Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El conjunto ‘blanquiazul’ presenta seis ausencias para este partido, incluyendo Carlos Zambrano y Piero Cari. Los ‘celestes’ quieren dar el primer golpe ante sus hinchas. Conoce las posibles formaciones

Posibles alineaciones del Alianza Lima
Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2025.

Alianza Lima se medirá en condición de visitante contra Sporting Cristal hoy, el martes 2 de diciembre, en un duelo correspondiente a la ida de la primera etapa de los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025. El Estadio Nacional de Lima será el escenario de un encuentro clave entre dos equipos que luchan por ser ‘Perú 2′ y clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conoce las posibles alineaciones.

El cuadro ‘íntimo’ viene atravesando turbulencias en las últimas semanas. Más allá de que acabó el Torneo Clausura en el tercer lugar de la tabla acumulada, se han voceado diversos problemas en la interna, sobre todo, tras la inminente salida de Hernán Barcos a fin de temporada. A ello se le suma la ausencia de Carlos Zambrano por expulsión, que también ha sido un tema polémico por batir a nivel mundial un récord de expulsiones en un año.

De esta forma, el técnico Néstor Gorosito, quien renovó su contrato con los ‘blanquiazules’ a finales de octubre, tiene la consigna de conseguir que su equipo levante su nivel y mantenga la concentración para insertarse en el máximo torneo de clubes de Conmebol desde los grupos.

Goles y mejores jugadas del triunfo 'blanquiazul' en Matute por la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Además de la ausencia del ‘Kaiser’, el conjunto ‘victoriano’ no tendrá a otros elementos de su plantel como Josué Estrada, Ricardo Lagos, Alessandro Burlamaqui, Jean Pierre Archimbaud, Piero Cari y Matías Succar.

Posible alineación de Alianza Lima

Con todo lo mencionado líneas arriba, Néstor Gorosito plantearía el modelo de juego de 4-2-3-1 que lo ha caracterizado en su etapa en Alianza Lima, con mucha libertad para los hombres de ataque. Por tal motivo, este sería el once titular que mandaría a la cancha:

Guillermo Viscarra se pararía bajo los tres palos. En la retaguardia habría una línea de cuatro defensores con Gianfranco Chávez (reemplazo de Carlos Zambrano) y Renzo Garcés como zagueros centrales, mientras que Guillermo Enrique volvería a ser inicialista como lateral derecho, dejando en la izquierda a Miguel Trauco.

En la mitad de la cancha, Jesús Castillo se mantendría como volante ancla y Fernando Gaibor lo acompañaría como el ‘cerebro’. En tanto, Pablo Ceppelini se colocaría como el ‘10′, detrás de los atacantes. Justamente, los extremos serían Alan Cantero por la banda derecha y Eryc Castillo por el flanco contrario. Asimismo, Paolo Guerrero ejercería como el delantero centro.

Paolo Guerrero sería el '9'
Paolo Guerrero sería el '9' de Alianza Lima ante Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

Hernán Barcos, cuyo nombre ha resonado en la última semana tras su salida confirmada de Alianza Lima, esperará en el banco de suplentes con el fin de ser un jugador revulsivo y aportar en sus últimos partidos con el equipo que le dio un bicampeonato (2021 y 2022). Bajo la misma condición están Sergio Peña, Pedro Aquino, Pablo Lavandeira, Gaspar Gentile, entre otros.

Posible alineación de Sporting Cristal

Por otro lado, Sporting Cristal también tiene en la mira poder ubicarse como ‘Perú 2′ y clasificar directo a la Copa Libertadores 2026. De alcanzar este cupo, le permitirá a la directiva poder desembolsar más dinero para potenciar el plantel, con Luis Advíncula como uno de los objetivos.

El DT Paulo Autuori cambiaría su esquema y utilizaría un 3-4-3. Bajo esa premisa, Diego Enríquez sería el arquero titular. Luis Abram, Miguel Araujo y Rafael Lutiger estarían en la defensa; mientras que Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Widsom y Yoshimar Yotún se moverían por el mediocampo.

La zona ofensiva estaría compuesta por Santiago González por la banda derecha y Maxloren Castro por la izquierda. En tanto, Felipe Vizeu tomaría el rol de ‘9′ en lugar de Irven Ávila. Cabe mencionar que Christofer Gonzales sería la única baja por lesión en la escuadra de La Florida.

