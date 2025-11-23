Fabián Bustos mantiene un grato recuerdo de su paso por Universitario: “Me siento parte, me siento hincha y me siento una persona agradecida”

Fabián Bustos durante los festejos por la consecución del centenario. - Crédito: Universitario

A pesar de que ha pasado un tiempo prudente de su salida de Universitario de Deportes, Fabián Bustos mantiene presente cualquier recuerdo de su paso por Ate. Allí gestionó una campaña inolvidable alcanzando el bicampeonato nacional en el año del centenario institucional. Por ello ha generado un lazo indescriptible con el escudo.

Así lo hizo saber el profesional argentino en una entrevista concedida al espacio digital ‘Colectivo U World’, donde hizo mucho énfasis en el agradecimiento al club ‘crema’ por permitirle trabajar con las mejores condiciones y por arroparlo en una inmensa cultura deportiva que lleva presente por donde va.

Fabián Bustos explicó con crudeza su salida de Universitario y lanzó dura crítica al fútbol peruano. - créditos: IMAGO

“Yo siento que hoy lo adopté o me adoptó. Yo me siento parte, me siento hincha, me siento una persona agradecida con el club por cómo me trató. Creo haber estado a la altura. Creemos que en los 16 meses que nos tocó estar dimos lo mejor”, declaró Fabián Bustos.

“Hemos conseguido cosas que no soy quién para decirlas, pero que han sido importantes. Miro los partidos, hablo cada tanto con los chicos e interactúo con alguno. Universitario para mí hoy es un paso importantísimo en mi carrera y estoy agradecido”, añadió el entrenador que llevó a los de Ate a su estrella 28.

Al realizar un repaso detallado de los mejores momentos vividos durante el Centenario, Fabián Bustos no pudo dejar de lado los rocosos enfrentamientos contra Alianza Lima, al que superó no sin dificultades tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura de la edición 2024.

“No puedo creer lo que pasó ese año. Fue una de las fiestas más importantes en las que he estado en mi vida. El año fue una locura. Ganamos los dos clásicos y lo hicimos bien. Fue un año hermoso, una montaña rusa espectacular con picos altísimos. Ganamos todos los partidos de locales”, rememoró.

Fabián Bustos celebró con vehemencia el empate de Universitario en Matute. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol