Paolo Guerrero engañó a arquero al patear penal en amistoso de Kings League: jugador de Alianza Lima se sacó la zapatilla y anotó gol

El 'Depredador' se sacó la zapatilla y metió gol en amistoso. (Tik Tok)

Paolo Guerrero hizo una pausa a su preparación con Alianza Lima para las semifinales del playoff por el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 -donde se enfrentará a Sporting Cristal- y formó parte de un evento de fútbol amateur de streamers durante la noche del martes 25 de noviembre.

Y es que el ‘Depredador’ fue anunciado hace poco como presidente de la selección peruana junto al reconocido personaje en el mundo digital, El Zein. Ambos liderarán a esta escuadra en la próxima edición de la Kings World Cup Nations, una de las versiones de la Kings League, competencia creada por el exfutbolista Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos.

Como parte de su preparación para el torneo de fútbol 7, que se llevará a cabo durante el 3 y 17 de enero en Brasil, Zein y Guerrero decidieron organizar un partido amistoso contra un equipo conformado por el creador de contenido, Diealis, que también contó con futbolistas como Edison Flores de Universitario de Deportes y Bryan Reyna de Belgrano.

El Zein y Paolo Guerrero será los presidentes de la selección peruana en la Kings World Cup Nations 2026.

Guerrero estuvo presente en el evento deportivo y se sentó en la mesa de transmisión junto a Zein, Diealis y los narradores. El delantero de 41 años comentó algunas acciones, pero también tuvo la oportunidad de participar al patear el ‘penal presidente’, una de las innovadoras reglas dentro del formato de la Kings League.

‘PG9′ tuvo la responsabilidad de sellar el triunfo de su elenco ante la ‘WaaCrew’, ya que en ese momento iba ganando 2-1. El jugador de Alianza no estaba con la indumentaria correcta -llevaba un estilo ‘streetwear’- pero usó este factor a su favor para sorprender al portero que tenía al frente.

El capitán histórico de la selección peruana se posicionó en el punto de penal, retrocedió unos pasos, se fue acercando lentamente y engañó al guardameta sacándose la zapatilla para después definir descalzo cruzando su remate. El ‘1′ adivinó el lugar, no obstante, la estrategia del futbolista profesional funcionó, pues no alcanzó a bloquear su disparo.

Sin duda alguna, Guerrero aprovechó que sus zapatillas no estaban tan ajustadas para despistar a su contrincante y finalmente marcar el 3-1 en el partido amistoso. Este hecho desató muchas risas en el streaming y también se volvió viral en las redes sociales como Tiktok y X (antes Twitter).

“Se pasó de pendejo, Paolo”, exclamó el relator durante la transmisión. “Ay, Paolo, Paolo, bien lo dice Jefferson (Farfán), el ‘Loco’ Paolo le dicen”, añadió el comentarista. “Este es un loco ah”, finalizó el narrador.

Paolo Guerrero realizó técnica de engaño para anotar gol en penal durante amistoso de Kings League.

Paolo Guerrero habló de su participación en la Kings League como presidente

Previo al partido amistoso, Guerrero compartió sus sensaciones sobre participar en esta clase de eventos. Si bien el futbolista se siente contento por formar parte, lamentó no poder hacerlo desde dentro de la cancha, haciendo lo que más le gusta: jugar el fútbol.

“Muy bien, creo que el público que ha venido está animando más, primera vez que estoy de este lado, por no jugar, me gustaría poder jugar aunque sea un poquito”, apuntó en primera instancia.

Por otro lado, ‘PG9′ habló sobre la elección de los jugadores que representarán a la selección peruana en la Kings World Cup Nations. “Tenemos que ir con los mejores, estamos representando al país, nos sirve este partido para saber quienes son los viajantes, el campeonato está a la vuelta de la esquina, vamos a ver cómo se comportan dentro de la cancha y sobre eso tomaremos una decisión.

El jugador de Alianza Lima liderará a la selección peruana en el torneo que se realizará en Brasil. (Tik Tok)

“De hecho el día de hoy va a ser un momento importante porque se van a sacar a los viajantes, que son 13, hasta el día de hoy contamos con 18 jugadores, han tenido la oportunidad de prepararse bien y hacer un gran partido para mostrarse y ver quienes son los viajantes”, sentenció.