Perú Deportes

Diego Penny pidió no hacer una novela sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se fue Messi de Barcelona y no pasó nada”

El exarquero afirmó que la partida del ‘Pirata’ son “cosas de fútbol” y que nada cambiará en el club ‘blanquiazul’

Guardar
El exarquero solicitó no hacer una novela sobre la no renovación del 'Pirata' en el club 'blanquiazul'. (Movistar Deportes)

Es un hecho, Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima en el 2026. El club ‘blanquiazul’ le comunicó al delantero argentino que no lo tiene dentro de la planificación deportiva y no le renovará su contrato, el cual finaliza el próximo diciembre. De esta manera, le puso fin a capítulo exitoso, donde el ‘Pirata’ conquistó un bicampeonato y se alzó como goleador extranjero histórico.

Este hecho ha desatado múltiples de posturas. La hinchada expresó su malestar por la partida de Barcos, mientras que otros personajes del fútbol catalogan esta decisión como “normal”. Ese es el caso del exarquero Diego Penny, quien opinó sobre la no continuidad del ‘gaucho’ en La Victoria con mucha frialdad y desde el lado más profesional.

En primera instancia, durante la última edición del programa televisivo llamado ‘Al Ángulo’, el exgolero de la selección peruana pidió que no se siga desarrollando una novela en torno a la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima, y recomendó que se dé vuelta a la página porque nadie “es eterno” en un club de fútbol.

“Entiendo que los hinchas de Alianza estén afectados con la situación, pero es una página más para una novela, esto parece más una serie de Netflix, los jugadores de fútbol pasan por los equipos, Barcos es importante, fue importante y seguramente va a ser importante en la historia de Alianza, porque es de los mejores extranjeros que llegaron al Perú en los últimos años, pero en los equipos de fútbol, ni los dirigentes, ni los entrenadores, ni los jugadores son eternos, hay que darle vuelta a la página”, expresó.

Diego Penny pidió no hacer
Diego Penny pidió no hacer una novela sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima.

Después, Penny lanzó posibles motivos de la no renovación del ‘Pirata’. “Seguramente se ha tomado esta decisión porque van a ir a buscar otro tipo de delantero, para mí el tema de la edad no es tan determinante, sino es cómo lo agarra hoy a Barcos, porque tiene la misma edad de Paolo (Guerrero) y Paolo termina mejor que Barcos, Paolo sigue siendo un delantero que te da un montón con 42 años, para mí, no es solo el tema de la edad, esta novela de Barcos tiene tres temporadas y 40 capítulos, esto se veía venir, se dio”.

Eso sí, el exguardameta y ahora panelista deportivo consideraba importante que la institución ‘íntima’ se lo dijera de manera formal por todo lo que consiguió en los últimos años. “Alianza lo tiene que oficializar por respeto a él, por respeto a un personaje que le dio un montón a Alianza, se lo tenía que comunicar, para mí no va a cambiar absolutamente nada con lo que va a pasar con Barcos en estos últimos cuatro partidos que pueda jugar, si tiene ocasiones, las va a meter, va a celebrar como lo hace y listo,

Finalmente, Diego Penny comparó este caso con la partida del Lionel Messi de Barcelona por allá en el 2021. “No pasa nada, se fue Messi del Barcelona y no pasó nada, ósea jugadores son aves de paso, para mí es mucha novela, que Barcos, que vamos a hacer una caminata por Barcos, por favor, es fútbol esto, hay que pisar, poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta que el fútbol es así, se cierran los ciclos y se acabó el ciclo de Barcos”.

El 'Pirata' habló de su permanencia en el conjunto 'íntimo' y de su fecha de retiro del fútbol. (Video: L1 MAX)

Los posibles destinos de Hernán Barcos tras salida de Alianza Lima

Con su salida confirmada de Alianza Lima, Hernán Barcos deberá comenzar a analizar opciones para el 2026. Y es que más allá de que anunció que su retiro se daría al término de esta temporada, el ‘Pirata’ quiere seguir jugando -al menos- un año más en el fútbol profesional.

Hay algunos clubes del balompié peruano que estarían interesados en pagar su ficha para que sume su experiencia y sus goles, por ejemplo, Sporting Cristal y Sport Boys. Ambos elencos parten con ventaja porque se sitúan en la capital, donde el argentino y su familia vive en el último tiempo.

Temas Relacionados

Diego PennyHernán BarcosAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Se filtró el plan de Alianza Lima con Hernán Barcos tras confirmar su salida después de 5 años

El ciclo del ‘Pirata’ terminó por decisión de la directiva ‘blanquiazul’, no se le renovará y defenderá la camiseta hasta fin de año. Entérate de los detalles de la difícil partida del histórico ‘9′

Se filtró el plan de

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Giuli Cunha ha empleado su cuenta oficial de Instagram para emitir un mensaje cargado de emoción y crítica con respecto al inminente final del ‘Pirata’ en La Victoria

Esposa de Hernán Barcos rompió

Club de Liga 1 que salvó el descenso sueña con Christian Cueva para el 2026: “Hay conversaciones”

La periodista deportiva Estefanía Chau dio a conocer la información sobre el interés de una entidad del campeonato local por el volante peruano de Emelec

Club de Liga 1 que

Hernán Barcos libre en el mercado: ¿qué probabilidades existen de que llegue a Sporting Cristal, Cusco FC o LDU?

El ‘Pirata’ cierra capítulo en Alianza Lima por decisión meramente institucional. Deberá, ahora, analizar opciones sobre la mesa para definir su futuro. Existen tres vías abiertas de interés

Hernán Barcos libre en el

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″

La ‘Foquita’ relató detalles de la personalidad del ‘Depredador’ y de la fecha de retiro del fútbol después de su estadía en Alianza Lima

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo EN VIVO: PJ

Pedro Castillo EN VIVO: PJ dicta hoy sentencia contra el expresidente por el golpe de Estado

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

¿Quién es Carlos Torres Caro, el abogado expulsado del hemiciclo por insultar a congresistas?: su trayectoria y rol en la política peruana

Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra irá a Barbadillo: así es la “cárcel de los expresidentes” que lo recibirá como su quinto inquilino

ENTRETENIMIENTO

Karina Rivera rompe en llanto

Karina Rivera rompe en llanto al recordar su reemplazo por María Pía: “Me cambiaron sin avisar, caí al piso y lloré a mares”

Jackson Mora denuncia violento desalojo en su casa de Surco: “Entraron con armas y amenazaron a mi familia”

Dua Lipa agradece a fans peruanos y llena de elogios a Mauricio Mesones: “Gracias por acompañarme y hacerlo aún más especial”

Dayanita y las imágenes exclusivas del enfrentamiento con su expareja: “Méteme presa si quieres”

Magaly Medina amenaza a Sofía Franco y anuncia posible demanda por ‘difamación grave’: “Anda buscando tus pruebas”

DEPORTES

Se filtró el plan de

Se filtró el plan de Alianza Lima con Hernán Barcos tras confirmar su salida después de 5 años

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Club de Liga 1 que salvó el descenso sueña con Christian Cueva para el 2026: “Hay conversaciones”

Hernán Barcos libre en el mercado: ¿qué probabilidades existen de que llegue a Sporting Cristal, Cusco FC o LDU?

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″