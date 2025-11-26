Paolo Guerrero reveló su deseo de jugar por otro equipo después de salir de Alianza Lima: “Ya hemos hablado”

Perú Deportes

Paolo Guerrero es noticia fuera y dentro de la cancha. El último fin de semana, marcó un golazo para el triunfo de Alianza Lima ante UTC en el cierre del Torneo Clausura. Y el martes participó de un evento de streamers, donde compartió con figuras de la escena digital peruana, como El Zein.

Y es que el ‘Depredador’ fue anunciado como presidente de la selección peruana para la próxima edición de la Kings World Cup Nations, una de las versiones de la Kings League, competencia creada por el exfutbolista Gerard Piqué y el creador de contenido Ibai Llanos.

Por esa razón, el delantero de 41 años asistió a un partido amistoso de la selección peruana contra ‘WaaCrew’, conjunto creado por el streamer Diealis que contó con futbolistas como Edison Flores de Universitario de Deportes y Bryan Reyna de Belgrano. Ahí, hizo de comentarista e inclusive pateó un penal.

Durante la transmisión, Guerrero fue consultado cómo se dio el contacto con El Zein para que forme parte de la Kings League. “De hecho el fútbol para mí es mi pasión, es lo que más amo hacer hasta el día de hoy, porque todavía sigo en actividad, espero todavía poder estar un poco de tiempo, claro que me queda poco en el fútbol, siempre lo digo”, fueron sus primeras palabras.

En seguida, ‘PG9′ sorprendió a todos al revelar que está interesado en vestir la camiseta de Los Persas, equipo del streamer peruano, en el certamen de Ibai y Piqué. “La invitación de Zein, que es un crack, ya lo venía mapeando, me gustaría participar en la Kings League, que tiene en México, ya hemos hablado”.

Asimismo, el capitán de la selección nacional aprovechó la oportunidad para hacerle una advertencia a El Zein de cara a la participación en la Kings World Cup Nations. “Cuando vino la invitación, le dije ‘en one, quiero, me gustaría’, así que vamos con todo, eso sí quiero ganar, apunto a ganar, a ser competitivo, no voy a participar, voy a ganar, eso es lo primero”, sentenció.

De esta manera, Guerrero dejó abierta la posibilidad de jugar por Los Persas en la Kings League luego de dejar Alianza Lima. Pero, hay que tener en cuenta que otro de sus sueños del exCorinthians es retirarse con los colores del equipo de sus amores. Después de ello, podría darse lo de formar parte del elenco de El Zein.

Paolo Guerrero engañó a arquero en penal

Además de comentar varias jugadas, Guerrero participó en la acción denominada ‘penal presidente’, una de las reglas especiales dentro de la Kings League. El delantero tuvo la oportunidad de asegurar la victoria frente a la ‘WaaCrew’, equipo al que vencían 2-1 en ese momento. Aunque no vestía ropa deportiva —llevaba atuendo ‘streetwear’—, utilizó ese detalle de manera estratégica para sorprender al arquero rival.

‘PG9′ se ubicó en el punto penal, retrocedió algunos pasos, avanzó con calma y, antes de ejecutar el remate, se quitó una zapatilla para definir descalzo y cruzar el disparo. El portero eligió bien el lado, pero la maniobra funcionó y no pudo atajar el tiro. La acción, en la que Guerrero aprovechó que su calzado no estaba bien ajustado para despistar a su adversario y anotar el 3-1, generó muchas risas durante la transmisión y se viralizó en plataformas como Tiktok y X (antes Twitter).

El 'Depredador' se sacó la zapatilla y metió gol en amistoso. (Tik Tok)

