Edwin Oviedo desvela pasajes inéditos de su relación con Agustín Lozano en la FPF: “Siempre buscó ir en contra de los proyectos de la institución”

Edwin Oviedo acompañado de Agustín Lozano. - Crédito: Andina

No es ningún secreto que Edwin Oviedo atravesó una serie de problemas a lo largo de su etapa como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Pero una muy buena parte de esas contrariedades surgieron a partir de su mala relación con Agustín Lozano, actual presidente del organismo que rige el fútbol nacional.

A Oviedo, según sus palabras, siempre le importó priorizar la unidad en la selección peruana con Ricardo Gareca a la cabeza pese a que Lozano iba contra la corriente, en búsqueda de una renovación que implicase la salida del ‘Tigre’ durante el proceso para el Mundial 2018.

Edwin Oviedo culpó a Agustín Lozano de echar a Ricardo Gareca y desmintió que haya dejado endeudada a la FPF.

“Había cosas que sucedían en pleno directorio donde no era posible hacer un trabajo en equipo. En el momento más complicado de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, él pedía públicamente la salida de Ricardo Gareca", declaró el empresario cusqueño en una entrevista concedida a La República.

En esa misma línea, Edwin Oviedo confesó que Agustín Lozano “siempre buscó, indirectamente o a veces usando a otras personas, ir en contra de los proyectos e intereses de la institución. Yo trataba de mantener la armonía, pero veía que eso no ocurría en la otra parte”.

Al momento que el antiguo presidente del Juan Aurich, con el que consiguió un éxito sin precedentes para la modesta ciudad de Chiclayo, se presentó como candidato para el sillón de la Federación Peruana de Fútbol, encontró que la lista donde se hallaba estaba compuesta por varios hombres del antiguo directorio presidido por Manuel Burga.

“Alberto Tejada me pidió liderar la lista de oposición y como soy una persona que se arriesga, acepté. Allí encontré a Agustín Lozano a quién no conocía y con quien tuve inconvenientes desde que asumí la presidencia de la FPF”, recordó un Oviedo que, por el momento, se ha alejado de toda actividad vinculada con el fútbol.

Edwin Oviedo celebrando con Agustín Lozano y Alberto Tejada la asunción a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: Difusión

Sorpresa por reelección

A Edwin Oviedo le hizo demasiado ruido que Agustín Lozano recibiese un nuevo respaldo para seguir al frente de la Federación Peruana de Fútbol pese al desastre ocasionado a partir de la salida de Ricardo Gareca de la selección nacional. Aunque su asombro es mayor por la manera en cómo se ha llevado a cabo el proceso de la reelección.

“Me sorprende como una elección que debió ser en noviembre o diciembre, maquiavélicamente se adelantó para agosto. Los miembros de la asamblea de bases, los clubes, los miembros de las departamentales, la Agremiación y los árbitros avalaron todo eso", manifestó

“Quienes lo reeligieron fueron ellos. No entiendo por qué permitieron adelantar las elecciones y cuando eso pasa es porque hay algo que no está claro", añadió Edwin Oviedo, quien hace algunas semanas presentó su libro autobiográfico explicando la verdad detrás del caso que lo llevó a prisión.

Con respecto a ese duro momento, el empresario desconoce si Agustín Lozano lo incriminó: “No lo sé, lo que conocí es que el ex fiscal que me persiguió en Chiclayo, Juan Carrasco Millones, quien fue ministro en el gobierno de Pedro Castillo, iba después a la FPF a conversar con Agustín Lozano. Entonces, yo no sé si la amistad viene desde antes o después. Carrasco Millones me inventó una acusación y pedía 52 años de prisión para mi persona”.