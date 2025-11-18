Dónde ver Bolivia vs Japón HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

El plantel de Bolivia que disputa la gira en Asia. - Crédito: FBF

Bolivia se alista para cerrar su gira asiática cuando enfrente a Japón, un oponente de mayor rango, en el Estadio Nacional de Tokio. De este lance deberán obtenerse evaluaciones claves que perfilen la campaña del repechaje al Mundial.

De acuerdo con la programación FIFA, el choque está pactado para este hoy, martes 18 de noviembre, a las 05:15 horas de Perú / 06:15 horas locales bajo la transmisión oficial de Unitel y Fútbol Canal.

La selección de Bolivia se prepara para un nuevo reto tras caer por 2-0 ante Corea del Sur, en Asia, con goles de Son Heung-Min y Cho Gue-sung, lo que agudizó la urgencia de mejorar su rendimiento. Bajo la dirección de Óscar Villegas, el equipo altiplánico concentra sus esfuerzos en el repechaje para el Mundial 2026, luego de terminar en séptimo lugar en las Eliminatorias de la CONMEBOL.

El proceso actual privilegia el desarrollo de una nueva generación, con jóvenes como Enzo Monteiro, Gabriel Villamil y Miguel Terceros buscando consolidarse. Con la mira puesta en la repesca intercontinental, Bolivia trata de fortalecer su plantel y ofrecer oportunidades a estos talentos en el contexto internacional.

Japón, por su parte, selló su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Bahréin en el Saitama Stadium, con goles de Daichi Kamada y Takefusa Kubo. Este triunfo confirmó su primer puesto en el Grupo C con 19 puntos, asegurando su pase automático con tres jornadas de anticipación. De esta forma, los ‘samuráis’ se convirtieron en la primera selección en clasificar vía eliminatorias para la Copa del Mundo.

De cara al futuro mantienen un proyecto sólido bajo el mando de Hajime Moriyasu, con jugadores claves como Kubo y Kamada, y una base cada vez más versátil y multicultural. Su regularidad en las citas mundialistas (ya es su octava consecutiva) les da una plataforma estable para aspirar a superar rondas importantes, aunque históricamente han tenido dificultades para pasar de los octavos de final.

Dónde ver Bolivia vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

El encuentro, a desarrollarse en Asia, será transmitido por la señal de Unitel, así como por Fútbol Canal, frecuencia autorizada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Del mismo modo, se podrá seguir por streaming mediante Unitel.tv y FBF Play.

Horario de Bolivia y Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

El lance está programado para iniciar a las 5:15 horas de Perú; a las 6:15 horas de Bolivia y a las 19:15 horas de Japón. Con relación a otros países, comenzará de la siguiente forma: a las 4:15 horas de México; a las 5:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 6:15 horas de Venezuela y Estados Unidos; y a las 7:15 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Alineaciones probables de Bolivia vs Japón por amistoso internacional 2025

- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Tórrez, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Moisés Villaroel, Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Enzo Monteiro, Fernando Nava.

- Japón: Tomoki Hayakawa; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Junnosuke Suzuki; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Takumi Minamino; Ayase Ueda.