A qué hora juega Brasil vs Túnez: partido amistoso en París por fecha FIFA 2025

El Parque de los Príncipes volverá a acoger un duelo entre la selección sudamericana y la del norte de África. Conoce los horarios del cotejo

La selección de Brasil se medirá ante su similar de Túnez este martes 18 de noviembre en un encuentro amistoso en el marco de la fecha FIFA de noviembre. El estadio Parque de los Príncipes en París, Francia, será el escenario de un encuentro entre dos equipos que vienen de diferentes realidades.

El elenco sudamericano atraviesa un momento de transición bajo el mando de Carlo Ancelotti. El estratega italiano tiene como principal objetivo devolver al pentacampeón del mundo a sumar una nueva estrella en su escudo.

En su último compromiso, la verdeamarela se midió ante Senegal en el estadio Emirates de Londres, donde hace de local el Arsenal. Estevao Willian y Casemiro estamparon su nombre en el luminoso y sentenciaron una destacada actuación de los dirigidos por exadiestrador del Real Madrid.

Carlo Ancelotti conduce al equipo
Carlo Ancelotti conduce al equipo brasileño que busca volver a ser campeón del mundo. Crédito: REUTERS/Isabel Infantes

Por otro lado, Túnez, ya clasificado a la juta mundialista en Norteamérica, busca llegar en su mejor versión a junio del 2026. El mes pasado, el equipo africano derroto por 3-0 a Namibia para sumar 28 puntos, liderar el Grupo H e instalarse en el Mundial.

El combinado del norte de África, dirigido por Montasser Louhichi, viene de vencer a Jordania en su último duelo amistoso. Previamente, las águilas de Cartago igualaron a uno con Mauritania en el primer duelo amistoso en esta fecha FIFA.

Último enfrentamiento

A puertas del Mundial de Catar 2022, Brasil y Túnez se midieron en el estadio Parque de los Príncipes de París. La entonces selección dirigida por Tite se despachó con un contundente 5-1. La escuadra sudamericana demostró una gran superioridad ofensiva, con doblete de Raphinha y goles de Neymar (de penal), Richarlison y Pedro.

Sin embargo, el encuentro en París se vio empañado por la polémica y los incidentes extradeportivos, ya que el partido fue interrumpido brevemente por el lanzamiento de objetos y actos de racismo dirigidos al delantero Richarlison por parte de la afición tunecina. El equipo africano también terminó con diez hombres tras la expulsión de Dylan Bronn.

Brasil vs Túnez: posibles alineaciones

  • Brasil: Ederson Moraes; Éder Militar, Marcos Aoás, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes, Rodrygo; Matheus Cunha, Estevao Willian y Vinícius Júnior.
  • Túnez: Aymen Dahmen; Ali Abdi, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Yan Valery; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi; Elias Saad, Amor Layouni y Hazem Mastouri.

El encuentro amistoso entre las selecciones de Brasil y Túnez, programado para la actual fecha FIFA, se jugará el martes 18 de noviembre y comenzará a las 14:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Miami el inicio será a las 15:30 horas.

Asimismo, en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay está previsto para las 16:30 horas. En México el compromiso arrancará a las 13:30 horas y en España tendrá inicio a las 20:30 horas.

Brasil venció a Senegal por
Brasil venció a Senegal por 2-0 con goles de Casemiro y Estevao Willian. Crédito: REUTERS/Isabel Infantes

El partido entre Brasil y Túnez se jugará en el Shell Energy Stadium de Texas, Estados Unidos. La transmisión para los seguidores del scratch estará a cargo de ESPN y Disney + para todo el territorio nacional.

