Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy jueves 13 de noviembres se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha del fútbol. Y es que habrá actividad en Europa con las Eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, además de amistosos. Un jugador peruano en el extranjero podría tener participación.

En suelo europeo, el encuentro entre Inglaterra y Serbia se convierte en termómetro para ambos seleccionados. El equipo inglés cuenta con Jude Bellingham como referente en el mediocampo y busca consolidar su primer lugar en el grupo K, aunque su rival es tercero y buscará dar el golpe.

El seleccionador de Portugal vuelve a confiar en Cristiano Ronaldo para enfrentar a Irlanda en otro duelo con implicancia directa en la tabla de posiciones. ‘CR7’, máximo anotador histórico a nivel de selecciones nacionales, sigue ejerciendo un papel central en la estructura lusa, pero los irlandeses quieren obtener el cupo mundialista.

Cristiano Ronaldo busca extender su marca goleadora (actualmente tiene 954) con la selección de Portugal en las Eliminatorias Europeas. - créditos: REUTERS/Pedro Nunes

En el cruce entre Moldavia e Italia, la atención gira en torno a Mateo Retegui, quien recibe la oportunidad de comandar la delantera italiana en un contexto donde se busca de manera urgente la clasificación a la Copa del Mundo, a la que no asisten desde Brasil 2014.

Francia se mide contra Ucrania en un partido que tiene a Kylian Mbappé como bandera de la ofensiva ‘gala’. El conjunto francés apunta a mantener su dominio y pulir movimientos con vistas a futuras competencias, mientras que los ucranianos procuran ajustar líneas ante un oponente de jerarquía y profundidad.

Kylian Mbappé liderará el ataque de Francia para sellar la clasificación al Mundial 2026 contra Ucrania. - créditos: REUTERS/Leon Kuegeler

Fuera de Europa, el choque amistoso entre Canadá y Ecuador ofrece espacio para observar alternativas tácticas y el rendimiento de nuevos valores en ambas escuadras. El compromiso forma parte de la etapa de preparación para próximos desafíos oficiales.

En el fútbol colombiano, DIM y América de Cali protagonizan uno de los duelos más destacados de la jornada. El partido cobra interés por la inclusión del peruano Luis Ramos en la formación de los ‘diablos rojos’ para seguir anotando goles.

Partidos de Eliminatorias de la UEFA

- Noruega vs Estonia (12:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Azerbaiyán vs Islandia (12:00 horas / Disney+)

- Armenia vs Hungría (12:00 horas / Disney+)

- Inglaterra vs Serbia (14:00 horas / Disney+)

- Irlanda vs Portugal (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Moldavia vs Italia (14:00 horas / Disney+)

- Andorra vs Albania (14:00 horas / Disney+)

- Francia vs Ucrania (14:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Eliminatorias de la Concacaf

- Surinam vs El Salvador (17:00 horas / YouTube Concacaf)

- Bermudas vs Curazao (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Trinidad y Tobago vs Jamaica (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Nicaragua vs Honduras (21:00 horas / YouTube Concacaf)

- Guatemala vs Panamá (21:00 horas / YouTube Concacaf)

- Haití vs Costa Rica (21:00 horas / YouTube Concacaf)

Partidos de Eliminatorias de la CAF

- Nigeria vs Gabón (11:00 horas / FIFA+)

- Camerún vs República Democrática del Congo (14:00 horas / FIFA+)

Partido de Eliminatorias de la AFC

- Emiratos Árabes Unidos vs Irak (11:00 horas / Disney+)

Partidos amistosos FIFA

- Argelia vs Zimbabue (11:30 horas)

- Irán vs Cabo Verde (12:00 horas / DSports)

- Lituania vs Israel (12:00 horas / Disney+)

- República Checa vs San Marino (12:00 horas / Disney+)

- Macedonia del Norte vs Letonia (12:00 horas / Disney+)

- Canadá vs Ecuador (19:30 horas / DSports)

Partidos de fútbol colombiano

- DIM vs América de Cali (19:00 horas / Win Sports)

- Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional (19:00 horas / Win Sports)

- Deportivo Cali vs Once Caldas (19:00 horas / Win Sports)

- Independiente de Santa Fe vs Alianza FC (19:00 horas / Win Sports)

- Águilas Doradas vs Deportes Tolima (19:00 horas / Win Sports)

- Unión Magdalena vs Fortaleza CEIF (19:00 horas / Win Sports)

- Llaneros FC vs Envigado FC (19:00 horas / Win Sports)

- Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga (19:00 horas / Win Sports)