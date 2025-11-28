Perú Deportes

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

La deportista le dio su décima presea dorada en vela para el Perú en la competición: se subió al podio en la modalidad de sunfish

Adriana Barrón consiguió la medalla de oro en la competencia de vela, modalidad sunfish, en los Juegos Bolivarianos 2025. | Canal N

La victoria de Adriana Barrón enParacasconsolida la destacada actuación de Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Al imponerse en la disciplina sunfish, la velerista logró el primer puesto y simbolizó el buen momento que vive el deporte náutico nacional. Al regresar a tierra, la recibieron con ovaciones y muestras evidentes de orgullo por parte del equipo peruano, reflejo de la admiración y el respaldo mutuo que caracteriza a la delegación.

Este logro representa no solo la dedicación y el esfuerzo de Barrón, sino también el espíritu competitivo y el nivel de compromiso que distingue a los atletas peruanos en eventos internacionales. La actuación de Barrón fortalece la presencia de Perú en la competencia y ratifica la capacidad del país para alcanzar resultados relevantes tanto en el agua como en otras disciplinas de los Juegos Bolivarianos.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) reconoció el gran logro de Adriana y le dedicó una emotiva publicación a través de sus redes sociales.

“¡𝗔𝗗𝗥𝗜𝗔𝗡𝗔 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗢́𝗡, 𝗢𝗥𝗢 𝗘𝗡 𝗩𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗨́! Dominio absoluto en Paracas. Adriana Barrón se coronó campeona en la modalidad sunfish y subió a lo más alto del podio, demostrando que el Perú está imparable en los Juegos Boliviarianos 2025″, expresó el ente nacional.

Adriana Barrón ganó medalla de
Adriana Barrón ganó medalla de oro en Juegos Bolivarianos 2025.

Adriana Barrón y Stefano Peschiera conquistan en vela

El desempeño de los representantes peruanos en vela durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 quedó marcado por una cosecha de resultados inédita, con el oro conseguido por Stefano Peschiera en la categoría ILCA 7 como principal protagonista. La celebración de Peschiera tras su consagración en la Bahía de Paracas simbolizó el cierre de una jornada que evidenció la supremacía peruana y el aporte crucial del equipo en la obtención de diez medallas en la disciplina.

El impacto de esta actuación acompañó el éxito individual de figuras como Florencia Chiarella, quien obtuvo el primer puesto en ILCA 6, y Adriana Barrón, vencedora en la prueba de sunfish femenino. El equipo de snipe, integrado por María Gracia Vegas e Ismael Muelle, también alcanzó la cima, destacándose por su consistencia a lo largo de la competencia y por consolidar el rendimiento colectivo de la delegación peruana.

Por otra parte, la suma de cinco medallas de plata reforzó el dominio mostrado por Perú en los diferentes eventos. Renzo Sanguineti se colocó segundo en ILCA 7, mientras que Caterina Romero alcanzó idéntica posición en ILCA 6 luego de una serie de regatas disputadas. En la modalidad de sunfish masculino, Jean Paul de Trazegnies garantizó otra medalla plateada, seguido por Sophie Zimmermann en el sunfish femenino y Mariano Mendoza en la clase IQFoil, quienes completaron el cuadro de honor.

Esta colección de preseas refleja no solo el actual liderazgo de Perú en el ámbito regional de la vela, sino que ilustra el avance sostenido de sus atletas y las bases sólidas para nuevos logros internacionales. La diversidad en los podios -tanto en categorías individuales como en duplas- da cuenta del alto nivel competitivo y del trabajo articulado que caracteriza a la delegación peruana, consolidando una proyección favorable para todas sus disciplinas náuticas en el mediano plazo.

Stefano Peschiera conquistó medalla de
Stefano Peschiera conquistó medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: IPD

