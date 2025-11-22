Perú Deportes

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la primera final por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ y las ‘leonas’ se enfrentarán para definir al campeón del torneo nacional. Conoce todos los detalles del primer clásico que se jugará en Matute

El campeón de la Liga Femenina 2025 todavía está en suspenso y todo se resolverá en la esperada final. Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a estar frente a frente para luchar por el título nacional.

Las ‘leonas’ sacaron su garra y se coronaron ganador del Torneo Clausura en Matute. La ‘U’ le quitó la chance a las ‘blanquiazules’ de quedarse con el trofeo y provocó la definición en dos duelos más.

El encuentro tuvo un desenlace parejo, con empate al final del tiempo reglamentario por 1-1, lo que llevó la definición a la tanda de penales: terminó 4-2 a favor de las ‘cremas’.

En la primera mitad, el equipo de La Victoria dispuso de una oportunidad clave para ponerse en ventaja cuando el árbitro, apoyado en el VAR, sancionó un penal a su favor. Adriana Lúcar, figura emblemática del plantel, tomó la responsabilidad, pero falló el remate. La arquera ya había quedado fuera de acción, pero el disparo no encontró la red.

La segunda etapa cambió el desarrollo con el gol de Katherine Páez, que silenció a los hinchas presentes en Matute. Cuando el reloj marcaba casi el final del partido, Sashenka Porras anotó el empate que llevó la definición a los penales. En esa instancia, Gabriela Bórquez se convirtió en pieza decisiva al atajar dos lanzamientos, asegurando la victoria para el equipo rival y dejando a Alianza con las manos vacías en una final que tuvo dramatismo hasta el último momento.

Las 'cremas' vencieron 4-2 a las 'blanquiazules' y se proclamaron ganadoras del Torneo Clausura de la Liga Femenina. (América TV)

El primer clásico se jugará el próximo domingo 7 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la final ida de la Liga Femenina 2025. El horario establecido es a las 15:00 horas Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina 2025

La primera final será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Matute con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Las 'Leonas' aseguraron el título y el pase a la Copa Libertadores Femenina 2026 tras superar por penales a Alianza Lima en Matute. | Movistar Deportes

¿Cuándo será la segunda final de la Liga Femenina 2025?

La segunda final de la Liga Femenina 2025 tendrá a Universitario de Deportes como dueño de casa, recibirá a Alianza Lima en el estadio Monumental de Ate. La fecha todavía no está confirmada, pero se presume que se realizará el domingo 14 de diciembre.

Cabe destacar que si el clásico termina empatado, todo se definirá por medio de tanda de penales. No habrá tiempo extra, ni un tercer duelo.

