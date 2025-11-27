Diego Penny pidió no hacer una novela sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se fue Messi de Barcelona y no pasó nada”

El exarquero solicitó no hacer una novela sobre la no renovación del 'Pirata' en el club 'blanquiazul'. (Movistar Deportes)

Es un hecho, Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima en el 2026. El club ‘blanquiazul’ le comunicó al delantero argentino que no lo tiene dentro de la planificación deportiva y no le renovará su contrato, el cual finaliza el próximo diciembre. De esta manera, le puso fin a capítulo exitoso, donde el ‘Pirata’ conquistó un bicampeonato y se alzó como goleador extranjero histórico.

Este hecho ha desatado múltiples de posturas. La hinchada expresó su malestar por la partida de Barcos, mientras que otros personajes del fútbol catalogan esta decisión como “normal”. Ese es el caso del exarquero Diego Penny, quien opinó sobre la no continuidad del ‘gaucho’ en La Victoria con mucha frialdad y desde el lado más profesional.

En primera instancia, durante la última edición del programa televisivo llamado ‘Al Ángulo’, el exgolero de la selección peruana pidió que no se siga desarrollando una novela en torno a la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima, y recomendó que se dé vuelta a la página porque nadie “es eterno” en un club de fútbol.

“Entiendo que los hinchas de Alianza estén afectados con la situación, pero es una página más para una novela, esto parece más una serie de Netflix, los jugadores de fútbol pasan por los equipos, Barcos es importante, fue importante y seguramente va a ser importante en la historia de Alianza, porque es de los mejores extranjeros que llegaron al Perú en los últimos años, pero en los equipos de fútbol, ni los dirigentes, ni los entrenadores, ni los jugadores son eternos, hay que darle vuelta a la página”, expresó.

Diego Penny pidió no hacer una novela sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima.

Después, Penny lanzó posibles motivos de la no renovación del ‘Pirata’. “Seguramente se ha tomado esta decisión porque van a ir a buscar otro tipo de delantero, para mí el tema de la edad no es tan determinante, sino es cómo lo agarra hoy a Barcos, porque tiene la misma edad de Paolo (Guerrero) y Paolo termina mejor que Barcos, Paolo sigue siendo un delantero que te da un montón con 42 años, para mí, no es solo el tema de la edad, esta novela de Barcos tiene tres temporadas y 40 capítulos, esto se veía venir, se dio”.

Eso sí, el exguardameta y ahora panelista deportivo consideraba importante que la institución ‘íntima’ se lo dijera de manera formal por todo lo que consiguió en los últimos años. “Alianza lo tiene que oficializar por respeto a él, por respeto a un personaje que le dio un montón a Alianza, se lo tenía que comunicar, para mí no va a cambiar absolutamente nada con lo que va a pasar con Barcos en estos últimos cuatro partidos que pueda jugar, si tiene ocasiones, las va a meter, va a celebrar como lo hace y listo,

Finalmente, Diego Penny comparó este caso con la partida del Lionel Messi de Barcelona por allá en el 2021. “No pasa nada, se fue Messi del Barcelona y no pasó nada, ósea jugadores son aves de paso, para mí es mucha novela, que Barcos, que vamos a hacer una caminata por Barcos, por favor, es fútbol esto, hay que pisar, poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta que el fútbol es así, se cierran los ciclos y se acabó el ciclo de Barcos”.

El 'Pirata' habló de su permanencia en el conjunto 'íntimo' y de su fecha de retiro del fútbol. (Video: L1 MAX)

Los posibles destinos de Hernán Barcos tras salida de Alianza Lima

Con su salida confirmada de Alianza Lima, Hernán Barcos deberá comenzar a analizar opciones para el 2026. Y es que más allá de que anunció que su retiro se daría al término de esta temporada, el ‘Pirata’ quiere seguir jugando -al menos- un año más en el fútbol profesional.

Hay algunos clubes del balompié peruano que estarían interesados en pagar su ficha para que sume su experiencia y sus goles, por ejemplo, Sporting Cristal y Sport Boys. Ambos elencos parten con ventaja porque se sitúan en la capital, donde el argentino y su familia vive en el último tiempo.