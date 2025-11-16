Perú Deportes

Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana: “Jugaremos donde nos quieran a las dos”

La central de la San Martín confirmó que la próxima temporada será el cierre de su carrera y adelantó que buscará compartir equipo con su gemela, Marina Scherer, exjugadora de Alianza Lima

Simone Scherer anticipa su retiro
Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana Marina. Crédito: Instagram

Simone Scherer vive una etapa especial en su carrera. La central brasileña de la Universidad San Martín, una de las jugadoras más experimentadas y queridas de la Liga Peruana de Vóley, confirmó que su retiro está cada vez más cerca y que su mayor deseo es despedirse de las canchas jugando al lado de su hermana gemela, Marina Scherer, quien hoy milita en el vóley español y pasó por Alianza Lima.

La brasileña atraviesa su cuarta temporada consecutiva con el cuadro ‘santo’ y suma varios capítulos importantes en el voleibol nacional desde su llegada en la campaña 2016/17, vistiendo primero los colores de Géminis y luego los de César Vallejo. Tras un periodo jugando en el extranjero, regresó a Perú y se consolidó en la USMP, donde hoy es referente. Pero más allá del presente, la jugadora ya trazó el camino hacia su despedida.

Simone recordó que en divisiones formativas sí llegó a compartir la cancha con Marina, aunque ahora eso parezca lejano. “En menores jugamos juntas. Ella jugaba de punta y cuando cambió a armadora jugamos juntas también. Ella como armadora y yo como central, pero la gente se confundía en la net, decían que estaba mal la rotación y nos pasaba eso. Vamos a intentar jugar juntas el próximo año, porque será el último para mí”, reveló.

Su deseo para la próxima temporada es firme: retirarse, sí, pero antes cumplir el anhelo de despedirse jugando junto a su hermana. La central de San Martín hará todo lo posible para que su último año la encuentre al lado de su gemela, sin importar el país ni la liga que las reciba. “Si algún equipo quiere tener a las dos, jugaremos donde sea”, afirmó.

Simone y Marina Scherer han
Simone y Marina Scherer han jugado mucho tiempo en el Perú, pero en equipos separados. Crédito: Instagram

El retiro no llega por problemas físicos, sino por una decisión de vida. “Es un sueño. Ya hemos conversado de mi deseo de retirarme. Físicamente voy muy bien, ningún problema, pero creo que ya quiero ir a otro punto de la vida y tener a mis hijos. Quiero estar tranquila y formar una familia con mi esposo. Entonces, le dije a mi hermana para intentar jugar juntas el próximo año y luego me retiro”, explicó.

Marina seguirá en actividad y vive un gran momento en España

Simone Scherer también se refirió al presente deportivo de su hermana, quien aún mantiene firme su camino en el voleibol profesional. Mientras la central de San Martín ya tomó la decisión de retirarse al final de la próxima temporada, la exarmadora de Alianza Lima continúa proyectándose a futuro

Marina sí quiere seguir jugando, no sé si mucho más tiempo, pero sí quiere continuar. Le está yendo bien en España, creo que ha sido muy importante para ella irse a otra liga. Salió bien de Alianza y está teniendo una bonita experiencia allá, llevando también su experiencia de acá. La liga española es un poquito distinta por lo que me comenta, pero está logrando aportar muchísimo a su equipo. Donde vaya va a ser una referencia”, expresó orgullosa.

Una oportunidad que casi se concreta este año

Antes de confirmar su continuidad en San Martín para esta temporada, Simone estuvo muy cerca de reencontrarse en cancha con su hermana, pues el club donde juega Marina también mostró interés en ficharla. Sin embargo, su vínculo con el cuadro de Santa Anita ya estaba definido y terminó inclinando la balanza.

“Sí hubo posibilidad de que yo vaya a otro equipo fuera del Perú, pero San Martín fue un poquito más rápido y ya habíamos cerrado. La posibilidad fue de llegar a España, hablé con el equipo de Marina, pero al final me quedé acá”, reveló.

