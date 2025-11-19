Universitario vs Los Chankas se transmitirá gratis por Youtube: detalles del duelo por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Terminó la participación de Perú en la fecha FIFA y se empezó a vivir la Liga 1 otra vez. El campeonato nacional volvió y se jugará la última fecha y mientras varios clubes definirán su futuro, Universitario de Deportes se alista para cerrar su tricampeonato con broche de oro.

Los ‘cremas’ aseguraron su tercer título consecutivo con varias jornadas de anticipación, y se alista para afrontar su último partido contra Los Chankas este sábado 22 de noviembre en Andahuaylas por la jornada 19 del Torneo Clausura 2025.

Pese a que ya consiguió levantar el trofeo nacional, el cuadro de Jorge Fossati quiere cerrar el año con un invicto histórico frente los ‘guerreros’: una victoria lo coronará como el primer equipo nacional que es ganador de un torneo corto sin conocer derrotas. Un récord importante que hará más memorable su campeonato.

Por ello, el cotejo de visita es importante para los ‘merengues’ y se conoció que los hinchas podrán seguir al equipo de sus amores a través de Youtube totalmente gratis. L1 Max televisará el último choque de la ‘U’ a través de sus canales y también lo hará por su plataforma oficial. Una buena noticia que celebrada por todos los seguidores de la escuadra de Ate.

Plantel alzó todos los trofeos que lograron en el tricampeonato. (Video: GOLPERU)

Universitario vs Los Chankas: día y hora confirmado del partido por el Torneo Clausura 2025

El último duelo de los ‘cremas’ con los ‘guerreros’ se jugará este sábado 22 de noviembre en el estadio Los Chankas de Andahuaylas, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado es a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:30 horas.

Edison Flores levantó tres dedos en señal del tricampeonato de Universitario tras el triunfo contra ADT en Tarma. - créditos: Universitario

¿Qué dijo Jorge Fossati de la posible llegada de Christian Cueva a Universitario?

El técnico de Universitario de Deportes se refirió a la posibilidad de que Christian Cueva sea uno de los refuerzos para el 2026. Jorge Fossati fue tajante al mencionar que la palabra del hincha es vital para tomar decisiones.

“Primero lo primero. Yo aprendí hace mucho rato que el primer imperfecto acá soy yo. Eso lo tengo clarísimo a través de la fe y de escuchar a sabios de verdad. Cómo juzgan algunos de lo que hace o deja de hacer, ¿quién soy yo para juzgarlo en su vida privada? Como jugador fue lo que fue y todavía estaría a tiempo de volver a ser lo que ya fue”, precisó el DT en el programa ‘Hazme El Aguante’.

El técnico uruguayo habló de la opción de que el volante peruano deje Emelec para fichar por la 'U'. (Video: Hazme El Aguante)

Además, el ‘Nono’ sorprendió al precisar que primero debe definir su futuro en Ate antes de opinar sobre los posibles fichajes para la próxima temporada. Como se sabe, el uruguayo maneja propuestas de dos clubes históricos de México: Necaxa y Pumas UNAM.

“Después, sinceramente yo creo que primero tendría que definir cuál es mi futuro. Ahora, ¿cómo lo digo sin que alguien piense que es demagogia? Te lo voy a poner de esta manera. Si volviera a la selección peruana y mañana tengo que hacer una lista de seleccionados que me pide Manuel (Barreto) que lo ayude porque justo tiene que ir al baño, lo tengo a Christian. Pero si siguiera en Universitario, no sé, porque creo que el gran dueño de una institución es el hincha y al hincha hay que escucharlo y respetarlo”, añadió.