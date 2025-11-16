Perú Deportes

Felipe Chávez repasó su primera aparición con la selección peruana: “Fue un gran honor y un mayor orgullo jugar por mi patria”

El prometedor mediocentro del FC Bayern no olvida su inicio oficial con la ‘bicolor’, a la que espera ofrecerle alegrías por muchos años. “La experiencia sigue siendo increíble”, dijo

Felipe Chávez mantiene presente el partido contra Chile que marcó su debut oficial con Perú. Aunque ha pasado más de un mes de aquel acontecimiento, recuerda con mucho entusiasmo todo el camino recorrido, desde las categorías menores, hasta que cumplió el sueño de vida no bien llegó a la adultez.

Durante un reportaje especial del FC Bayern, ‘Pippo’ abordó con felicidad el episodio de su primera aparición con la selección peruana, haciendo un claro hincapié en el prestigio que significó vestirse con la indumentaria que lo ha identificado desde que nació.

Felipe Chávez es considerado de unos jóvenes valores de la selección peruana. - Crédito: FPF

Fue, por supuesto, un gran honor jugar por mi patria y también un sentimiento agradable. A mis padres les gustó eso. Estaban muy felices por mí. Ahora justo se dio el debut con Perú, una sensación muy bonita y un mayor orgullo”, declaró.

El hábil mediocentro peruano siempre tuvo la predisposición de representar a la ‘bicolor’. Fue después de la pandemia del nuevo coronavirus cuando su padre estableció un contacto formal con la Federación Peruana de Fútbol con el objetivo de que ‘Pippo’ sea evaluado por las autoridades deportivas mediante recopilaciones audiovisuales. La aprobación se dio rápido y a partir de ahí empezó la historia, no sin ciertos matices, con la selección nacional.

'Pippo' disputó cerca de 15' minutos del partido ante Chile, en La Florida. | VIDEO: Movistar Deportes

Recorrido

Su buen hacer tanto en la Regionalliga como en la UEFA Youth League, escenario donde ha demostrado su absoluto potencial goleador con una frecuencia impensada, permitió que el entrenador interino Manuel Barreto lo preseleccionara con una carta de reserva y luego concretara su llamado con una convocatoria oficial, celebrada por todo lo alto por el jugador y su familia.

Lo que siguió para Felipe Chávez fue desplazarse hacia la capital del Perú en un viaje tan desgastante como ilusionante. No hubo mayores dificultades que el cansancio, el cual quedó a un lado no bien pisó el aeropuerto internacional Jorge Chávez mientras era esperado por un pequeño séquito de periodistas.

Felipe Chávez destaca en el Campus del FC Bayern por su talento descomunal pese a su corta edad. - Crédito: IMAGO

El viaje comenzó en Múnich, combinadas 15 horas, hacia Lima. En cualquier caso, fue un viaje muy largo, pero al final llegué directamente al campo de entrenamiento conducido por la Federación Peruana de Fútbol. Un día antes del partido volamos hacia Chile”, recordó.

En esa misma frecuencia, ‘Pippo’ enumeró ciertos detalles que hicieron de su primer llamado una cita especial: “Allí tuvimos una noche comunitaria donde cada nuevo jugador, al igual que los entrenadores, tuvo que presentarse y cantar o bailar. Definitivamente estuve de buen humor esa noche, fue muy divertido”.

'Pippo' enumeró varios detalles de su primera experiencia con la selección peruana. | VIDEO: FC Bayern

“Juego al día siguiente. Tuve una participación muy agradable y un sentimiento igual de agradable con la selección peruana. Cantar el himno en el estadio fue increíblemente bueno. Lamentablemente perdí, pero al final la experiencia siguió siendo increíble”, subrayó.

De 18 años, Felipe Chávez ha comenzado el camino de la internacionalidad con un Perú que ha dado inicio a la planificación del proceso mundialista próximo. De momento es considerado un puntual interesante con capacidad de amplia proyección. Sus próximas citaciones serán inminentes, siempre y cuando esté en constante actividad al igual que en un óptimo estado de forma.

