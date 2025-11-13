Perú Deportes

Dónde ver Ecuador vs Canadá HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘tri’ se medirá con los ‘rojos’ en el primer duelo de la jornada doble, buscará seguir firme en su preparación rumbo al Mundial 2026. Entérate de las señales disponibles del vibrante cotejo

Dónde ver Ecuador vs Canadá
La selección de Ecuador disputará un amistoso internacional ante Canadá hoy, jueves 13 de noviembre, en Toronto, abriendo una doble jornada de partidos preparatorios en la fecha FIFA. El encuentro permitirá al entrenador Sebastián Beccacece sumar rodaje y cohesión en su plantel con miras a la clasificación al Mundial 2026, torneo en el que Canadá será anfitrión junto a Estados Unidos y México.

El equipo ecuatoriano atraviesa un momento positivo dentro de Sudamérica, impulsado por una generación de jugadores jóvenes que ha dotado al conjunto de una identidad sólida en defensa y orden táctico. El funcionamiento colectivo tiene como eje el mediocampista Moisés Caicedo, clave por su capacidad para recuperar y distribuir el balón. El reto inmediato para Ecuador consiste en concretar una mayor eficacia en ataque, objetivo en el que este tipo de partidos ofrecen terreno para probar variantes ofensivas y otorgar minutos a los delanteros.

El historial reciente entre ambos seleccionados es escaso, lo que otorga incertidumbre respecto al desarrollo del juego. Se anticipa un contraste de estilos: la potencia física y el juego directo de los ‘rojos’ frente a la disciplina táctica ecuatoriana, sustentada en técnica y control de balón. El desempeño de ambos mediocampos resultará determinante para dictar el ritmo del partido y gestionar las transiciones rápidas.

Estadísticas del Ecuador vs Canadá
En el equipo local, el enfoque está puesto en fortalecer la estrategia de juego y brindar experiencia internacional a sus futbolistas jóvenes. Canadá apuesta por una presión alta, recuperando el balón cerca del área rival y buscando desbordar con futbolistas de velocidad, destaca Jonathan David. Este choque será una oportunidad para medir la profundidad del banquillo y la capacidad física ante rivales fuera del entorno habitual de la CONCACAF.

Horarios de Ecuador vs Canadá: amistoso por fecha FIFA 2025

El duelo entre la ‘Tri’ con los ‘rojos’ se jugará hoy, jueves 13 de noviembre, en el estadio BMO Field en Toronto, por la fecha FIFA. El horario establecido será a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.

Dónde ver Ecuador vs Canadá: amistoso por fecha FIFA 2025

El emocionante encuentro será televisado por El Canal del Fútbol (ECDF), además de la versión de streaming en la plataforma de Zapping TV. También Infobae Perú informará todos los detalles del encuentro del cuadro ecuatoriano como preparación de cara al Mundial 2026.

Convocados de Ecuador para fecha FIFA

- Arqueros: Hernán Galíndez Moisés Ramírez Christian Loor.

- Defensas: Angelo Preciado Cristian Ramírez Félix Torres Jhoanner Chávez Joel Ordóñez Leonardo Realpe Piero Hincapié Yaimar Medina Willian Pacho.

- Volantes: Alan Franco Alan Minda Denil Castillo John Yeboah Jordy Alcívar Kendry Páez Moisés Caicedo Pedro Vite Gonzalo Plata Patrik Mercado Nilson Angulo.

- Delanteros: Enner Valencia Jeremy Arévalo Kevin Rodríguez Leonardo Campana y John Mercado.

Convocados de Canadá para la fecha FIFA

- Arqueros: Maxime Crepeau, Dayne St. Clair, Joel Waterman.

- Defensas: Alistair Johnston, Tajon Buchanan, Richie Laryea, Kamal Miller, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Niko Siguir, Dominick Zator.

- Mediocampistas: Stephen Eustaquio, Ismael Kone, Liam Millar, Liam Fraser Jonathan David, Mathieu Choiniere, Derek Cornelius, Junior Hoilett.

- Delanteros: Cyle Larin, Jonathan Osorio, Tani Oluwaseyi, Promise David.

