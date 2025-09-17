Perú Deportes

Edwin Oviedo desvela pasajes inéditos de su relación con Agustín Lozano en la FPF: “Siempre buscó ir en contra de los proyectos de la institución”

El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol aún no comprende cómo el nuevo presidente sigue en funciones: “Me sorprende cómo una elección que debió ser en noviembre o diciembre, maquiavélicamente se adelantó para agosto”

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Edwin Oviedo acompañado de Agustín
Edwin Oviedo acompañado de Agustín Lozano. - Crédito: Andina

No es ningún secreto que Edwin Oviedo atravesó una serie de problemas a lo largo de su etapa como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Pero una muy buena parte de esas contrariedades surgieron a partir de su mala relación con Agustín Lozano, actual presidente del organismo que rige el fútbol nacional.

A Oviedo, según sus palabras, siempre le importó priorizar la unidad en la selección peruana con Ricardo Gareca a la cabeza pese a que Lozano iba contra la corriente, en búsqueda de una renovación que implicase la salida del ‘Tigre’ durante el proceso para el Mundial 2018.

Edwin Oviedo culpó a Agustín
Edwin Oviedo culpó a Agustín Lozano de echar a Ricardo Gareca y desmintió que haya dejado endeudada a la FPF.

“Había cosas que sucedían en pleno directorio donde no era posible hacer un trabajo en equipo. En el momento más complicado de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, él pedía públicamente la salida de Ricardo Gareca", declaró el empresario cusqueño en una entrevista concedida a La República.

En esa misma línea, Edwin Oviedo confesó que Agustín Lozano “siempre buscó, indirectamente o a veces usando a otras personas, ir en contra de los proyectos e intereses de la institución. Yo trataba de mantener la armonía, pero veía que eso no ocurría en la otra parte”.

Al momento que el antiguo presidente del Juan Aurich, con el que consiguió un éxito sin precedentes para la modesta ciudad de Chiclayo, se presentó como candidato para el sillón de la Federación Peruana de Fútbol, encontró que la lista donde se hallaba estaba compuesta por varios hombres del antiguo directorio presidido por Manuel Burga.

“Alberto Tejada me pidió liderar la lista de oposición y como soy una persona que se arriesga, acepté. Allí encontré a Agustín Lozano a quién no conocía y con quien tuve inconvenientes desde que asumí la presidencia de la FPF”, recordó un Oviedo que, por el momento, se ha alejado de toda actividad vinculada con el fútbol.

Edwin Oviedo celebrando con Agustín
Edwin Oviedo celebrando con Agustín Lozano y Alberto Tejada la asunción a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: Difusión

Sorpresa por reelección

A Edwin Oviedo le hizo demasiado ruido que Agustín Lozano recibiese un nuevo respaldo para seguir al frente de la Federación Peruana de Fútbol pese al desastre ocasionado a partir de la salida de Ricardo Gareca de la selección nacional. Aunque su asombro es mayor por la manera en cómo se ha llevado a cabo el proceso de la reelección.

Me sorprende como una elección que debió ser en noviembre o diciembre, maquiavélicamente se adelantó para agosto. Los miembros de la asamblea de bases, los clubes, los miembros de las departamentales, la Agremiación y los árbitros avalaron todo eso", manifestó

“Quienes lo reeligieron fueron ellos. No entiendo por qué permitieron adelantar las elecciones y cuando eso pasa es porque hay algo que no está claro", añadió Edwin Oviedo, quien hace algunas semanas presentó su libro autobiográfico explicando la verdad detrás del caso que lo llevó a prisión.

Con respecto a ese duro momento, el empresario desconoce si Agustín Lozano lo incriminó: “No lo sé, lo que conocí es que el ex fiscal que me persiguió en Chiclayo, Juan Carrasco Millones, quien fue ministro en el gobierno de Pedro Castillo, iba después a la FPF a conversar con Agustín Lozano. Entonces, yo no sé si la amistad viene desde antes o después. Carrasco Millones me inventó una acusación y pedía 52 años de prisión para mi persona”.

Temas Relacionados

Edwin OviedoSelección peruanaFederación Peruana de FútbolAgustín Lozano

Más Noticias

Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

El defensor de los tarmeños sorprendió a todos con un potente disparo desde su propio campo, firmando una de las anotaciones más espectaculares del torneo local

Gustavo Dulanto y su obra

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

El periodista deportivo hizo sorpresivas confesiones acerca del tenso ambiente que se vive en la Videna con el director general de fútbol, quien además ya tuvo contacto con un técnico sudamericano

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

El plantel de Marcelo Gallardo dispondrá de su mejor elenco para hacer respetar la localía. El ‘verdao’, por su parte, aparece como un hueso duro de roer por su elevado nivel en la región. Conoce los horarios del cruce, en Buenos Aires

Dónde ver River Plate vs

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025

Con varias bajas, el cuadro ‘millonario’ recibirá al ‘verdao’ con la consigna de llevarse un triunfo y un marcador abultado de cara a la vuelta en Brasil. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega River

Dónde ver PSG vs Atalanta en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

El vigente campeón se estrenará en casa en el inicio de su camino en la defensa del título. Conoce cómo sintonizar el duelo

Dónde ver PSG vs Atalanta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza insiste que proceso

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

La reforma de pensiones: lo que dicen los congresistas vs. lo que realmente votaron con la Ley 32123

Declaran inadmisible demanda de Sada Goray por esta insólita razón: empresaria pedía un millón de dólares de indemnización

Suspensión de Delia Espinoza se verá este viernes 19 de septiembre: Fiscal de la Nación tendrá 10 minutos para dar su descargo ante la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Hija mayor de Christian Domínguez,

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Pablo Alborán anuncia concierto en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su show

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

¿Quién es George Slebi? El actor que habría tenido un ‘affaire’ con Maju Mantilla durante telenovela ‘Te volveré a encontrar’

Samahara Lobatón matricula a su hija en EE.UU. y Youna explota al enterarse por redes: “Que el Perú se entere la porquería de persona que eres”

DEPORTES

Gustavo Dulanto y su obra

Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025

Dónde ver PSG vs Atalanta en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League