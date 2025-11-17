Simone Scherer salió en defensa de Aixa Vigil tras las pifias de hinchas de Alianza Lima: “Tienen que pasar la página”

La central brasileña manifestó su respaldo a su nueva compañera en San Martín, luego de los abucheos que recibió por parte de un sector de la hinchada de su exequipo. (Video: aquiTVO)

El malestar que un sector de la hinchada de Alianza Lima expresó contra Aixa Vigil —en un partido en el que el cuadro ‘blanquiazul’ ni siquiera participaba— ha generado diversos comentarios en la Liga Peruana de Vóley. La punta nacional fue abucheada dos fechas atrás mientras defendía a la Universidad San Martín, su nuevo club, y frente a esta situación una de las voces que salió a respaldarla públicamente fue la de Simone Scherer.

En diálogo con el programa ‘Saque y Punto’, la central brasileña, una de las figuras de mayor experiencia en el plantel santo, expresó su desacuerdo con la reacción del público y señaló que actitudes así no suman al desarrollo del deporte. Aunque admite que situaciones de ese tipo pueden presentarse en cualquier competencia, considera que no deberían normalizarse.

“Tener la hinchada en contra es parte del juego. Yo tuve la experiencia un día cuando fui a ver un partido de fútbol con mi esposo y la gente empezó a insultar los jugadores. Eso no me gusta mucho, pero yo creo que todos los que estamos ahí, estamos muy enfocados en hacer nuestro trabajo. Muchas veces no se escucha lo que están diciendo”, comentó.

Para Scherer, aunque las jugadoras suelen concentrarse en lo que sucede dentro de la cancha, sería ideal un entorno más respetuoso: “Sería bueno que la gente no hiciera eso de estar pifiando. Si no te gusta la jugadora, no la apoyes. Y si no te gusta el equipo que está jugando, quédate ahí tranquilo, esperando que toque el partido que te guste, del que es hincha”.

Aixa Vigil está siendo figura en San Martín. Crédito: Prensa USMP

Respaldo a Aixa Vigil

Simone Scherer también abordó directamente el caso de Aixa Vigil y explicó cómo el plantel ha manejado lo sucedido. La central dejó en claro que el respaldo hacia la atacante es absoluto y que el grupo está unido para que su nueva compañera pueda desenvolverse sin cargas externas. Además, consideró que la afición de Alianza Lima debe dejar atrás cualquier resentimiento para permitir que la jugadora continúe su camino con normalidad.

“Hemos escuchado lo que pasó con Aixa, pero no nos hemos tomado eso como algo que nos perjudique. Ella también ha salido bien de esta situación. Creo que la gente tiene que pasar la página y seguir. Aixa ha decidido estar con nosotros”, dijo.

Scherer insistió en que la prioridad es alentar a Vigil dentro y fuera de la cancha, más allá de cualquier reacción externa. “A los que les gusta su juego, tienen que apoyarla donde sea, porque ahí no está un tema de la jugadora, sino creo que otras cosas más. Pero nos da igual, nosotras seguimos apoyándola porque eso es lo importante y no importa lo que diga la gente”, agregó.

La punta nacional tuvo que lidiar con la presión de la afición de su exequipo mientras defendía los colores de San Martín. (Video: Latina)

Asimismo, la central consideró que incluso un ambiente adverso puede convertirse en una oportunidad para que la deportista crezca y gane fortaleza competitiva. “Si la jugadora sabe manejar bien jugar con el público en contra, creo que le puede ser favorable”, aseguró, destacando la madurez y el temple de Vigil, quien fue figura del partido a pesar de las pifias y terminó siendo elegida la MVP del encuentro.

Con estas declaraciones, Simone Scherer no solo reafirma el respaldo absoluto de San Martín a su nueva compañera, sino que también deja un mensaje claro para la afición: el voleibol requiere respeto, apoyo y una mayor madurez emocional para que el espectáculo siga creciendo. Si bien las ‘santas’ aún no se han cruzado con Alianza Lima en la temporada, ese encuentro llegará más temprano que tarde, y Vigil se prepara para afrontar un ambiente que, probablemente, será hostil desde las tribunas.