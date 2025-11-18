“No se puede traer un técnico 100% motivador y cero trabajo”: exFondo Blanquiazul expone crisis de Alianza Lima y apunta contra Néstor Gorosito

Fernando Farah rompió su silencio en medio del mal momento del club 'íntimo'. (José Varela)

Alianza Lima fue de más a menos en esta temporada. Si bien no ha terminado el año, el cuadro de La Victoria no pudo conseguir el título nacional y se encuentra luchando por el boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Después de su campaña internacional de ensueño, llegando a cuartos de final de la Copa Sudamericana, el conjunto ‘íntimo’ experimentó un bajón en el campeonato local, cediendo puntos en Matute, que lo dejaron fuera de la pelea por el Clausura de forma temprana.

Este presente no agrada al pueblo aliancista. En ese sentido, un exmiembro del Fondo Blanquiazul, Fernando Farah, rompió su silencio en medio la crisis deportiva de la institución en una reciente entrevista con el periodista José Varela. El exdirectivo expuso los motivos por los cuales no se consiguen títulos en el último tiempo.

“Me gustaría que se elabore un plan y quien entre lo respete. Lo que hay que hacer es una mesa donde hayan muchos socios de Alianza y trabajemos en qué cosa es lo que queremos. No puede haber una división de menores acéfala, no se puede traer un técnico 100% motivador y cero trabajo y si tenemos un técnico obsesivo, que tenga un buen trato con el plantel, ese tipo de cosas”, inició.

Farah también reconoció que se necesita mejorar la infraestructura del club para competir. “Tenemos que trabajar en el centro de alto rendimiento, tenemos que crecer el estadio, todos tenemos que estar de acuerdo con eso, no es que venga alguien y diga ese proyecto no me interesa”.

Exmiembro del Fondo Blanquiazul expone motivos del mal presente de Alianza Lima y apunta contra Néstor Gorosito.

Su crítica a Néstor Gorosito

Por otro lado, Fernando Farah hizo una crítica a Néstor Gorosito en el aspecto deportivo. De acuerdo a su análisis, el entrenador argentino maneja bien el camerín de Alianza Lima, más no desarrolla diferentes tácticas para sorprender a sus rivales.

“Esto es un tema que tiene que ver la dirección deportiva, soy un aficionado a técnicos trabajadores, me gustaría un técnico que trabaje mucho la táctica y también el lado humano. Esto último si trabaja bien Gorosito, pero sí quisiera ver más variantes en mi equipo, quisiera ver que cuando me tapen un lado, salir por el otro”, añadió.

‘Pipo’ Gorosito estará a cargo del club ‘blanquiazul’ en la siguiente temporada. El ‘gaucho’ renovó por todo el 2026 e intentará romper la sequía de tres años consecutivos sin títulos del elenco de La Victoria, y, a la par, evitar el tetracampeonato de su clásico rival, Universitario.

Fernando Farah se refirió al manejo de 'Pipo' del primer equipo de los 'íntimos'. (José Varela)

Lo que viene para Alianza Lima

Alianza Lima se encuentra trabajando en el parón por la fecha FIFA de nivel selección. El cuadro ‘blanquiazul’ deberá ganar su último partido en este Torneo Clausura y esperar que Cusco FC tropiece para clasificar de forma directa a la final de los playoffs, donde aguardará por el vencedor de la llave entre el tercero y cuarto del Acumulado.

En la fecha 19, los ‘íntimos’ se medirán con UTC en condición de local. Este cotejo se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre a las 15:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, situado en el distrito de La Victoria. Los cajamarquinos no serán un rival fácil porque se juegan su permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano.