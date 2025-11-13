Se conoció primer refuerzo de Alianza Lima para el 2026: detalles de la nueva apuesta ‘blanquiazul’

La temporada todavía no termina para Alianza Lima, los ‘blanquiazules’ se mantienen en la lucha por los cupos a la Copa Libertadores 2026. Definirán el segundo lugar en la tabla de posiciones con Cusco FC rumbo a los ‘play offs’ el próximo domingo 23 de noviembre, cuando se mida con UTC en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025.

Y mientras el equipo de Néstor Gorosito define su futuro, el cuadro victoriano viene planificando lo que será el plantel para el próximo año: renovaciones, salidas y refuerzos. Se filtró el primer fichaje de los ‘íntimos’, y en los próximos días habrán novedades al respecto.

“Si me permites una chiquita, no tiene que ver con la selección, pero tiene que ver con un equipo de la Liga 1. Alianza Lima está muy cerca de comprar a ADT a D’Alessandro Montenegro, futbolista del cuadro tarmeño. La negociación está bastante avanzada, se ultiman detalles de este lateral que no necesariamente, si se cierra el fichaje, jugará la próxima temporada en Alianza: puede ser prestado, pero las negociaciones para este futbolista están bastante avanzadas. Lateral derecho”, informó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

D’Alessandro Montenegro está cerca de convertirse en refuerzo de Alianza Lima para el 2026.

¿Quién es D’Alessandro Montenegro?

D’Alessandro Montenegro, futbolista de ADT, formó parte de la última convocatoria de la selección peruana para el amistoso ante Chile realizado en octubre. Aunque no sumó minutos en ese encuentro y permaneció entre los suplentes, su presencia evidenció que el comando técnico nacional sigue de cerca su desarrollo.

El jugador de 22 años se ha consolidado en el ‘vendaval celeste’, pero antes integró las divisiones menores de Alianza Lima. No consiguió ascender al primer equipo de los ‘blanquiazules’, por lo que buscó nuevos retos en equipos de provincia, incluyendo un breve ciclo con Deportivo Llacuabamba.

Desde el inicio de 2024, Montenegro se instaló en el primer plantel de ADT, alcanzando un rendimiento que, para la temporada 2025, motivó su inclusión en la lista de la selección nacional. A lo largo de la campaña actual, acumula 33 partidos oficiales: 29 en Liga 1, 3 en Liga 3 y 1 en Copa Sudamericana. Anotó dos goles y asistió en cinco oportunidades.

Si se concreta su regreso a La Victoria, su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones representará una ventaja táctica. Puede jugar como lateral derecho, central o carrilero por la banda, lo que ofrece diversas alternativas para el cuerpo técnico. Su proyección y regularidad refuerzan su perfil como una opción versátil dentro del fútbol peruano y lo colocan como una apuesta a considerar en la planificación de Néstor Gorosito.

D'Alessandro Montenegro fue convocado por Manuel Barreto para duelo con Chile en la fecha FIFA de octubre.