Hernán Barcos confesó que evita hablar de su continuidad en Alianza Lima con Néstor Gorosito: “Es incómodo para los dos”

Más allá de que Alianza Lima cerró con broche de oro el Torneo Clausura con una victoria 3-0 sobre UTC y tiene pendiente la disputa del ‘playoff’ por un lugar a la fase de grupos a la Copa Libertadores 2026, la directiva tiene en agenda definir la continuidad de Hernán Barcos. Justamente, el ‘Pirata’ confesó que evita hablar de este tema con Néstor Gorosito y si es que se retirará del fútbol el próximo año.

“Tengo una oferta (de Uruguay), pero no quiere decir nada. Mi prioridad es estar acá en Alianza, y después que Alianza me diga una cosa u otra, ahí veré que hago. Yo quiero seguir jugando al fútbol, y si no tengo la oportunidad acá, buscaré mi camino”, fueron sus primeras palabras en diálogo con ‘L1 Radio’.

De la misma manera, el delantero argentino admitió estar en la nebulosa respecto a su permanencia en La Victoria, aunque no parte de su lado sino de la misma dirigencia. “Hay un poco de incertidumbre pero esta semana si Dios quiere lo resolvemos. Veremos que quiere Aianza. Obviamente quiero quedarme, ya lo he manifestado varias veces y espero que esta semana se vea que quiere Alianza y que sea lo mejor para todos. 100% está en los pies de Alianza”, precisó.

Hernán Barcos ha llevado la cinta de capitán en Alianza Lima y ha competido con Paolo Guerrero por el '9'. - créditos: Alianza Lima

Así como lo manifestó para la prensa en otra ocasión, Hernán Barcos rechazó que seguir en Alianza Lima esté sujeto al factor económico. Eso sí, aseguró que ha registrado buenos números en toda su estadía en el club y que la determinación de la directiva pasaría por otro lado.

“En lo económico lo descarto porque nunca tuve problemas en Alianza con lo económico. Siempre lo resolvimos en cinco minutos. Creo que los números me avalan y tengo la confianza, por eso estoy un poco no relajado, pero tranquilo porque los números me avalan. Por decisiones técnicas quizás, vamos a ver qué dice el club”, señaló.

Ahí fue cuando el artillero de 41 años reveló que no ha podido hablar con Néstor Gorosito sobre la posibilidad de renovar con la institución ‘victoriana’. “No, la verdad no he hablado (con Gorosito). La verdad que siempre que hemos hablado, tratamos de evitar el tema porque sabemos que es incómodo para los dos”, sostuvo.

Asimismo, Barcos no descartó que 2026 sea su último año como futbolista profesional, empero, dejó en claro que sigue motivado para continuar y competir a la par con otros colegas. “¿Retirarse en 2026? Es una opción, todos los años parecen ser el último, pero la verdad que yo me entreno bien, entreno a la par del grupo todos los días, no me salgo de ningún trabajo, entonces, creo que todavía estoy para competir. El día que yo sienta que no estoy para competir, daré solo un paso al costado”, declaró.

Además de Albion FC de Uruguay, también ha sonado Sporting Cristal para acoger a Barcos a través de un pedido del periodista Alan Diez. La razón pasa porque no ocupa plaza de extranjero (se nacionalizó peruano) y porque reforzaría una zona que ha estado en deuda en los últimos años debilitando a un rival directo en la Liga 1.

El contundente motivo para la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Reimond Manco abordó el caso de Hernán Barcos y la no renovación en Alianza Lima. “La gente a veces ve lo externo y es normal, es inevitable. Lo que pasa en la interna es que la relación con Barcos con todo el grupo está desgastada, no está bien visto. Quizás ante la gente es un referente o un ídolo por lo que logró, futbolísticamente hablando, y porque ha llevado una carrera limpia en los años que estuvo en Alianza", dijo en ‘Línea de 5′.

El ‘Rei’ también señaló el malestar dirigencial: “Las declaraciones que ha tenido Barcos no ha caído bien en la dirigencia, porque cuando estás en una negociación, el jugador sabe si le van a renovar o no, sabes por dónde están yendo".