Perú vs Conmebol: partido de leyendas por la final de la Copa Libertadores 2025

Mientras la llegada de aficionados brasileños comienza a hacerse notar en Lima, la ciudad se transforma en el epicentro del fútbol sudamericano previo a la esperada final entre Flamengo y Palmeiras. En este contexto, la CONMEBOL apuesta por anticipar la celebración con un encuentro especial que buscará revivir momentos históricos del balompié regional. Este jueves 27 de noviembrea las 16:00 horas, el césped del Estadio Nacional acogerá el “Partido de las Estrellas”, una cita que reunirá a antiguos protagonistas del deporte rey.

La organización ha planteado un homenaje a quienes supieron dejar huella en los torneos continentales. Bajo el formato de exhibición, la jornada enfrentará a un equipo conformado por las “Leyendas de Conmebol” y otro por las “Leyendas de Perú”, prometiendo jugadas evocadoras y un despliegue de técnica de antaño. De este modo, Lima vive una antesala marcada no solo por la expectación de la final internacional, sino por el reconocimiento a la trayectoria de los ídolos que definieron la identidad futbolística del continente en décadas pasadas, según anunció la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El estadio Monumental albergará el Flamengo vs Palmeiras. (Conmebol)

¿Quiénes jugarán en el partido de leyendas?

La convocatoria de la Selección de Perú para el “Partido de las Estrellas” revela una combinación inesperada de figuras históricas y representantes de distintas etapas del fútbol nacional, encabezados por Héctor Chumpitaz, reconocido por su liderazgo y prestigio en Sudamérica. Conocido como el ‘Capitán de América’, Chumpitaz representa el espíritu del equipo, conformado por jugadores que marcaron épocas diferentes.

La portería estará resguardada por Oscar Ibañez y Eusebio Acazuzo, veteranos que dejaron huella en la historia reciente y pasada del fútbol peruano. En la zaga, se sumarán elementos como Luis ‘Cuto’ Guadalupe—quien ya ha sido convocado previamente para eventos organizados por la CONMEBOL, como destacaron los organizadores—, así como Miguel Rebosio y Jaime Duarte, aportando tanto solidez defensiva como carisma.

El mediocampo, considerado por muchos el sector más técnico, contará con el regreso de Roberto Palacios ‘El Chorri’, quien se reencontrará con la camiseta blanquirroja en busca de recrear su característico estilo creativo. Junto a él estarán Carlos Lobatón, conocido por su dominio técnico, y Juan Jayo Legario, emblema de entrega y sacrificio. La presencia de directivos como Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y Jean Ferrari, director deportivo, añade un matiz particular, ya que ambos compartirán el terreno junto a excompañeros como Jorge Soto y José ‘El Puma’ Carranza, referentes históricos del club y la selección.

El frente de ataque está compuesto por delanteros de renombre local: Waldir Sáenz, goleador emblemático de Alianza Lima, y Flavio Maestri, figura habitual en las convocatorias nacionales. Los acompañarán jugadores de prolongada trayectoria internacional como Johan Fano, Andrés ‘El Cóndor’ Mendoza y Germán Carty ‘El Avestruz’, todos recordados por la afición y con el objetivo de marcar en el esperado enfrentamiento ante las leyendas sudamericanas.

La nómina de jugadores que jugará frente la Conmebol

Equipo de Conmebol

El conjunto denominado Selección Conmebol presentará un plantel de referencia continental, destacando la experiencia de Nery Pumpido, exguardameta campeón mundial con Argentina, y Marcelo Barovero, quienes resguardarán la portería. En la línea defensiva, sobresalen Oscar Ruggeri, apodado ‘Cabezón’ por su liderazgo y fortaleza, y el versátil brasileño Felipe Melo.

El mediocampo reunirá al exinternacional brasileño Mauro Silva, acompañado por jugadores reconocidos como Alejandro ‘Chori’ Domínguez y el paraguayo Roberto ‘Toro’ Acuña, todos ellos leyendas en sus selecciones. Un rasgo peculiar de este equipo será la presencia en cancha de Alejandro Domínguez, actual presidente de la CONMEBOL, quien participa activamente de este tipo de eventos para resaltar el espíritu integrador y festivo del fútbol sudamericano, según informaron los organizadores.

Equipo de Conmebol para partido de leyendas.