Perú Deportes

Dónde ver Bolivia vs Japón HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘verde’ concluye su última gira por clasificación FIFA cuando se mida contra los ‘samuráis’, en Tokio, con la oportunidad de elevar su nivel pensando en el repechaje al Mundial 2026

Guardar
El plantel de Bolivia que
El plantel de Bolivia que disputa la gira en Asia. - Crédito: FBF

Bolivia se alista para cerrar su gira asiática cuando enfrente a Japón, un oponente de mayor rango, en el Estadio Nacional de Tokio. De este lance deberán obtenerse evaluaciones claves que perfilen la campaña del repechaje al Mundial.

De acuerdo con la programación FIFA, el choque está pactado para este hoy, martes 18 de noviembre, a las 05:15 horas de Perú / 06:15 horas locales bajo la transmisión oficial de Unitel y Fútbol Canal.

La selección de Bolivia se prepara para un nuevo reto tras caer por 2-0 ante Corea del Sur, en Asia, con goles de Son Heung-Min y Cho Gue-sung, lo que agudizó la urgencia de mejorar su rendimiento. Bajo la dirección de Óscar Villegas, el equipo altiplánico concentra sus esfuerzos en el repechaje para el Mundial 2026, luego de terminar en séptimo lugar en las Eliminatorias de la CONMEBOL.

El proceso actual privilegia el desarrollo de una nueva generación, con jóvenes como Enzo Monteiro, Gabriel Villamil y Miguel Terceros buscando consolidarse. Con la mira puesta en la repesca intercontinental, Bolivia trata de fortalecer su plantel y ofrecer oportunidades a estos talentos en el contexto internacional.

Japón, por su parte, selló su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Bahréin en el Saitama Stadium, con goles de Daichi Kamada y Takefusa Kubo. Este triunfo confirmó su primer puesto en el Grupo C con 19 puntos, asegurando su pase automático con tres jornadas de anticipación. De esta forma, los ‘samuráis’ se convirtieron en la primera selección en clasificar vía eliminatorias para la Copa del Mundo.

De cara al futuro mantienen un proyecto sólido bajo el mando de Hajime Moriyasu, con jugadores claves como Kubo y Kamada, y una base cada vez más versátil y multicultural. Su regularidad en las citas mundialistas (ya es su octava consecutiva) les da una plataforma estable para aspirar a superar rondas importantes, aunque históricamente han tenido dificultades para pasar de los octavos de final.

Dónde ver Bolivia vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

El encuentro, a desarrollarse en Asia, será transmitido por la señal de Unitel, así como por Fútbol Canal, frecuencia autorizada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Del mismo modo, se podrá seguir por streaming mediante Unitel.tv y FBF Play.

Horario de Bolivia y Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

El lance está programado para iniciar a las 5:15 horas de Perú; a las 6:15 horas de Bolivia y a las 19:15 horas de Japón. Con relación a otros países, comenzará de la siguiente forma: a las 4:15 horas de México; a las 5:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 6:15 horas de Venezuela y Estados Unidos; y a las 7:15 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Alineaciones probables de Bolivia vs Japón por amistoso internacional 2025

- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Tórrez, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Moisés Villaroel, Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Enzo Monteiro, Fernando Nava.

- Japón: Tomoki Hayakawa; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Junnosuke Suzuki; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Takumi Minamino; Ayase Ueda.

Temas Relacionados

Selección de BoliviaSelección de Japónperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Venezuela vs Canadá HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Ambos combinados atraviesan etapas decisivas en su planificación deportiva: uno inicia un nuevo ciclo competitivo y el otro ajusta su estrategia pensando en la próxima Copa del Mundo. Revisa el horario del choque

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

Los norteños buscarán cerrar el 2025 con un triunfo tras el empate con Canadá el amistoso anterior. Conoce los horarios del emocionante duelo internacional

A qué hora juega Ecuador

A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

El elenco ‘charrúa’, sin dos de sus figuras, afrontará un duelo importante ante un cuadro estadounidense que viene de vencer a Paraguay. Conoce los horarios del partido

A qué hora juega Uruguay

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ pretende irse invicto de su gira en Rusia cuando se vea las caras con un cuadro ‘sureño’ que venció a los anfitriones. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Chile

A qué hora juega Brasil vs Túnez HOY: partido amistoso en Lille por fecha FIFA 2025

El equipo de Carlo Ancelotti buscará nuevo triunfo, ahora en tierras francesas, que le permita seguir firme de cara al Mundial de fútbol. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Brasil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller descarta irrumpir en la

Canciller descarta irrumpir en la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez y detalla estrategia que planteará ante la OEA

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

CAL acusa a la JNJ y Tomás Gálvez de desacatar reposición de Delia Espinoza por “intereses políticos”

Iván Paredes, jefe del INPE implicado en sobornos e incumplimiento de funciones, no acudió a citación del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina refutó sobre el

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

Christian Domínguez dice que saludó a su hija, pero Magaly Medina lo desmiente con chats: “Mandar flores y no llamar no significa nada”

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

DEPORTES

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Venezuela vs Canadá HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Brasil vs Túnez HOY: partido amistoso en Lille por fecha FIFA 2025