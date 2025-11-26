Perú Deportes

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Giuli Cunha ha empleado su cuenta oficial de Instagram para emitir un mensaje cargado de emoción y crítica con respecto a lo que sería la continuidad del ‘Pirata’ en La Victoria

Hernán Barcos acompañado de Giuli
Hernán Barcos acompañado de Giuli Cunha en su domicilio. - Crédito: @giulicunha

La incertidumbre alrededor de Matute por la permanencia de Hernán Barcos crece más. En el transcurso de la semana debería conocerse el futuro del goleador extranjero histórico de Alianza Lima, pero mientras se instala el silencio absoluto aumentan los rumores de una posible salida de La Victoria después de un lustro.

Y esa versión empieza a coger más fuerza a partir del reciente mensaje de su esposa propalado en su cuenta oficial de Instagram, donde se puede apreciar una carga emocional muy fuerte, pero sobre todo una crítica directa —sin nombres propios, desde luego— con respecto a la reciente cultura de bienestar en el club ‘blanquiazul’.

La pareja Barcos Cunha en
La pareja Barcos Cunha en un viaje al interior del país durante las vacaciones de fin de año. - Crédito: @giulicunha

Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre estamos orgullosos de ti. Siempre a tu lado, Barcos”, redactó en una publicación elevada en historias toda vez que se visualiza a HB9 en el mar.

Es la primera vez, en cinco años, que Giuli Cunha asume un papel protagónico en lo que respecta a la defensa de Hernán Barcos en el ámbito deportivo. Durante todo este tiempo, ha preferido enfocarse en labores familiares y empresariales no sin hacerse presente, en ocasiones puntuales, en partidos de Alianza Lima en condición de local.

El centrocampista peruano de Gil Vicente abordó la importancia de HB9 en Alianza Lima. | VIDEO: Infobae Perú

Con ese mensaje externado, que cuenta con una importante serie de reacciones de los cibernautas vinculados con la indumentaria ‘íntima’, se ha destapado la división de posiciones en el profesionalismo en La Victoria.

Giuli Cunha, de origen brasileño, se convirtió en la compañera de vida de Hernán Barcos cuando el futbolista integraba el plantel del Gremio (BRA). Por aquel entonces, ella formaba parte del área de prensa de la institución gaúcha y se enamoró del argentino, con quien formó una familia afianzada, actualmente, en Perú.

El mensaje de Giuli Cunha
El mensaje de Giuli Cunha con respecto a Hernán Barcos. - Crédito: @giulicunha

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

