Selección peruana cayó 5-1 en amistoso ante penúltimo de la liga rusa: Manuel Barreto alineó a futbolistas sin rodaje y sparrings

La selección peruana, con equipo alternativo, perdió abultadamente frente al Sochi FC en Rusia. | X / @gianfzelaya

Perú rescató un empate ante Rusia en San Petersburgo de la mano y el botín zurdo de Álex Valera. El elenco dirigido por Manuel Barreto volverá a disputar un amistoso en territorio ruso, esta vez ante Chile. Previo al compromiso frente a los sureños, el adiestrador nacional decidió que sus dirigidos con pocos o escasos minutos en el primer duelo se midan ante Sochi FC. El resultado fue totalmente adverso.

La bicolor cayó holgadamente ante el cuadro que ocupa el penúltimo lugar en la liga doméstica. El conjunto nacional alineó de la siguiente manera: Diego Romero; Carlos Cabello, Fabio Gruber, Luis Abram, Cristian Carbajal; Jesús Castillo, Piero Quispe, Yordy Reyna; Bryan Reyna, Kevin Quevedo y Jhonny Vidales.

De acuerdo con el periodista Gian Franco Zelaya, uno de los tantos del Sochi fue producto de un autogol de Fabio Gruber. El capitán del FC Núremberg sumó minutos y se perfila para hacerse con un lugar en el equipo que saltará al gramado del estadio Fisht de Sochi para el compromiso ante Chile.

El delantero sparring Francesco Andrealli anotó el único tanto para los peruanos. Crédito: Gian Franco Zelaya.

Se jugaron tres tiempos de 25 minutos. En el segundo período, Perú cayó por 3-1. El tanto del equipo de todos estuvo a cargo de Francesco Andrealli, ariete del Como FC de Italia, quien funge como sparring en la concentración peruana que viajó al país bicontinental.

Andrealli ya firmó su primer contrato profesional con el equipo italiano y es habitual convocado en las categorías menores de la selección peruana. Su presencia en la convocatoria ha sido capitalizada con un tanto que no pasará desapercibido por el comando técnico.

Cambios en el once

El gramado del estadio Fisht de Sochi trae recuerdos imborrables para los seguidores de la selección peruana. En el marco de la tercera fecha del Mundial de Rusia 2018, el equipo peruano dirigido por Ricardo Gareca anotó un tanto en una justa mundialista luego de 36 años.

Sochi, plaza inolvidable para los peruanos. Crédito: REUTERS/Max Rossi

La victoria por 2-0 ante Australia significó además que el conjunto nacional ganó un partido mundialista luego de 40 años. En este histórico recinto para el deporte peruano, Perú se medirá ante su similar de Chile. Hace poco más de un mes, los mapochos derrotaron a la blanquirroja en Santiago.

Para este nuevo duelo, Manuel Barreto alista cambios en el once titular. Según información de Gustavo Peralta en L1 Radio, Fabio Gruber y Piero Quispe dirán presente desde el primer minuto en Sochi. Además, no se descarta que Álex Valera sea la referencia principal en el ataque.

Programación del Perú vs Chile por fecha FIFA de noviembre

Luego de medirse con Rusia, la selección peruana protagonizará un nuevo clásico del Pacífico con Chile. Este compromiso está pactado para el martes 18 de noviembre a las 12:00 horas de Perú en el estadio Fisht, situado en la ciudad de Sochi.

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA.

La ‘roja’ sostendrá un cotejo previo al enfrentamiento del próximo martes. Como parte del triangular, la escuadra conducida desde la dirección técnica por Nicolás Córdova chocará ante los rusos el sábado 15 de noviembre a las 10:00 horas en todo el territorio peruano, en el estadio Fisht.

El compromiso amistoso se podrá sintonizar a través de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD en Movistar TV) y mediante la aplicación Movistar Play, disponible sin costo para los clientes de Movistar.

ATV y América TV también transmitirá el clásico del Pacífico que se realizará en territorio ruso. Ambos por señal abierta en los canales 9 y 4, respectivamente. Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura completa de este encuentro a través de su sitio web, con información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, incidencias y declaraciones.