportunidad en el banco de suplentes

Estos dos nombres se suman al de Carlos Zambrano, quien fue expulsado en la victoria ante UTC y quedó suspendido para el primer choque ante los ‘celestes’. El ‘Káiser’ sería reemplazado por Gianfranco Chávez, quien hará dupla con Renzo Garcés en la zaga.

Menos mal para los 'blanquiazules', el portero Viscarra atajó el penal. (Video: L1MAX)

Alianza apeló a la polémica sanción contra el ‘León’ -segunda amarilla- para que pueda disputar la primera semifinal de los playoffs. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria no le dio respuesta alguna, por lo que tendrá que ver este cotejo desde la tribuna del Estadio Nacional de Lima.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal ida

Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal hoy, martes 2 de diciembre, a las 20:00 horas de Perú en el Estadio Nacional de Lima, que solo contará con la asistencia de la hinchada rimense. Por otro lado, esta primera semifinal por los playoffs será transmitida de manera exclusiva por la señal de L1 Max y Liga 1 Play.