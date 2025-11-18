Canal brasileño se rindió ante Ysabella Sánchez tras su regreso: “Inspira al Perú, a Brasil y a todo aquel que ama el deporte”

Ysabella Sánchez superó lesión y volvió a las canchas con Alianza Lima. Crédito: Fernando Mejia

El regreso de Ysabella Sánchez a las canchas ha despertado reacciones tanto en el Perú como fuera de nuestras fronteras. La atacante de Alianza Lima ha recibido un notable reconocimiento desde Brasil, donde su vuelta ha sido resaltada como un ejemplo de superación tras la difícil lesión que la alejó de la competencia durante varios meses.

El Canal Ataque Defesa —medio que posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley en territorio brasileño— publicó un extenso y conmovedor texto dedicado a la popular ‘Chabelita’, resaltando su valentía y su historia de superación tras vencer un tumor que le privó de los primeros partidos de la temporada con el equipo ‘blanquiazul’, además de los juegos de la selección peruana de este año.

“Ella es la prueba viviente de que el coraje, la fe y la determinación pueden superar incluso las batallas más duras de la vida. En los últimos meses, mientras el mundo del deporte la aplaudía por sus increíbles defensas y su dedicación en la cancha, ella estaba peleando -y ganando- una pelea mucho más grande: un tumor que podría haberle quitado el brillo, la sonrisa y hasta el juego mismo”, inició el medio brasileño.

La publicación recordó que su retorno fue progresivo: primero, entrando por minutos en el duelo contra Circolo Sportivo Italiano para reencontrarse con la cancha; luego, reapareciendo como titular y firmando una actuación brillante en la reciente victoria de Alianza Lima ante Géminis, donde sumó 13 puntos. “‘Chabelita’ no conoce la palabra rendirse (...) Hoy regresó como titular. Volvió gigante. Regresó mostrándole al mundo lo que siempre fue: una ganadora dentro y fuera de la cancha”, expresó el medio.

La popular 'Chabelita' valoró su regreso a las canchas tras superar difícil lesión. (Video: La Cátedra Deportes)

Canal Ataque Defesa no solo elogió su impacto inmediato en el juego del equipo ‘blanquiazul’, sino también la inspiración que representa para dos naciones con tradición voleibolística: “Somos simplemente fanáticos. Admiradores declarados de esta mujer que inspira al Perú, inspira a Brasil e inspira a todo aquel que ama el deporte, la lucha y la superación”.

Reconocimiento internacional a Ysabella Sánche

La historia de Ysabella Sánchez ha comenzado a resonar más allá del voleibol peruano. Su proceso médico —que incluyó la extirpación de un tumor benigno en la pierna izquierda y una prolongada recuperación— no solo la dejó fuera de los primeros partidos de Alianza Lima, sino que también le impidió integrarse a la selección peruana pese a haber sido convocada. Por ello, su regreso a las canchas se ha convertido en un verdadero triunfo personal y deportivo.

En su mensaje, el medio brasileño cerró con un reconocimiento especial al desempeño y espíritu de la atacante, destacando que su historia “trasciende las estadísticas”. “Hoy el premio es suyo y la emoción nos pertenece a todos”, sentenció el Canal Ataque Defesa, que también invitó al público a seguir la Liga Peruana de Vóley, convencido de que el torneo está escribiendo “capítulos inolvidables”.

Canal Ataque Defesa dedicó extenso mensaje a Ysabella Sánchez tras su regreso a las canchas. Crédito: Captura

El respaldo internacional refleja el impacto que ha generado el retorno a las canchas de Sánchez, quien a sus 26 años no solo se consolida como una de las jugadoras más destacadas del voleibol nacional, sino también como un ejemplo de resiliencia dentro del deporte sudamericano.

Su vuelta, además, representa un impulso clave para Alianza Lima, que compite en dos frentes: busca el tricampeonato nacional y se prepara para el Mundial de Clubes 2025 en Sao Paulo. Allí, ‘Chabelita’ apunta a recuperar su mejor versión física para ser determinante en uno de los desafíos más importantes de su carrera.