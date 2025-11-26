Perú Deportes

Julio César Uribe se sinceró sobre posibles fichajes de Hernán Barcos y Facundo Callejo a Sporting Cristal 2026

El director general de fútbol del club ‘rimense’ habló sobre la chance de que los delanteros de Alianza Lima y Cusco FC, respectivamente, lleguen a La Florida. También se refirió a Luis Advíncula

El 'Diamante' se pronunció por la posibilidad de que el 'Pirata' y 'Callegol' arriben al cuadro 'celeste' en 2026. (Video: Radio Ovación)

Sporting Cristal conoció que Alianza Lima será su rival en la primera etapa de los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025, pero la directiva mira de reojo la planificación para la próxima temporada y, en los últimos días han sonado dos nombres para apuntalar el ataque: Hernán Barcos y Facundo Callejo. En ese contexto, Julio César Uribe se sinceró por las posibles llegadas de ambos delanteros.

El ‘Diamante’ comenzó diciendo en ‘Radio Ovación’ que la planificación de la siguiente campaña se verá luego de culminar los ‘playoffs’ y que no es momento de adelantar movimientos. El equipo permanecerá enfocado hasta el final del torneo para luego ejecutar una evaluación integral.

El directivo también destacó la calidad humana y profesional de las personas que integran el club, como uno de los pilares que sostiene la identidad de Sporting Cristal. Eso sí, enfatizó que nadie asume los logros de manera individual y que el trabajo colectivo prevalece en todos los ámbitos de la institución.

Sporting Cristal buscará terminar como
Sporting Cristal buscará terminar como segundo en la tabla acumulada de la Liga 1 2025 para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. - créditos: Liga 1

De la misma manera, al ser consultado por la continuidad de Paulo Autuori como DT para 2026, Uribe afirmó que la directiva no ha puesto el tema bajo discusión y que se trata de un asunto fuera de agenda en este momento.

Julio César Uribe sobre posibles fichajes de Facundo Callejo y Hernán Barcos en Sporting Cristal

Acerca de las versiones que vinculan a Facundo Callejo y Hernán Barcos con un posible arribo a Sporting Cristal, Julio César Uribe fue tajante al señalar que en la institución no se acostumbra especular sobre nombres. El ‘Pirata’ no continuaría en Alianza Lima y no ocupa plaza de extranjero, mientras que la gran temporada de ‘Callegol’ (24 tantos en 31 partidos) en Cusco FC ha hecho que pueda dar el salto a un club de la capital.

“Lo tomo con la tranquilidad y la seriedad que corresponde, porque los trascendidos es un tema histórico y no va a cambiar. Siempre nosotros somos partidarios de no manosear a los jugadores, no hacerlos sentir incómodos cuando se habla de un lado, del otro, que va, que viene. Personalmente eso nunca me ha gustado porque es parte del irrespeto que nosotros nunca tratamos de dar”, dijo.

Aclaró que, para la entidad ‘cervecera’, la forma más adecuada de tratar a los jugadores es mediante conversaciones directas solo en el momento en que exista un real acercamiento: “La mejor manera de respetarlo es cuando ha habido un acercamiento, cuando se conversa y no a través de los trascendidos. Ese es Sporting Cristal. Así que los jugadores que tú puedes mencionar, no sabemos de dónde salen los trascendidos, entonces no tenemos por qué mencionarnos al respecto”.

El periodista deportivo le dejó un mensaje al presidente del club 'rimense' para buscar al 'Pirata', que no tiene definido su futuro en Alianza Lima. (Video: Vamos al VAR / RPP)

Julio César Uribe sobre la posible llegada de Luis Advíncula a Sporting Cristal

En cuanto a la posibilidad de un regreso de Luis Advíncula al club, Julio César Uribe explicó que en el pasado ha conversado personalmente con el lateral derecho, aunque no existen gestiones abiertas en la actualidad para su incorporación.

En su momento, a manera de primicia, yo he conversado con ‘Lucho’. En este momento no, pero ¿quién va a no tener en cuenta un jugador de su categoría y lo importante que ha sido internacionalmente y es formado en Sporting Cristal? Entonces, él goza del cariño, del respeto, del reconocimiento de la institución y en su momento cuando se tenga que hacer las evaluaciones correspondientes y saber dónde hay que reforzarse, ahí se conversará como corresponde”, comentó.

El exfutbolista destacó el valor futbolístico y simbólico del defensa de Boca Juniors para el club y el fútbol peruano, pero reiteró que no hay una propuesta formal ni conversaciones avanzadas. Alianza Lima es otro de los interesados en repatriarlo, aunque tiene contrato vigente con los ‘xeneizes’ y, más allá de que su intención es volver a La Florida, va a depender del factor económico.

El comentarista deportivo informó sobre la posible llegada del 'Rayo' al cuadro 'celeste'. (Video: Los Reba)

