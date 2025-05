“No había agua y dormían en el piso”: Ginna López defendió a voleibolistas que rechazaron convocatoria a la selección peruana

La semana pasada, el entrenador Antonio Rizola generó controversia al revelar públicamente los nombres de las voleibolistas que optaron por no integrar la selección peruana. Sus declaraciones encendieron el debate en el ámbito deportivo, dividiendo opiniones entre quienes respaldan la decisión de las jugadoras y quienes las cuestionan por rechazar la oportunidad de representar al país.

Las expuestas por el estratega brasileño fueron: Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Esmeralda Sánchez, Thaisa McLeod, Flavia Montes y Ginna López. Cada una por un motivo distinto, de acuerdo a las palabras del mismo seleccionador en entrevista con el programa deportivo llamado ‘De Una’.

“Infelizmente sí he tenido conversaciones con jugadoras que no desean jugar en la selección.En mi cabeza no entra que uno no quiera representar su país, por cualquier persona que sea. El país debe estar por delante de cualquier persona", expresó.

El DT brasileño nombró a las voleibolistas que decidieron no vestir la ‘bicolor’ en esta nueva etapa, tres de ellas de Alianza Lima. (Video: Radio Ovación)

Ginna López respondió a Antonio Rizola

En ese contexto, Ginna López -una de las implicadas- fue consultada por las recientes declaraciones de Antonio Rizola luego de la victoria de su equipo San Martín ante Universitario de Deportes en el duelo de vuelta por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025.

Aunque su caso -a comparación de otras deportistas- fue diferente, ya que se debió a temas de salud. “El año pasado conversamos con Rizola, le di mi punto de vista, el tema de mi lesión, yo no venía al 100% porque había tenido una operación y decidí tomarme un tiempo para recuperarme bien”.

López no evitó defender a sus colegas, recordando las distintas carencias que afrontaron cuando estuvieron en la selección peruana tiempo atrás, como el hecho de vender rifas y no tener agua en el complejo deportivo donde entrenaban.

“Hay muchos temas, muchos puntos que ver, desde la jugadora, cómo se siente, desde la administración de la Federación, hay muchas cosas que tiene que mejorar, entonces es comprensible que muchas chicas digan que ‘no’, por todo lo que han pasado, han tenido que vender rifas, no había agua, han tenido que dormir en el piso, cosas que no deberían pasar, y en vez de mejorar, hemos retrocedido”, apuntó para ‘La Cátedra Deportes’.

También, hizo un pedido a la Federación Peruana de Vóley (FPV). “Espero que ahora que la Liga ha sido más visible, hemos tenido dos canales que están pasando la Liga, tenemos más apoyo, más sponsors, entonces espero que mejore. Definitivamente, todos lo saben, todos estamos de acuerdo con ello, espero que eso mejore por el bien del vóley peruano”.

Ginna López defendió a las voleibolistas que se negaron a jugar por la selección peruana realizando cruda revelación.

¿Volverá a la selección peruana?

Ginna López, a la par, se refirió a su actualidad y si aceptará un posible llamado de Antonio Rizola, quien hace poco anunció una pequeña lista de convocadas, la cual será completada tras el final de la Liga Peruana de Vóley el próximo domingo 25 de mayo.

“Ahora, estoy trabajando duro, estoy mucho mejor, todavía falta mucho más, agradecida con el trabajo que está haciendo nuestro fisioterapeuta, la verdad que gracias a él y mi esfuerzo, es que estoy ahorita. Creo que tengo que conversarlo, analizarlo bien, ver el tema de mis lesiones, es bastante trabajo conmigo, trabajo físico, horas extras, eso es lo que he estado haciendo, vamos a evaluarlo”, expresó.

Eso sí, la central de San Martín confesó que por el momento no se ha contactado con el entrenador brasileño para volver a la ‘bicolor’. “Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el profesor Rizola, yo respeto mucho su decisión”.

Ginna López sabe lo que es defender la camiseta de la selección peruana. Lo hizo en una Copa Panamericana.

Luchará por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley

Ginna López viene saliendo de su lesión y consiguió meterse al equipo titular de la Universidad San Martín que peleará por el tercer lugar ante Universitario de Deportes de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025. Este crucial partido se disputará el sábado 24 de mayo a las 19:00 horas en el Polideportivo de Villa El Salvador.