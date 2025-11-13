A qué hora juega Ecuador vs Canadá HOY: partido amistoso en Toronto por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Canadá: partido amistoso en Toronto por fecha FIFA 2025

Hoy, jueves 13 de noviembre, la selección de Ecuador viajó hasta el norte del continente para visitar a su similar de Canadá en un encuentro correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El BMO Field de Toronto acogerá el encuentro entre dos seleccionados que se han visto las caras cuatro veces en el pasado.

Por un lado, el conjunto sudamericano a cargo de Sebastián Beccacece continúa en su proceso para definir la lista de jugadores que disputarán la justa mundialista. Los duelos ante Canadá y Nueva Zelanda serán de vital importancia para que los futbolistas terminen de ser considerados o no.

El exayudate de Jorge Sampaoli se refirió a cómo el cuerpo técnico terminará de definir a los citados en la medida de fortalecer al grupo. Tenemos un 80% definida; ese 20% que queda lo vamos viendo y preparando”, concedió en conferencia de prensa.

Ecuador celebró en Lima su clasificación al Mundial de Norteamérica. Crédito: REUTERS/Sebastian Castaneda

El seleccionador argentino también ha decidido incorporar elementos a la convocatoria que no solían tener minutos con la tri desde hace mucho. Por ejemplo, Leo Realpe fue citado luego de 600 días. Su última presentación se remonta al 21 de marzo de 2024 en un juego amistoso ante Guatemala.

Por otro lado, el conjunto canadiense necesita regresar a la victoria para reponerse de lo que significó no marcar tantos y, por ende, no imponerse en ninguno de sus dos últimos duelos amistosos. El equipo que dirige el estadounidense Jesse March urge de un triunfo revitalizador.

En la previa al compromiso de este jueves, el adiestrador renegó del estado estructural del fútbol canadiense. ”Nuestra federación está peor que la de la mayoría de los países africanos, y no estoy exagerando”, sostuvo en el pódcast Film Never Lies.

Foto de archivo de Jonathan David festejando tras anotar un gol con la selección de Canadá en la Copa Oro de la Concacaf. Estadio U.S. Bank, Minneapolis, Minnesota, EEUU. 29 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Matt Krohn

A qué hora juega Ecuador vs Canadá: partido amistoso en Toronto por fecha FIFA 2025

El árbitro pitará el comienzo de las acciones en el BMO Field de Toronto a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Chile y Argentina. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Ecuador y Colombia; a las 20:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 21:30 horas de Paraguay, Brasil y Uruguay.

Canal para seguir Ecuador vs Canadá: partido amistoso en Toronto por fecha FIFA 2025

El duelo entre Ecuador y Canadá será transmitido para todo el territorio ecuatoriano en El Canal del Fútbol (ECDF), así como la versión de streaming en la plataforma de Zapping.

Posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Enner Valencia y John Yeboah.

Canadá: Dayne St. Clair; Richie Laryea, Derek Cornelius, Alfie Jones, Zorhan Bassong; Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Jonathan Osorio; Tajon Buchanan, Jonthan David y Promise David.

Dónde ver Ecuador vs Canadá por fecha FIFA. (Infobae Perú)

Historial

Ecuador mantiene un invicto de cuatro encuentros ante Canadá, con un total de tres victorias y un empate. El primer duelo del que se tiene registro tuvo lugar en 1988 con un triunfo de la escuadra sudamericana por 2-1. Posteriormente, en la Copa Canadá de 1999, Ecuador volvió a ganar 2-1, y en la Copa Oro de la Concacaf de 2002, la tri se impuso por 2-0.

El enfrentamiento más reciente, antes del partido de mañana, se remonta al 1 de junio de 2011, cuando ambas selecciones igualaron a dos en un juego amistoso disputado en Toronto. En aquella ocasión, los goles ecuatorianos fueron anotados por Christian Benítez y Michael Arroyo.