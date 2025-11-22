Pedro Aquino se negó a decir ‘Arriba, Alianza’, presionado por Paolo Guerrero: “No quiero faltar el respeto”

Paolo Guerrero le pidió a Pedro Aquino decir "Arriba Alianza", pero recibió una negativa del mediocampista. | Alianza Play

Paolo Guerrero y Pedro Aquino protagonizaron un curioso momento en la previa de un entrenamiento de Alianza Lima. El delantero nacional arribó a las instalaciones del escenario deportivo mientras era parte de un video sobre su día para las redes oficiales del club. Cuando se percató de la presencia del pivote, no dudó en instarlo a decir el célebre ‘Arriba, Alianza’.

“Lindo nuevo hincha de Alianza Lima”, apreció desde su coche Paolo apenas reconoció a su colega. “¿Hincha de Alianza Lima, no?”, cuestionó. El ex León y América de México se acercó a la ventanilla del auto para estrechar su mano: “Quiero saludarlo, Paolito”.

Pero Paolito no cedía en su postura. La mano de Aquino quedó estrechada sin obtener respuesta. “Eres hincha de Alianza Lima”, afirmaba con seguridad el máximo goleador de la selección peruana. Pedro evadía pronunciarse. “Di Arriba, Alianza”, presionó Guerrero.

La presión de Paolo Guerrero no surtió efecto para que Pedro Aquino se identifique como hincha de Alianza Lima. Crédito: Alianza Lima TV

“Estoy saludando. Está viendo la cámara, no quiero faltar el respeto”, advirtió Aquino, formado y nacido profesionalmente en el predio de La Florida, centro de entrenamiento de Sporting Cristal. La insistencia del “capitán” no rindió frutos. Con un “buenos días”, el pivote del equipo de Pipo se prestó a retirarse.

El Depredador solo atinó a reírse del llamativo episodio. Luego, ingresó al gramado de juego para continuar con sus actividades previstas en la jornada de grabación.

Pedro Aquino en Alianza Lima

La Roca se reincorporó al fútbol peruano en agosto de 2025. Se sumó a las filas de Alianza Lima en calidad de préstamo desde Santos Laguna de México, con el objetivo de disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Su fichaje fue considerado uno de los más importantes de la temporada por su experiencia internacional y solidez en el mediocampo.

A pesar de que su principal función es defensiva, Aquino logró tener impacto directo en el marcador al anotar dos tantos en el Torneo Clausura. La primera diana llegó en la jornada 10, durante la goleada 4-0 de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos.

El mediocampista puso el tercer tanto de los 'blanquiazules'. (Video: L1MAX)

Su segundo gol lo anotó contra Sport Boys en la Jornada 14, un partido que finalizó 3-1 a favor del equipo victoriano. El ex Sporting Cristal sentenció la victoria al minuto 82. Recibió el balón fuera del área y ejecutó un fuerte remate de derecha que terminó ingresando al arco tras un ligero desvío en un defensor rival.

Alianza Lima vs UTC: día y hora confirmado del partido por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima necesita sumar de a tres en su última presentación en el Clausura para ejercer presión sobre Cusco FC. De momento, el cuadro de La Victoria queda emparejado con Sporting Cristal en las semifinales de la Liga 1 en busca del cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los blanquiazules recibirán al gavilán del norte se jugará este domingo 23 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Alianza Lima vs UTC: dónde ver partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Dónde ver Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2025

El crucial cotejo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.