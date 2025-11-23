Perú Deportes

Universitario de Deportes encara una semana determinante por el futuro de Jorge Fossati: “Esperamos que todo salga bien”

Álvaro Barco, director deportivo de la institución,ha confirmado que los próximos días serán cruciales para definir si el adiestrador uruguayo continuará en la dirección técnica del equipo principal

Jorge Fossati ha conseguido dos
Jorge Fossati ha conseguido dos campeonatos nacionales con Universitario.

Universitario de Deportes ha sellado una temporada de ensueño. Luego de exhibir su mejor versión con tres victorias en siete días que lo coronó tricampeón nacional, perdió el invicto en Andahuaylas. De esta manera, la administración ha ganado ventaja respecto a sus rivales, puesto que puede enfocar toda la atención en delinear el plantel y la dirección técnica del 2026.

Tras la caída en el estadio Los Chankas, Álvaro Barco atendió a los medios de comunicación en su llegada al terminal aéreo limeño. El director deportivo del conjunto merengue se refirió a la evaluación de la continuidad de Jorge Fossati. El dirigente explicó que las conversaciones con el entrenador uruguayo de 73 años iniciarán en los próximos días.

Vamos a conversar esta semana”, confirmó Barco. Con la temporada cerrada oficialmente, las autoridades se reunirán con el exportero charrúa en las oficinas del estadio Monumental. El nacido en Tacuarembó regresó en abril de este año para cumplir con su segunda etapa al mando del primer equipo crema y tras un inicio irregular, se alzó con el trofeo de la Liga 1 2025.

Barco espera que las negociaciones lleguen a buen puerto. “Esperamos que todo salga bien”, apreció, sin dar mayores detalles. La postura no cedió ante la consulta sobre la renovación de otros elementos del plantel: “Se va a evaluar esta semana”.

De momento, Fossati Lurachi ha pedido mesura ante la incertidumbre de su continuidad en el cargo. Luego de referirse sobre su futuro, a su llegada a Lima animó a los medios de comunicación a “no poner palabras” en su boca.

El tropiezo en Andahuaylas

El equipo de Jorge Fossati perdió la oportunidad de establecer un nuevo récord en una de las etapas más exitosas del club. Pues nunca un equipo se ha coronado sin registrar derrotas en un torneo corto (Apertura y Clausura). Sin embargo, Los Chankas hizo valer su localía y salió airoso con un contundente 3-1.

“Nos hubiera encantado terminar invictos”, lamentó Barco. Pero inmediatamente recordó que el objetivo principal se cumplió: “Lo que queda es haber conseguido el campeonato, el tri”, sumó, para dejar clara la meta del próximo curso: hilar cuatro títulos nacionales.

Los 'cremas' cayeron 3-1 ante los 'guerreros' en la fecha 19 del Torneo Clausura. (L1 Max)

El segundo ciclo de Jorge Fossati

El 2025 marcó el segundo ciclo de Jorge Fossati al mando de Universitario de Deportes, un retorno que se convirtió en un capítulo de oro para la historia crema. Luego de un breve paso por la selección, el estratega uruguayo regresó a Ate a mitad de temporada, y contra todo pronóstico, no solo revalidó su éxito anterior, sino que lo superó.

Pese a los cuestionamientos iniciales, la experiencia del director técnico primó para que sus dirigidos se repongan de baches que ponían en discusión su candidatura al título, que luego consiguió con tres jornadas de anticipación.

La influencia de Fossati fue inmediata. Su sistema de juego 3-5-2 de su primera etapa representa el sostén del éxito del conjunto de Odriozola. Este título, el número 29 en la historia del club, puso fin a una racha de 40 años sin que un técnico tuviera éxito en un segundo ciclo en el banquillo crema.

El éxito también resonó en el plano internacional. En la Copa Libertadores 2025, la U se convirtió en el único representante peruano en la fase eliminatoria, logrando una clasificación a los octavos de final. Este logro fue particularmente significativo, ya que rompía una racha de 15 ediciones sin que el club superara la fase de grupos del certamen continental. El empate a uno ante River Plate en Argentina, en la última fecha de la fase de grupos, selló el boleto a los 16 mejores de Sudamérica.

El volante puso el empate en Buenos Aires. (Video: ESPN)

