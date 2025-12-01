A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2025.

Alianza Lima se medirá en condición de visitante contra Sporting Cristal el martes 2 de diciembre en un duelo válido por la ida de la fase 1 de los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025. El Estadio Nacional de Lima será el escenario de una contienda donde los dos equipos buscarán dar el primer golpe y enfrentarse a Cusco FC en la siguiente etapa.

El cuadro ‘blanquiazul’ culminó el Torneo Clausura con un triunfo en casa por 3-0 sobre UTC, aunque en esta presentación hubo una polémica expulsión a Carlos Zambrano, lo que le impedirá estar ante los ‘celestes’. No obstante, la directiva ha apelado a la sanción ante la Comisión Disciplinaria de la FPF y están a la espera para contar con el ‘Kaiser’. Asimismo, Jean Pierre Archimbaud es una baja confirmada por lesión.

Sin embargo, los ánimos no estarían calmados en La Victoria, luego de que se confirmara que Hernán Barcos no seguirá en el club el próximo año. El ‘Pirata’ ha perdido espacio en el once titular en beneficio de Paolo Guerrero y apuntaría a quedarse en Lima.

Goles y mejores jugadas del triunfo 'blanquiazul' en Matute por la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Por otro lado, Sporting Cristal accedió a los ‘playoffs’ por el cuarto lugar en la tabla acumulada luego de vencer 2-1 a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. La victoria 2-1 sobre Atlético Grau en Sullana fue para completar el calendario del Torneo Clausura y que el técnico Paulo Autuori vea el rendimiento de los suplentes.

El conjunto ‘rimense’ necesita superar la fase ante Alianza Lima y luego ante Cusco FC para clasificar como ‘Perú 2′ a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De hecho, los fichajes que hará la directiva dependerá de este logro. La única ausencia es la de Christofer Gonzales por lesión.

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, correspondiente a la fase 1 del playoff de la Liga 1 2025, está programado para el martes 2 de diciembre. El encuentro comenzará a las 20:00 horas en Perú, horario que coincide con Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 21:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el encuentro dará inicio a las 22:00 horas. En México, la cita está prevista para las 19:00 horas. Para los seguidores en España, el compromiso se transmitirá a las 02:00 horas del miércoles 3 de diciembre.

Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2025

El Alianza Lima vs Sporting Cristal se jugará en el Estadio Nacional de Lima será transmitido por L1 MAX, canal accesible mediante los operadores DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los hinchas también podrán acceder al partido por streaming a través de la plataforma Liga 1 Play, que solicita una suscripción mensual de S/. 22,99 soles.

Asimismo, el portal web de Infobae Perú realizará una cobertura especial del partido, con información previa, actualizaciones en tiempo real de las jugadas y declaraciones de los protagonistas.

Últimos enfrentamientos

Alianza Lima y Sporting Cristal se han visto las caras en 219 ocasiones en toda la historia del fútbol peruano. Sin embargo, si revisamos los últimos diez enfrentamientos, nos daremos cuenta de que hay una paridad entre ambos equipos con cinco empates, tres triunfos para los ‘cerveceros’ y dos para los ‘blanquiazules’.

El último cotejo se dio el 5 de agosto del presente año, en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de un encuentro que acabó igualado sin goles, pero que se caracterizó por las expulsiones de Maxloren Castro y Sergio Peña, debido a un desarrollo marcado por las fricciones en el campo, lo que terminó plasmándose en el marcador.

Empate sin goles y con varias polémicas en Matute. (Video: L1MAX)