Guillermo Enrique rompió su silencio sobre pelea con Paolo Guerrero y opinó de salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Ensucian la imagen”

El lateral derecho fue involucrado en una polémica con el ‘Depredador’, la cual habría sido el motivo de su ausencia en la lista de convocados en los últimos partidos de Liga 1 2025

El lateral derecho rompió su silencio en medio de tantas polémicas en La Victoria. (Entre bolas)

La semana ha sido muy movida en Matute. Se confirmó la salida de un histórico como Hernán Barcos después de cinco años, así como también, se reveló que hubo una pelea entre Paolo Guerrero y Guillermo Enrique durante un entrenamiento de Alianza Lima.

Precisamente, este último jugador rompió su silencio a su salida del complejo deportivo ‘blanquiazul’ situado en Lurín. Enrique comenzó hablando de la partida del ‘Pirata’, quien no renovó su contrato por decisión de la área deportiva encabezada por Franco Navarro.

“Todos saben lo que es Hernán para el club, la hinchada y para nosotros, pero bueno es cosa del fútbol, el fútbol tiene estas cosas, a veces hasta los más referentes o ídolos terminan teniendo caminos distintos, ojalá le vaya muy bien, una lástima porque él tenía ganas de quedarse, pero obviamente como compañero desearle lo mejor”, expresó.

Después, fue consultado por los rumores de que tuvo un enfrentamiento con el ‘Depredador’. “La verdad que cosas como esas en Alianza salieron todo el año, salieron muchos versos, salieron versos que yo estoy peleado con el profe ‘Pipo’, en ningún momento tuve una pelea con él”.

El argentino añadió que a lo largo de la temporada se compartieron diferentes problemas en la interna de Alianza, en los que él estuvo involucrado, más nunca existieron. “Salieron muchos versos de mi persona, en ningún momento tuve una pelea con Paolo, con el profe ‘Pipo’ tampoco tuve una pelea”.

Los dos jugadores sostuvieron un enfrentamiento durante un entrenamiento. (Palabra de hincha)

Además, el lateral se refirió a su poca participación en el último tramo del Torneo Clausura. “No estoy lesionado, estoy físicamente muy bien, pero después son decisiones del profe, si le toca ponerme o no ponerme, estoy entrenando muy bien, a la par del equipo, esperando mi oportunidad cuando me toque, pero no he tenido ninguna pelea con los dirigentes, el profe o compañeros. Este grupo está muy unido, queremos pelear cosas importantes”.

Enrique, finalmente, manifestó verse afectado por los comentarios o rumores de conflictos en la interna ‘íntima’. "Me duele, ensucian la imagen de un jugador, siempre me brindé 100% al club, di siempre todo de mí cada partido, transpiré y en cada partido se demostró de lo que estaba hecho, algunos partidos tal vez la gente no vio la mejor faceta, pero estoy acá, entrenando al club, nunca voy a querer un mal para el club, ojalá en algún momento pueda revertir la situación, si me toca irme, mala suerte, pero el fútbol es así“.

¿Se queda en Alianza Lima?

Por otro lado, Guillermo Enrique habló de su continuidad en Alianza Lima para el 2026. “Conmigo no hay nada, eso se le tendrían que preguntar a los dirigentes, yo no le puedo dar una certeza porque nadie se ha comunicado conmigo, nadie me dice nada, yo estoy preocupado o metido ahora en los partidos de playoffs y dejar a Alianza como Perú 2″.

De acuerdo a varias versiones, el defensor ‘gaucho’ se encontraría dentro de la lista de jugadores que no seguirán en La Victoria para la próxima temporada. En esa nómina también están Hernán Barcos, Angelo Campos, Alan Cantero, Matías Succar, Pablo Ceppelini y Ricardo Lagos.

Todavía ninguna de las partidas mencionadas están confirmadas, salvo la del ‘Pirata’ Barcos, que dejará el conjunto ‘íntimo’ después de cinco años. Las demás se podrían anunciar luego de los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025, que terminarán en el mes diciembre.

