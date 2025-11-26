Perú Deportes

Se filtraron las solicitudes de Jorge Fossati para continuar en Universitario de cara al 2026

El técnico uruguayo tuvo una primera reunión con la directiva ‘crema’, pero su permanencia todavía no está garantizada para la próxima temporada

La continuidad de Jorge Fossati en Universitario de Deportes sigue en suspenso. A pesar de que tiene contrato vigente, su estadía en Ate no está garantizada para el 2026. El mismo técnico afirmó que hay detalles que resolver e incluso ya hubo una primera reunión con la directiva de la ‘U’, la cual se dio el pasado martes 25 de noviembre.

Las últimas declaraciones del uruguayo generaron mucha polémica porque fue directo al mencionar que si no se respetan sus decisiones respecto al armado del plantel se va. Resaltó que no permitirá que le traigan jugadores que no ha pedido, esas afirmaciones generaron muchas reacciones.

Sin embargo, se filtró las solicitudes que estaría pidiendo el ‘Nono’ para quedarse en el club ‘crema’. Salieron especulaciones que el DT habría pedido un aumento económico tras lograr el tricampeonato, pero existen varios puntos más sobre la mesa.

“Se ha reunido el comando técnico con Franco Velazco y Álvaro Barco. El problema es el siguiente, es fácil: el comando técnico quiere una mejora en el contrato, ese es el problema. Una mejora en el contrato no solamente es parte económica, en todo sentido. Y la otra parte no está tan de acuerdo con eso, con que tenga el mejor contrato, porque cuando le hicieron el contrato a Jorge Fossati, le hicieron un contrato para campeón, en todo sentido. Entonces, la ‘U’ no se explica por qué habría que mejorar ese contrato. Ese es el problema, ese es el problema. Ahora, tienen tiempo hasta el viernes para resolverlo porque todos se van de vacaciones. La idea es que el viernes se resuelva todo”, comentó Mario Pinedo en el programa ‘Vamos al VAR’.

El periodista Gustavo Peralta informó detalles sobre la permanencia del técnico uruguayo en el cuadro 'crema'. (Video: L1 MAX)

Además, el periodista deportivo aseguró que la directiva de Universitario tiene toda la intención de hacer todo lo posible para que Fossati siga dirigiendo a Universitario, pero no accederá a un incremento económico impagable.

“La ‘U’ no va a pagar capricho; todo fue amor y paz en la primera reunión porque aún no se habló de lo económico, no han tocado números. El objetivo que se trató fue el tetracampeonato, llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, todo felicidad porque no han puesto sobre la mesa los números”, añadió.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario?

El técnico de Universitario de Deportes fue claro y directo sobre su continuidad en Ate para la próxima temporada. Jorge Fossati no dudó en darle un ultimátum a la directiva ‘crema’ y fue tajante al mostrar su posición respecto al plantel del 2026.

“Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Para ello, las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han ocurrido cosas que quiero tener claras para decidir si continúo. Si llega un jugador es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy“, disparó el DT en entrevista con El Comercio.

Jorge Fossati no tiene asegurada
Jorge Fossati no tiene asegurada su continuidad en Universitario tras diferencias con la dirigencia. - créditos: Universitario

