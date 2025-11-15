Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Habrán duelos emocionantes: España saldrá a asegurar su boleto al Mundial 2026, Chile hará lo suyo con Rusia, Alianza Lima y Universitario lucharán por el título de la Liga Femenina, y mucho más

Hoy, sábado 15 de noviembre, la agenda futbolera está llena de partidos imperdibles: España hará lo suyo por las Eliminatorias UEFA, Chile chocará con Rusia en amistoso, Alianza Lima y Universitario pelearán por el título de la Liga Femenina, y mucho más.

La ‘Roja’ jugará contra Georgia por la penúltima fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo español afronta el partido en una posición favorable, con altas probabilidades de garantizar su clasificación a la Copa del Mundo.

España acumula varios encuentros sin derrota, lo que refuerza su condición de favorito para este partido. Georgia, en cambio, atraviesa una situación difícil en las eliminatorias europeas y buscará sumar un triunfo en este compromiso.

España se enfrentará a Georgia
España se enfrentará a Georgia por las Eliminatorias UEFA

Por otro lado, Alianza Lima y Universitario de Deportes definirán al ganador del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. El clásico se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, y ambos tienen las mismas chances de quedarse con el segundo trofeo del campeonato porque la primera final terminó 0-0.

Eso sí, si las ‘blaquiazules’ conquistan el Clausura, se coronarán campeonas de manera directa debido a que se llevaron el Apertura. Los hinchas podrían ser testigo de la vuelta olímpica del equipo de sus amores.

Universitario y Alianza Lima se
Universitario y Alianza Lima se volverán a enfrentar este sábado 15 de noviembre en Matute.

Partido de Liga Femenina

- Alianza Lima vs Universitario de Deportes (15:00 horas / América TV, Movistar Deportes)

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Deportivo Wanka vs Atlético Atenea (14:45 horas / Latina web y aplicativo)

- Olva Latino vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Latina Televisón, web y aplicativo)

- San Martín vs Universitario de Deportes (19:00 horas / Latina Televisón, web y aplicativo)

Partido de amistoso internacional

- Chile vs Rusia (10:00 horas / Disney Plus)

- Brasil vs Senegal (11:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Eliminatorias UEFA

- Kazajistán vs Bélgica (09:00 horas / Disney+, ESPN 3)

- Georgia vs España (12:00 horas / Disney+, ESPN)

- Turquía vs Bulgaria (12:00 horas / Disney+ Premium)

- Chipre vs Austria (12:00 horas / Disney+ Premium)

- Liechtenstein vs Gales (12:00 horas / Disney+ Premium)

- Eslovenia vs Kosovo (14:45 horas / Disney+ Premium)

- Bosnia vs Rumanía (14:45 horas / Disney+ Premium)

- Dinamarca vs Bielorrusia (14:45 horas / Disney+ Premium)

- Grecia vs Escocia (14:45 horas / Disney+ Premium)

- Suiza vs Suecia (14:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

Partidos de Mundial Sub 17

- Corea del Sur vs Inglaterra (07:30 horas / DGO)

- Senegal vs Uganda (07:30 horas / DGO)

- Italia vs. República Checa (08:00 horas / DGO)

- Japón vs Sudáfrica (08:30 horas / DGO)

- Alemania vs Burkina Faso (09:45 horas / DGO)

- Venezuela vs Corea del Norte (10:15 horas / DGO)

- Croacia vs Uzbekistán (10:15 horas / DGO)

- Austria vs Túnez (10:45 horas / DGO)

Partidos de fútbol argentino

- Godoy Cruz vs Deportivo Riestra (15:00 horas / Fanatiz)

- Aldosivi vs San Martín SJ (15:00 horas / Fanatiz, TyC Sports)

- San Lorenzo vs Sarmiento (17:15 horas / Fanatiz, TyC Sports)

- Independiente vs Rosario Central (19:30 horas / Fanatiz, TyC Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Sport Recife vs CR Flamengo (16:30 horas / Fanatiz, L1 Play)

- Santos vs Palmeiras (19:00 horas / Fanatiz, L1 Play)

