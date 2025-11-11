Perú Deportes

Fabio Gruber llegó al Zenit Training Base para integrarse a la selección peruana con miras al amistoso contra Rusia

La ‘bicolor’ compartió un video de los entrenamientos, en el complejo deportivo de San Petersburgo, donde se aprecia al nuevo puntual nacional vestido con la indumentaria de práctica

Fabio Gruber entrenándose con FC
Fabio Gruber entrenándose con FC Nürnberg. - Crédito: FCN

Fabio Gruber ha llegado a la selección peruana. El defensor central del FC Nürnberg ha sido tenido en cuenta por el entrenador interino Manuel Barreto para formar parte del bloque nacional que disputará los últimos amistosos internacionales del año contra Rusia y Chile, en Europa. Tan solo hace falta saber cuál será su función (titular o suplente), aunque esa decisión se tomará dentro de los próximas horas.

Gracias a su espléndido nivel que ha mostrado como titular indiscutible de ‘Der Club’, donde dicho sea de paso se ha ganado con mérito la cinta de capitán por encima de Robin Knoche, ha recibido la primera convocatoria para integrarse a la ‘bicolor’, en cuya interna existe mucha expectativa por el desenvolvimiento que puede volcar dentro del campo.

Fabio Gruber, dueño del centro
Fabio Gruber, dueño del centro de la defensa del FC Nürnberg. - Crédito: Sportfoto Zink

Así las cosas, Gruber ya es un futbolista elegible en Perú. Las gestiones para que obtenga su documentación nacional, eso sí, demandó un tiempo prudente. De hecho, el propio jugador del FCN tuvo que desplazarse hacia Lima, por dos días, con el propósito de agilizar los trámites.

Resuelto el tema, en el que no hubo injerencia política alguna como se especuló, el nacido en la ciudad de Augsburgo cumplió con su jornada habitual en la 2. Bundesliga y entrado al parón FIFA se dirigió hacia la concentración en San Petersburgo, donde conoció a sus nuevos compañeros de Perú.

El futbolista del FCN sumó su primera práctica en San Petersburgo. | VIDEO: La Bicolor

Una vez instalado, Fabio Gruber no dio mayor tiempo para intercambiar palabras extensas con el resto del grupo. Se fue a vestuarios del Zenit Training Base, se puso la indumentaria de entrenamiento de la selección peruana y se unió a las prácticas oficiales.

Es más, un clip propalado en redes sociales da cuenta cómo se acopló muy bien al contingente nacional, que en todo momento evidenció una amplia apertura con quien será un elemento más que recurrente en el nuevo proceso impulsado por Manuel Barreto.

Fabio Gruber se despide de
Fabio Gruber se despide de la afición después de una victoria en la 2. Bundesliga. - Crédito: FCN

Fabio GruberSelección peruanaperu-deportes

Universitario vs San Martín: día,

'Chorri' Palacios cuestionó a Jorge

Luis Advíncula protagonista en los

FPV advirtió a Universitario y

Programación de la fecha 4
José Jerí revela que gestiones

El actor mexicano Rodrigo Brand

Universitario vs San Martín: día,

