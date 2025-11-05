“No me interesa la ‘U’”: Alan Cantero se refirió a su continuidad en Alianza Lima y respondió sobre tricampeonato de Universitario

A poco de viajar a Andahuaylas, el delantero argentino brindó declaraciones. (Entre Bolas)

Alan Cantero fue uno de los flamantes fichajes de Alianza Lima para esta temporada. Si bien tuvo grandes momentos con la camiseta ‘blanquiazul’ en el torneo local como internacional, las lesiones frenaron su rendimiento que lo había llevado a ser titular en el esquema de Néstor Gorosito.

Este último factor ha dividido las opiniones en los hinchas sobre la continuidad del delantero argentino, sobre todo teniendo en consideración que el club ‘íntimo’ tendría que comprar su pase a Godoy Cruz al encontrarse en condición de préstamo.

La directiva encabezada por los Navarro no han dado pistas sobre la permanencia de Cantero para la próxima temporada, ya que el ‘equipo del pueblo’ se encuentra peleando por clasificar a la fase de grupos de la siguiente edición de la Copa Libertadores.

El jugador de 27 años tampoco no tiene conocimiento si continuará en La Victoria o volverá a Mendoza. “Todavía no sé nada, no te sabría responder, porque no sé nada”, expresó para las cámaras de ‘Entre Bolas’ a poco de viajar a Andahuaylas para medirse con Los Chankas.

A la par, el atacante extranjero dio a conocer su posición frente a su continuidad en Alianza durante el 2026. “De mi parte está, la idea es continuar, pero tenemos que esperar, no sé qué va a pasar y esperemos las próximas semanas”, añadió.

Alan Cantero quiere continuar en Alianza Lima en el 2026.

Alan Cantero habló del tricampeonato de Universitario

Por otro lado, Alan Cantero se refirió a la lucha que Alianza Lima viene afrontando para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. “Sabemos que tenemos que ganar, no pensamos en otra cosa, el equipo está bien, vamos a ir a buscar el triunfo”.

Pero, el argentino no quiso opinar del reciente tricampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes. “No me interesa la ‘U’, pensamos en nosotros, sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, y estamos en eso para tratar de ir por ese camino”.

Alan Cantero habló de su continuidad en Alianza Lima y respondió sobre el tricampeonato de Universitario.

Alianza Lima lucha por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Alan Cantero y compañía afrontarán este miércoles 5 de noviembre un partido pendiente por la fecha 9 del Torneo Clausura, el cual fue suspendido por su participación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘íntimos’ visitarán a Los Chankas por la tarde.

Este compromiso está pactado para las 15:15 horas y tendrá como escenario el estadio de los ‘guerreros’ en Andahuaylas, a casi 3 mil metros sobre el nivel del mar. Además, será transmitido por L1 Max y la aplicación Liga 1 Play, que es de paga.

Después de medirse con Los Chankas, Alianza tendrá solo un cotejo más para sumar puntos y quedar mejor posicionado en la tabla acumulada. Y es que los ‘blanquiazules’ descansan durante la fecha 18 y luego volverán a jugar en la jornada 19 de local.

Su último encuentro será ante UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Hasta el momento, no hay fecha ni horario confirmado, no obstante, se realizará luego del parón por la fecha FIFA a nivel de selecciones del presente mes.

Los dirigidos por Néstor Gorosito se encuentran en la tercera casilla del Acumulado con 62 puntos, a dos de Cusco FC. Su principal objetivo es quedarse con el segundo lugar para avanzar a la siguiente instancia de los playoffs y esperar por el ganador del cotejo entre el tercero y cuarto.