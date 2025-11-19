Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Así está la lista de clasificados al Mundial 2026 hasta el momento

Este martes 18 de noviembre fue una jornada de definiciones alrededor del mundo para llegar al Mundial 2026: Europa, Asia y Concacaf completaron el cuadro de selecciones rumbo a la Copa del Mundo que comenzará en junio, pero que en marzo tendrá una serie de repechajes que confirmarán a los últimos seis países que estarán en la cita que contará con 48 participantes por primera vez en la historia.

El primer turno del día definió el último boleto desde Asia: Irak venció 2-1 Emiratos Árabes Unidos en el Basra International Stadium tras el empate 1-1 en la ida y será uno de los seis seleccionados que disputará el Repechaje Internacional que tendrá dos pases en juego.

Sin embargo, el grueso de la actividad estuvo en el territorio europeo donde se conocieron 5 clasificados de manera directa al Mundial 2026 y también los otros cinco que jugarán el Repechaje por quedar segundos de cada zona. Estos se sumarán a los 4 que llegarán a partir de las ubicaciones en la Nations League. Estos son: Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.

Suiza igualó 1-1 como visitante ante Kosovo y se quedó con el liderazgo del Grupo B con 14 puntos, que le brindó un pasaje mundialista por sexta ocasión consecutiva. Su rival, con 11, disputará el Repechaje.

En el Grupo C, Escocia ganó un verdadero partidazo por 4 a 2 a Dinamarca. El empate les permitía a los daneses clasificarse al Mundial, pero el local anotó dos tantos sobre la hora, el segundo desde la mitad de cancha, y obtuvieron el pasaje directo tras liderar la zona con 13 puntos, dos más que su rival de turno que irá al repechaje. Escocia vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998.

En otro de los platos fuertes de la jornada, por el Grupo E, España igualó 2-2 ante Turquía y sacó el boleto a la máxima cita mundialista por terminar como puntero con 16 unidades. La Roja mantiene así su presencia perfecta desde 1978. En tanto que los turcos quedaron segundos con 13 puntos y se jugarán la clasificación vía repechaje.

Por el Grupo H, Austria igualó 1-1 con Bosnia y Herzegovina y sacó pasaje mundialista por terminar como líder con 19 puntos. Regresa a una Copa del Mundo luego de 28 años (su última presencia fue en 1998). Su rival, con 17, jugará el Repechaje. Mientras que por el Grupo J, Bélgica goleó 7-0 a Liechtenstein y se clasificó como puntero con 18 unidades. Los belgas disputarán su 15º Copa del Mundo. Gales, que también vapuleó por 7-1 a Macedonia del Norte, jugará el Repechaje por quedar segundo con 16 puntos.

El último saldo mundialista se resolvió durante la noche del martes con seis partidos en simultáneo de las Eliminatorias de Concacaf. Aquí se definieron tres boletos directos a la Copa del Mundo, pero también otros dos pases para la Repesca Internacional de marzo. Los nuevos clasificados fueron Panamá, Curazao y Haití.

Por la Zona A, Surinam cayó 3-1 en su visita a Guatemala y perdió el liderazgo a manos de Panamá, que goleó 3-0 a El Salvador y se clasificó al Mundial con tres puntos de ventaja. En el Grupo B, Jamaica y Curazao empataron sin goles y el elenco visitante se adueñó del boleto mundialista por terminar líder con 12 puntos, uno más que los jamaiquinos. Mientras que en el Grupo C, Haití se clasificó al Mundial como líder de su grupo tras ganarle a Nicaragua por 2-0 y superar a Honduras, que por su empate con Costa Rica quedó en segundo lugar.

Hay que recordar que la Repesca Internacional tendrá dos semifinales entre los cuatro equipos peores ubicados en el Ranking FIFA, mientras que los dos mejores posicionados en ese conteo ya esperarán en la final por los dos boletos disponibles.

Hasta ahora, y teniendo en cuenta que habrá una nueva actualización del ranking en las próximas horas, Irak figura 57°, República Democrática del Congo se posiciona en el 60°, Bolivia ocupa el puesto 76° y Nueva Caledonia el 150°.

En Concacaf, el Repechaje tendrá como representantes a Jamaica y Surinam.

En este marco, el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrollará el próximo viernes 5 de diciembre desde las 12 (hora local) en el Kennedy Center de Washington DC tendrá 42 selecciones confirmadas y 6 participantes aún inconclusos que se develarán recién en marzo del 2026 al finalizar las distintas tandas de Repechaje.

Europa y Concacaf repartirán sus últimos pases al Mundial 2026 (Foto: Til Buergy/Keystone vía AP, Archivo)

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (42/42)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

* Países organizadores.

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (6/6)

Las seis selecciones que jugarán el Repechaje por el resto del mundo

• Conmebol (1/1): Bolivia.

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.

• África (1/1): República Democrática del Congo.

• Asia (1/1): Irak.

• Concacaf (2/2): Jamaica y Surinam.

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial.

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (16/16)

Las 16 selecciones que jugarán el Repechaje clasificatorio al Mundial vía UEFA

• Europa (16/16): Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo y Turquía. Rumania (Nations League), Suecia (Nations League), Irlanda del Norte (Nations League) y Macedonia del Norte (Nations League).

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.

LA GRILLA DE PARTIDOS CON TODOS LOS GOLES

• Irak 2-1 Emiratos Árabes Unidos (Asia)

• Austria 1-1 Bosnia (UEFA)

• Bélgica 7-0 Liechtenstein (UEFA)

• Escocia 4-2 Dinamarca (UEFA)

• España 2-2 Turquía (UEFA)

• Gales 7-1 Macedonia del Norte (UEFA)

• Kosovo 1-1 Suiza (UEFA)

• Costa Rica 0-0 Honduras (Concacaf)

• Guatemala 3-1 Surinam (Concacaf)

• Haití 2-0 Nicaragua (Concacaf)

• Jamaica 0-0 Curazao (Concacaf)

• Panamá 3-0 El Salvador (Concacaf)

* HORARIOS DE ARGENTINA