Sebastián Avellino, preparador físico, reveló que trabaja gratis en Universitario: “No tengo contrato, lo hago porque somos una familia”

Detrás del éxito reciente de Universitario de Deportes, hay muchos factores y protagonistas. Y es que para salir tricampeón de forma directa -sin playoffs- y con muchas fechas de antelación, debieron congeniar diversos aspectos e integrantes en la interna del club peruano.

Se conoce de la mano de Jorge Fossati en la zona técnica, también de los goles de Alex Valera y la solidez defensiva del tridente compuesto por Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. No obstante, el tricampeonato va más allá de la cancha.

Todo comienza desde los entrenamientos, sobre todo la preparación física. Ahí entra a tallar un personaje que trabajó en silencio y hasta sin recibir paga alguna. Sebastián Avellino, quien fuese ayudante de Fossati tiempo atrás, pero que no lo pudo acompañar personalmente en esta oportunidad.

El preparador físico se quedó en Uruguay por algunos problemas personales y eso no fue impedimento para aportar su granito en la conquista de un nuevo título nacional. A eso hay que añadirle que lo hizo sin tener contrato con la ‘U’ y solo impulsado por el cariño que le tiene al técnico ‘charrúa’ y la institución peruana.

“Cabe resaltar que en este momento yo no estoy con contrato en la ‘U’, lo hago simplemente porque somos una gran familia, siempre se lo advertí a Jorge (Fossati) que, mientras que tocara esta situación, iba a estar de donde pudiera ayudándolos, así fue, por momentos será día a día, por momentos será dos o tres veces a la semana, miramos el control de las cargas, junto a Santiago, planificábamos todos los trabajos que se iban a hacer durante la semana, por suerte, se dio, se llegó a buen puerto, estamos muy felices con eso”, declaró para el canal de Youtube del periodista Tadokoro.

Avellino ratificó que la relación dentro del cuerpo técnico de Universitario trasciende lo laboral y se parece a una familia, con un fuerte vínculo afectivo y apoyo mutuo tanto en los buenos como en los malos momentos, aspecto que considera clave para el éxito del equipo.

“A veces va más allá de la situación laboral, este es un caso especial porque queremos muchísimo a este gran club que es Universitario, pero bueno va más allá de la situación y se pone por encima por encima la situación que tenemos, te diría casi familiar, nos queremos así y nos llevamos así como una gran familia, todos los países donde nos ha tocado trabajar, nos apoyamos así, creo que fue la base del éxito que ha tenido este cuerpo técnico, lo seguimos viviendo así, vivir los momentos buenos, transitar los momentos malos, pero como una gran familia”, añadió.

La clave de Jorge Fossati en la preparación física

Por otro lado, Sebastián Avellino no desaprovechó la oportunidad de destacar a Jorge Fossati porque tiene una gran capacidad para conducir los entrenamientos y gestionar las cargas, lo que facilita el trabajo del equipo de preparación física y contribuye al cumplimiento de los objetivos. Todo esto en medio de la polémica sobre la continuidad del DT uruguayo en Ate.

“Tiene una manera espectacular de llevar los entrenamientos, nosotros hacemos un poco de planificación, pero en realidad el entrenamiento lo va llevando de muy buena manera, más allá de los controles de carga que podemos llegar a tener, Jorge en todos estos años ha generado un ojo que le permite cuantificar las cargas de una manera maravillosa, que nos facilita a nosotros como preparadores físicos poder cumplir todos los objetivos”, señaló.

Finalmente, Avelino cerró con un mensaje hacia los fanáticos ‘cremas’. “Con el hincha de Universitario, estoy plenamente agradecido y totalmente complacido de haber trabajado, de ser parte de este gran club, decirles que festejen, que sigan festejando, que el año no terminó, que costó muchísimo”.