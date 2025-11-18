Ginna López confesó su deseo de volver a la selección peruana tras partidazo en San Martín vs Universitario: “Me siento en óptimo nivel”

La central de San Martín brindó declaraciones tras el triunfo ante Universitario. (Latina Deportes)

El último fin de semana dejó grandes partidos en la Liga Peruana de Vóley, como la remontada de la Universidad San Martín sobre Universitario de Deportes (3-2). El triunfo del sexteto del brasileño Guilherme Schmitz tuvo como figura principal a la central nacional Ginna López, quien estuvo cerca de concretar 20 puntos.

La voleibolista de 31 años estuvo imparable en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Las centrales rivales Alexandra Machado, Mara Leao y Angélica Malinverno no pudieron descifrarla en casi todo el compromiso y sus bolas rápidas -con conexión con la armadora Paola Rivera- siempre terminaban en celebraciones.

En defensa, Ginna también fue genial. Schmitz la utilizó para contener los ataques fuertes de las ‘pumas’, sobre todo los de la punta estadounidense Cat Flood, quien venía siendo una de las máxima anotadoras del certamen doméstico. Una jugada puntual se hizo viral en redes sociales: el bloque a dos manos de la peruana al zaguero de la norteamericana.

Como era de esperarse, los medios de comunicación querían tener la palabra de López tras su partidazo ante la ‘U’. La deportista nacional decidió visitar el set de ‘Somos Vóley’, programa de Latina TV vía Youtube, para compartir sus sensaciones.

La central no solo habló de su gran presente con la USMP -líder e invicta- sino también confesó su deseo de regresar a la selección peruana de vóley. “Me encantaría volver a vestir los colores, estar con el equipo nuevamente”, expresó tajantemente.

El motivo de su ausencia en la selección peruana

Ginna López explicó que no ha podido estar en la ‘bicolor’ durante la era de Antonio Rizola porque se encontraba recuperando de su lesión en la rodilla. “Justo fue en mi operación, lo hablamos, no estaba al 100% en ese entonces, las cosas se dan por algo”.

“La temporada pasada tuve una lesión en la rodilla derecha, se me derramó el líquido, fue un proceso largo, me tuvieron que sacar ese líquido, desinflamar la zona, ejercicios de fortalecimiento, fue duro en verdad, de esas caídas uno aprende, ahora sé cómo trabajar la parte física”, añadió.

Pero, la central peruana reconoció que su presente es distinto y está ilusionada de volver a representar a su nación. “Ahorita me siento en un óptimo nivel en el tema del físico, me siento muy bien, trabajo para ello, las cosas se van a dar, con calma”.

Ginna López sabe lo que es defender la camiseta de la selección peruana. Lo hizo en unos Juegos Panamericanos.

Ginna López defendió a sus compañeras de la selección

Ginna López siempre se ha mostrado cercana a la selección peruana. Tiempo atrás, cuando se recuperaba de su lesión, salió al frente para defender a sus compañeras cuando las criticaban por no querer aceptar la convocatoria de Antonio Rizola.

“Hay muchos temas, muchos puntos que ver, desde la jugadora, cómo se siente, desde la administración de la Federación, hay muchas cosas que tiene que mejorar, entonces es comprensible que muchas chicas digan que ‘no’, por todo lo que han pasado, han tenido que vender rifas, no había agua, han tenido que dormir en el piso, cosas que no deberían pasar, y en vez de mejorar, hemos retrocedido”, apuntó para‘La Cátedra Deportes’.

La central de San Martín se refirió a las declaraciones de Antonio Rizola. (La Cátedra Deportes)

Nuevo desafío ante Regatas Lima

Ginna López y compañía deberán ratificar lo mostrado en el triunfo ante Universitario de Deportes en su siguiente desafío en la presente edición de la Liga Peruana de Vóley. Este será igual o más complicado que el choque ante las ‘pumas’ el sábado pasado.

San Martín se enfrentará a Regatas Lima este domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao después del Universitario vs Kazoku No Perú, es decir, aproximadamente a las 17:00 horas de Perú. Este horario podría variar dependiendo de la duración del compromiso previo.