Alberto ‘Chiquitín’ Quintero, exUniversitario, clasificó al Mundial 2026 con Panamá: cumpliría su sueño de jugar el torneo con 38 años

El delantero consiguió el boleto a la máxima cita con la selección de Panamá. (Concacaf)

Nunca es tarde para intentarlo y cumplirlo. Una muestra de ello es Alberto Quintero, quien muchos creían que estaba al borde del retiro, pero con sus enganches y juego pícaro les dio una cachetada y consiguió su segunda clasificación a un Mundial con la selección de Panamá.

El 18 de noviembre quedará grabado en la memoria del popular ‘Chiquitín’. La escuadra ‘canalera’ venció 3-0 a El Salvador en condición de local y aseguró su primer lugar en el Grupo G de las Eliminatorias de Concacaf con 12 puntos. A la par, selló su boleto a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El delantero de 37 años concretó este importante logro en cancha. Ingresó a los 72 minutos en reemplazo de Ismael Díaz y, como si fuera poco, participó en la jugada del tercer gol de José Luis Rodríguez: realizó una gambeta, hizo pasar de largo a un rival y sacó un pase hacia atrás para que la pelota termine besando las redes salvadoreñas.

'Chiquitín' se lució con una gambeta en la jugada que terminó en el 3-0 ante El Salvador. (Deportes RPC)

Su celebración estuvo cargada de mucha emoción. Arrodillado sobre el gramado del estadio Rommel Fernández Gutiérrez -coloso que vio sus mejores actuaciones con la camiseta ‘roja’- mirando hacia el suelo y al punto del llanto. Sus compañeros se acercaron a contenerlo de ese sentimiento que, tal vez, lo sobrepasaba.

Y es que Quintero sabe que está a poco de cobrarse su revancha, una que pensó que no lograría al estar muy cerca del retiro. El panameño no pudo asistir a la Copa del Mundo 2018, a pesar de ser la figura de ese momento, pues una lesión le arrebató esa oportunidad. Ahora, con un papel secundario y a poco de cumplir 38 años, podría concretarlo y con ello cerrar una carrera espectacular.

Alberto Quintero junto a su familia luego de lograr la clasificación al Mundial 2026 con la selección panameña - Deportes RPC.

Las palabras de ‘Chiquitín’ Quintero tras clasificar al Mundial 2026

Alberto Quintero brindó declaraciones luego de conseguir el cupo directo al Mundial 2026 con la selección panameña. El exjugador de Universitario de Deportes compartió sus sensaciones a ras de cancha y dejó un mensaje cargado de fe y devoción.

“Feliz porque Dios es justo, un Dios perfecto, nunca perdí la fe y la esperanza, siempre en oración porque se estaba trabajando bien en el club, se me dio la oportunidad de venir, desde que llegué, le dije al grupo, mucha fe, no pierdan la esperanza, vamos a ir directo”, inició.

‘Chiquitín’ explicó que siempre tenía claro que Panamá podía asistir a la Copa del Mundo sin repechaje, debido a que Surinam -su máximo contendor- no había jugado nunca presión y le tocaba ganar como sea en la última fecha para confirmar su presencia en el torneo a realizarse en Norteamérica.

“Nunca perdí la fe, pueden preguntarle a cualquier compañero lo que les dije, Surinam es el único equipo que no ha ‘flateado’, que no ha jugado con presión, les tocaba jugar con presión, tenían que ganar, no podían empatar o perder, nosotros sabíamos que teníamos la obligación de ganar en casa, después podía pasar cualquiera, pero mira lo que pasó, Surinam perdió”, añadió.

El exdelantero de Universitario señaló que siempre tuvo fe que Panamá iría a la Copa del Mundo de forma directa. (RPC)

‘Chiquitín’ Quintero, muy querido en Universitario de Perú

Rápidamente, la noticia de la clasificación de Alberto Quintero a la Copa del Mundo 2026 rebotó en el Perú. Y es que los hinchas de Universitario de Deportes lo recuerdan por su paso por el club, a pesar de no haber conseguido ningún título nacional.

El panameño estuvo en Ate durante las temporadas 2017-2022, donde se ganó el clamor de los fanáticos por sus goles y sobretodo su amor a la camiseta. En ese entonces, el elenco ‘crema’ no vivía sus mejores épocas, incluso llegó a pelear por la baja. ‘Chiquitín’ se mantuvo y sacó a flote a la ‘U’.