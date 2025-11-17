A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda por fecha FIFA

Ecuador se medirá ante Nueva Zelanda en el Red Bull Arena hoy, martes 18 de noviembre, en lo que será su último amistoso internacional del año. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece busca cerrar el 2025 con una victoria tras acumular tres empates consecutivos en sus recientes compromisos.

Este partido representa una ocasión clave no solo para recuperar confianza y fortalecer el esquema táctico, sino también para sumar puntos en el ranking FIFA antes del sorteo para el Mundial 2026.

La ‘tri’ viene de igualar sin goles ante Canadá en el primer partido de la doble fecha FIFA de noviembre, lo que alimenta la expectativa por ver una versión más ambiciosa ante el combinado neozelandés. Por su parte, Nueva Zelanda llega tras empatar 1-1 con Noruega en un duelo de preparación disputado en octubre. Ambos equipos buscan cerrar su año futbolístico con una victoria.

“Es importante generar un proceso y me siento conforme con el desarrollo. Hay partidos que me dejan más satisfecho, y otros que me dicen que hay que mejorar. Hemos jugado ante países mundialistas, como Argentina, México, Estados Unidos y Canadá. Nos queda trabajar y buscar alternativas cuando tenemos partidos con espacios comprimidos. El fútbol es de resultados y los resultados siempre pueden ser mejores. Soy optimista por ver como se comprometen, porque podemos mejorar, tener más volumen de ataque y ser más rápidos en el traslado", declaró Beccacece.

Ecuador empató con Canadá por la fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda en amistoso por fecha FIFA 2025

El cuadro norteño chocará con los ‘All whites’ este martes 18 de noviembre en el Red Bull Arena por la fecha FIFA 2025. El horario pactado es a las 20:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:30 horas.

Qué canal transmite Ecuador vs Nueva Zelanda en amistoso por fecha FIFA 2025

El crucial cotejo será televisado por Canal del Fútbol y vía streaming por Zapping TV para territorio ecuatoriano. También Infobae informará todo lo que debes saber del amistoso que se jugará en Estados Unidos.

Ecuador vs Nueva Zelanda: posibles alineaciones

La alineación de Ecuador se mantiene con Hernán Galíndez en el arco. Willian Pacho y Piero Hincapié lideran la línea defensiva, consolidando una zaga que ha mostrado solidez en los últimos encuentros. En el mediocampo, Moisés Caicedo y Pedro Vite se perfilan como piezas fundamentales en la conducción y distribución del juego. En ofensiva, John Yeboah, Enner Valencia y Nilson Angulo aportan movilidad y opciones de ataque, elementos que el cuerpo técnico espera traducir en goles para romper la sequía de resultados positivos.

Para Nueva Zelanda, Alex Paulsen será titular en el arco, respaldado por Finn Surman y Michael Boxall en la defensa. Marko Stamenic y Ryan Thomas suman experiencia en la zona media, brindando equilibrio y apoyo al delantero Chris Wood, principal referente ofensivo y jugador con recorrido internacional en el Nottingham Forest.

Convocados de Ecuador para fecha FIFA

- Arqueros: Hernán Galíndez Moisés Ramírez Christian Loor.

- Defensas: Angelo Preciado Cristian Ramírez Félix Torres Jhoanner Chávez Joel Ordóñez Leonardo Realpe Piero Hincapié Yaimar Medina Willian Pacho.

- Volantes: Alan Franco Alan Minda Denil Castillo John Yeboah Jordy Alcívar Kendry Páez Moisés Caicedo Pedro Vite Gonzalo Plata Patrik Mercado Nilson Angulo.

- Delanteros: Enner Valencia Jeremy Arévalo Kevin Rodríguez Leonardo Campana y John Mercado.

