Agenda de los Juegos Bolivarianos de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025: todos los atletas peruanos que competirán durante el día

Atletas como Stefano Peschiera, Francisco Boza y María Fernanda Reyes defenderán los colores nacionales. Revisa la programación del evento deportivo que se viene realizando en Lima

Programación de los Juegos Bolivarianos
Programación de los Juegos Bolivarianos 2025: todas los atletas peruanos que competirán durante hoy, jueves 27 de noviembre.

Este jueves 27 de noviembre, los Juegos Bolivarianos 2025 alcanzaron su séptimo día de competencia. El evento polideportivo -que se viene realizando en Lima, Perú- cuenta con la participación de varios atletas nacionales. Conoce la agenda a continuación.

Por el momento, el team peruano marcha en la quinta casilla del medallero con 61 preseas en total: 12 de oro, 14 de plata y 35 de bronce. La delegación colombiana encabeza esta lista con 118 medallas, entre las cuales resaltan sus 49 de oro.

Durante este día, hay varios atletas de renombre que competirán, como es el caso del velerista Stefano Peschiera, ganador de la medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos. Además, de la surfista María Fernanda Reyes, que recientemente se convirtió campeona en ALAS Global Finals.

Así va el medallero de
Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025, con Perú en el quinto lugar.

Surf

Longboard femenino

- 8:18 horas / Carolina Thun (ronda 1 - heat 1)

- 8:43 horas / María Fernanda Reys (ronda 1 - heat 2)

Longboard masculino

- 9:10 horas / Lucas Garrido (ronda 1 - heat 1)

- 9:35 horas / Piccolo Clemente (ronda 1 - heat 2)

Shortboard femenino

- 11:02 horas / Sol Aguirre (Repechaje 2 - heat 1)

Bodyboard femenino

- 12:11 horas / Hannah Saavedra (ronda 1 - heat 2)

- 12:36 horas / Solange Calderón (ronda 1 - heat 3)

Bodyboard masculino

- 13:29 horas / Miguel Ángel Rodríguez (ronda 1 - heat 2)

- 13:50 horas / Cristopher Bayona (ronda 1 - heat 3)

Esquí náutico

Figuras masculino

- 8:00 horas / Diego Tejada (serie 1)

- 11:45 horas / Rafael De Osma (serie 2)

Slalom masculino

- 10:15 horas / Cristóbal Chocano (serie 2)

Figuras femenino

- 11:00 horas / Anika Musiris, Cristhiana De Osma y Natalia Cuglievan (eliminatoria)

Salto masculino

- 14:45 horas / Cristóbal Chocano y Diego Tejada (eliminatoria)

Ciclismo de ruta

Contrarreloj individual femenino

- 8:30 horas / Romina Medrano (final)

Contrarreloj individual masculino

- 9:50 horas / Bill Toscano (final)

Tiro deportivo

Pistola 25m

- 9:00 horas / Perú (final)

Trap individual masculino

- 9:00 horas / Alessandro de Souza (serie 1 relay)

- 9:00 horas / Asier Cillóniz (serie 2 relay)

- 9:00 horas / Francisco Boza (serie 4 relay)

Pistola tiro rápido individual masculino

- 12:30 horas / Kevin Altamirano y Bérlan Rodríguez (serie 1 relay)

- 13:15 horas / Marko Antonio Carrillo (serie 2 relay)

Esgrima

Florete equipos femenino

- 10:00 horas / Perú vs Colombia (semifinal)

Espada equipo masculino

- 11:30 horas / Perú vs Chile (cuartos de final)

Squash

Equipo masculino

- 11:20 horas / Perú vs Ecuador (semifinal)

Tiro con arco

Equipo recurvo femenino

- 10:00 horas / Perú vs Colombia (final)

Canotaje

K4 200 masculino - Kayak

- 10:00 horas / Perú (final)

C1 200m femenina - Canoa

- 10:15 horas / Daniela Runciman (final)

K1 200m femenino - Kayak

-10:30 horas / Kyara Vargas (final)

K2 200m masculino - Canoa

- 10:45 horas / E. Hidalgo y R. Torres (final)

C1 200m masculino - Canoa

- 11:00 horas / Dine Pizango (final)

Hockey

Equipo masculino

- 15:00 horas / Perú vs Chile (partido 10)

Ecuestre

Concurso completo - equipo final

- 11:30 horas / Perú (prueba de salto final)

Vela

ILCA 7

- 12:00 horas / Stefano Peschiera y Renzo Sanguinetti (regatas 7)

Snipe Mixta

- 12:00 horas / Perú y Perú 1 (regatas 7)

Sunfish masculino

- 12:00 horas / Caterina Romero y Florencia Chiarella (regatas 7)

Sunfish masculino

- 12:00 horas / Jean Paul de Trazegnies y Piero Castañeda (regatas 7)

Sunfish femenina

- 12:00 horas / Adriana Barrón y Sophie Zimmermann (regatas 7)

IQFOIL Masculino

- 12:00 horas / Bruno Mendoza y Felipe Pérez (regatas 9 y 10)

Peschiera se quiebra al recordar el camino transitado que lo llevó a colgarse la histórica medalla olímpica en los Juegos de París. | VIDEO: @StefoPeschiera

Gimnasia artística

Caballos de arcos - masculino

- 18:00 horas / Edward Alarcón, Jesús Moreto, Luiz Enrique Pizarro, Moisés Klawer y Arian León-Prado (subdivisión 2 clasificatorio)

Anillo - masculino

- 18:25 horas / Daniel Agüero, Jesús Moreto, Arian León-Prado, Moisés Klawe y Edward Alarcón (subdivisión 2 clasificatorio)

Salto - masculino

- 18:50 horas / Daniel Agüero, Jesús Moreto, Arian León-Prado, Jesús Moreto y Luis Enrique Pizarro (subdivisión 2 clasificatorio)

Barras paralelas - masculino

- 19:15 horas / Moisés Klawer, Arian León-Prado, Daniel Agüero, Jesús Moreto y Edward Alarcón (subdivisión 2 clasificatorio)

Barra fija - masculino

- 19:40 horas / Moisés Klawer, Arian León-Prado, Jesús Moreto, Edward Alarcón y Luis Enrique Pizarro (subdivisión 2 clasificatorio)

Suelo - masculino

- 20:05 horas / Jesús Moreto, Edward Alarcón, Luis Enrique Pizarro, Edward Alarcón y Arian León-Prado (subdivisión 2 clasificatorio)

