Williams Riveros se diferencia de Carlos Zambrano en directa comparación: “Lo respeto, pero yo soy tricampeón”

El defensor paraguayo reafirmó su liderazgo en Universitario y destacó su tricampeonato como una ventaja frente al central de Alianza Lima. (Video: Enfocados)

Williams Riveros y Carlos Zambrano se han consolidado como dos de los defensores más destacados de los clubes más importantes del Perú. Tanto el zaguero de Universitario de Deportes como el de Alianza Lima han logrado ganarse un lugar sólido en el fútbol local, lo que hace que las comparaciones entre ambos sean prácticamente inevitables.

Recientemente, el reconocido programa de Youtube ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, reunió a Williams, Aldo Corzo y Matías Di Benedetto, tres baluartes de la ‘U’. Uno de los momentos que más captó la atención fue la confrontación entre la ‘Jerarquía’ y el ‘Kaiser’.

Como es habitual en el segmento, Farfán propone a los invitados compararse con otro jugador de su misma posición para determinar quién sobresale más. En esta ocasión, la pregunta apuntó directamente a Riveros: ¿quién es mejor en la defensa, él o Zambrano? Conocido por su carácter firme pero respetuoso, el paraguayo respondió con claridad y honestidad.

Ambos futbolistas han sido piezas clave en sus respectivos equipos, destacándose por su solidez defensiva, liderazgo y experiencia en el torneo local. Sin embargo, la ‘Jerarquía’ aprovechó el espacio para poner en perspectiva su trayectoria y logros con Universitario, marcando una diferencia respecto al central de Alianza Lima, sin restarle méritos. “En la carrera me supera. Pero si es en la actualidad, los dos, lo respeto mucho, pero yo soy tricampeón”, expresó.

Williams Riveros se diferencia de Carlos Zambrano en directa comparación. Crédito: Prensa clubes

Con esta declaración, Riveros dejó en claro que valora sus tres títulos consecutivos en la Liga 1, considerándolos un logro que lo distingue hoy de Zambrano, aunque reconoce que, en cuanto a nivel actual, ambos jugadores se encuentran parejos. La respuesta refleja su confianza, pero también un marcado respeto hacia un rival directo, subrayando la madurez profesional que ha mostrado desde su llegada a la ‘U’.

El central paraguayo ha sido pieza fundamental de Universitario durante los últimos tres años, consolidándose como un referente defensivo para el equipo y uno de los favoritos de la hinchada ‘crema’. Su consistencia y liderazgo dentro de la zaga han permitido al club mantenerse competitivo, especialmente en la competencia local, donde los ‘merengues’ han sabido dominar con creces.

La comparación con Carlos Galván

La confrontación con Zambrano, quien también ha sido figura en Alianza Lima y la selección peruana, evidenció el respeto mutuo entre ambos jugadores, al mismo tiempo que puso en relieve la ventaja de Riveros en cuanto a títulos locales desde la perspectiva de la ‘U’. Sin embargo, el ‘Kaiser’ no fue el único defensor con el que se evaluó el rendimiento del paraguayo durante el programa.

Jefferson Farfán también consultó a la ‘Jerarquía’ sobre Carlos Galván, un histórico defensor que marcó época en el club merengue. En ese momento, Aldo Corzo intervino para destacar los logros individuales de su compañero y rememorar a otro referente de la defensa en Ate: John Galliquio.

“Williams ha ganado un tricampeonato con la ‘U’; el otro, un título. Ganó uno y yo estaba en contra (como rival), pero para mí ese año el verdadero crack en la defensa fue Galliquio. Él era el bravo”, fueron las palabras del capitán ‘crema’ para elegir al paraguayo en la dinámica.

Williams Riveros ha sido clave en el tricampeonato nacional de Universitario. - Crédito: Liga 1

Universitario se alista para el 2026

Tras asegurar el tricampeonato nacional al consagrarse en el Apertura y Clausura, Universitario de Deportes cerró la temporada con éxito y alegría para sus hinchas. El equipo ‘crema’ reafirmó su dominio en el fútbol peruano y muestra la consolidación de un proyecto sólido que le permite mirar hacia el futuro con confianza. Este logro le da tranquilidad para terminar el 2025 en lo más alto y proyectar un inicio de temporada 2026 con objetivos claros.

La dirigencia ya trabaja en la planificación del próximo año. El club buscará un histórico tetracampeonato y una destacada participación en la Copa Libertadores. La idea es mantener la base de jugadores clave, reforzar posiciones estratégicas y llegar preparado para competir tanto a nivel nacional como internacional.