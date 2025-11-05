Perú Deportes

“No me interesa la ‘U’”: Alan Cantero se refirió a su continuidad en Alianza Lima y respondió sobre tricampeonato de Universitario

El delantero argentino vence su préstamo en diciembre y deberá volver a Godoy Cruz, en caso los ‘blanquiazules’ no compren su pase

Guardar
A poco de viajar a Andahuaylas, el delantero argentino brindó declaraciones. (Entre Bolas)

Alan Cantero fue uno de los flamantes fichajes de Alianza Lima para esta temporada. Si bien tuvo grandes momentos con la camiseta ‘blanquiazul’ en el torneo local como internacional, las lesiones frenaron su rendimiento que lo había llevado a ser titular en el esquema de Néstor Gorosito.

Este último factor ha dividido las opiniones en los hinchas sobre la continuidad del delantero argentino, sobre todo teniendo en consideración que el club ‘íntimo’ tendría que comprar su pase a Godoy Cruz al encontrarse en condición de préstamo.

La directiva encabezada por los Navarro no han dado pistas sobre la permanencia de Cantero para la próxima temporada, ya que el ‘equipo del pueblo’ se encuentra peleando por clasificar a la fase de grupos de la siguiente edición de la Copa Libertadores.

El jugador de 27 años tampoco no tiene conocimiento si continuará en La Victoria o volverá a Mendoza. “Todavía no sé nada, no te sabría responder, porque no sé nada”, expresó para las cámaras de ‘Entre Bolas’ a poco de viajar a Andahuaylas para medirse con Los Chankas.

A la par, el atacante extranjero dio a conocer su posición frente a su continuidad en Alianza durante el 2026. “De mi parte está, la idea es continuar, pero tenemos que esperar, no sé qué va a pasar y esperemos las próximas semanas”, añadió.

Alan Cantero quiere continuar en
Alan Cantero quiere continuar en Alianza Lima en el 2026.

Alan Cantero habló del tricampeonato de Universitario

Por otro lado, Alan Cantero se refirió a la lucha que Alianza Lima viene afrontando para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. “Sabemos que tenemos que ganar, no pensamos en otra cosa, el equipo está bien, vamos a ir a buscar el triunfo”.

Pero, el argentino no quiso opinar del reciente tricampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes. “No me interesa la ‘U’, pensamos en nosotros, sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, y estamos en eso para tratar de ir por ese camino”.

Alan Cantero habló de su
Alan Cantero habló de su continuidad en Alianza Lima y respondió sobre el tricampeonato de Universitario.

Alianza Lima lucha por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Alan Cantero y compañía afrontarán este miércoles 5 de noviembre un partido pendiente por la fecha 9 del Torneo Clausura, el cual fue suspendido por su participación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘íntimos’ visitarán a Los Chankas por la tarde.

Este compromiso está pactado para las 15:15 horas y tendrá como escenario el estadio de los ‘guerreros’ en Andahuaylas, a casi 3 mil metros sobre el nivel del mar. Además, será transmitido por L1 Max y la aplicación Liga 1 Play, que es de paga.

Después de medirse con Los Chankas, Alianza tendrá solo un cotejo más para sumar puntos y quedar mejor posicionado en la tabla acumulada. Y es que los ‘blanquiazules’ descansan durante la fecha 18 y luego volverán a jugar en la jornada 19 de local.

Su último encuentro será ante UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Hasta el momento, no hay fecha ni horario confirmado, no obstante, se realizará luego del parón por la fecha FIFA a nivel de selecciones del presente mes.

Los dirigidos por Néstor Gorosito se encuentran en la tercera casilla del Acumulado con 62 puntos, a dos de Cusco FC. Su principal objetivo es quedarse con el segundo lugar para avanzar a la siguiente instancia de los playoffs y esperar por el ganador del cotejo entre el tercero y cuarto.

Temas Relacionados

Alan CanteroAlianza LimaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sebastián Britos anhela mantenerse en Universitario, aunque desconoce la postura de la directiva: “No sé si seguiré, yo quiero seguir”

El portero uruguayo, de 37 años, sueña con establecerse en la ‘U’ hasta la fecha de su retiro, que lo prevé muy lejano. “No sé si el club me lo va a permitir”, manifestó

Sebastián Britos anhela mantenerse en

La lucha por cupo a la Copa Libertadores 2026: ¿la convocatoria de Perú puede perjudicar a Alianza Lima y Sporting Cristal?

La lista de convocados se conocerá hoy, miércoles 5 de noviembre, tras el partido entre Alianza Lima vs Los Chankas en Andahuaylas. Entérate qué jugadores ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ serán llamados para los duelo con Rusia y Chile por la fecha FIFA

La lucha por cupo a

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Alianza Lima descansará durante esta jornada, mientras que Universitario tendrá su celebración por el tricampeonato

Programación de la fecha 18

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ llegan a Andahuaylas con la oportunidad de lavarse la cara después de un ritmo preocupante en la recta final del campeonato. Los ‘guerreros’, entretanto, se juegan la posibilidad de acercarse al sueño de la Copa Sudamericana 2026

Alianza Lima vs Los Chankas

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos con Rusia y Chile?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

Manuel Barreto dará a conocer su nómina para la gira internacional de la ‘blanquirroja’ en la última jornada doble del año. Conoce los detalles

¿Cuándo sale la lista de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Asilo de México a Betssy

Asilo de México a Betssy Chávez no la salvará de ser condenada e inhabilitada

Caso ‘Vacunagate’: Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por el delito de concusión

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en el lanzamiento de campaña de Keiko Fujimori

Gobierno de Perú decidirá este viernes 7 si otorga salvoconducto a Betssy Chávez para viajar a México

Congresista Fernando Rospigliosi pidió una reforma del sistema judicial durante el CADE Ejecutivos 2025

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

Miss Universo en polémica: Mr. Nawat se enfrentó a Miss México y la insultó

Mr. Nawat rompe en llanto tras escándalo con Miss México y pide perdón en Miss Universo 2025

Melanie Martínez asegura que nunca le habló mal de Christian Domínguez a su hija Camila: “Siempre tapé todo”

Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

DEPORTES

Sebastián Britos anhela mantenerse en

Sebastián Britos anhela mantenerse en Universitario, aunque desconoce la postura de la directiva: “No sé si seguiré, yo quiero seguir”

La lucha por cupo a la Copa Libertadores 2026: ¿la convocatoria de Perú puede perjudicar a Alianza Lima y Sporting Cristal?

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos con Rusia y Chile?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA