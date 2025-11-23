Perú Deportes

Fabián Bustos mantiene un grato recuerdo de su paso por Universitario: “Me siento parte, me siento hincha y me siento una persona agradecida”

El entrenador argentino ha asegurado que se ha convertido en un simpatizante vehemente de la ‘U’, al que le desea siempre lo mejor. “Es un paso importantísimo en mi carrera”, externó

Guardar
Fabián Bustos durante los festejos
Fabián Bustos durante los festejos por la consecución del centenario. - Crédito: Universitario

A pesar de que ha pasado un tiempo prudente de su salida de Universitario de Deportes, Fabián Bustos mantiene presente cualquier recuerdo de su paso por Ate. Allí gestionó una campaña inolvidable alcanzando el bicampeonato nacional en el año del centenario institucional. Por ello ha generado un lazo indescriptible con el escudo.

Así lo hizo saber el profesional argentino en una entrevista concedida al espacio digital ‘Colectivo U World’, donde hizo mucho énfasis en el agradecimiento al club ‘crema’ por permitirle trabajar con las mejores condiciones y por arroparlo en una inmensa cultura deportiva que lleva presente por donde va.

Fabián Bustos explicó con crudeza
Fabián Bustos explicó con crudeza su salida de Universitario y lanzó dura crítica al fútbol peruano. - créditos: IMAGO

Yo siento que hoy lo adopté o me adoptó. Yo me siento parte, me siento hincha, me siento una persona agradecida con el club por cómo me trató. Creo haber estado a la altura. Creemos que en los 16 meses que nos tocó estar dimos lo mejor”, declaró Fabián Bustos.

“Hemos conseguido cosas que no soy quién para decirlas, pero que han sido importantes. Miro los partidos, hablo cada tanto con los chicos e interactúo con alguno. Universitario para mí hoy es un paso importantísimo en mi carrera y estoy agradecido”, añadió el entrenador que llevó a los de Ate a su estrella 28.

Al realizar un repaso detallado de los mejores momentos vividos durante el Centenario, Fabián Bustos no pudo dejar de lado los rocosos enfrentamientos contra Alianza Lima, al que superó no sin dificultades tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura de la edición 2024.

“No puedo creer lo que pasó ese año. Fue una de las fiestas más importantes en las que he estado en mi vida. El año fue una locura. Ganamos los dos clásicos y lo hicimos bien. Fue un año hermoso, una montaña rusa espectacular con picos altísimos. Ganamos todos los partidos de locales”, rememoró.

Fabián Bustos celebró con vehemencia
Fabián Bustos celebró con vehemencia el empate de Universitario en Matute. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Temas Relacionados

Fabián BustosUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el segundo set. El club ‘íntimo’ gana 1-0 al sexteto del Callao. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Maratón 42K de los Juegos Bolivarianos 2025: los atletas que buscarán las primeras preseas doradas para el Team Perú

La primera disciplina del atletismo en la justa continental tomará lugar en las calles de Lima. La Plaza Mayor marcará el inicio de la competencia, donde cuatro atletas nacionales buscarán sumar las primeras preseas para la delegación peruana

Maratón 42K de los Juegos

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

San Martín y Regatas Lima protagonizarán el mejor compromiso de la jornada. Mientras que Universitario y Alianza Lima chocarán con rivales de cuidado

Resultados de la fecha 5

Se confirmó el primer jugador que no continuará en Universitario para el 2026 tras derrota ante Los Chankas

Un extranjero se va de Ate. El vigente tricampeón no cambiará mucho su plantilla para la próxima temporada, aunque algunos elementos terminan contrato en diciembre

Se confirmó el primer jugador

Así marcha el Team Perú en la primera jornada de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La competencia del certamen continental que reúne a 17 países y cerca de cuatro mil atletas inició antes de la inauguración oficial de su vigésima edición

Así marcha el Team Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estuve presente y fui testigo”:

“Estuve presente y fui testigo”: María del Carmen Alva sí exigió 2 ministerios, según exministro de Pedro Castillo

Navidad en el Congreso: esto es lo que ha aumentado el costo de la ‘canasta navideña’ de los parlamentarios en los últimos 3 años

Ministro de Cultura se reunirá con autoridades y gremios para “salvar” Chan Chan: “El problema se origina hace mucho tiempo”

JNJ archiva la investigación contra el fiscal Uriel Terán por presuntamente favorecer a Enma Benavides

Los personajes de la política requeridos por la justicia de Perú: prófugos, no habidos y asilados en otros países

ENTRETENIMIENTO

Renzo Costa revela cómo la

Renzo Costa revela cómo la fama de ‘chibolero’ le afectó: “Me hicieron la fama y me quemaron con la gente un poco mayor”

Alejandra Baigorria se pronuncia tras grave accidente de su hermana Thamara Medina: “Está estable”

Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz: “No la quieren para nada”

Leslie Shaw apoya a Pamela López y no descarta grabar un hit juntas: “Me encanta que disfrute de su vida”

Magaly responde con ironía a las acusaciones de bots lanzadas por ‘La Manada’: “La televisión comercial no tiene nada que ver”

DEPORTES

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Maratón 42K de los Juegos Bolivarianos 2025: los atletas que buscarán las primeras preseas doradas para el Team Perú

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se confirmó el primer jugador que no continuará en Universitario para el 2026 tras derrota ante Los Chankas

Así marcha el Team Perú en la primera jornada de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025