Aldo Corzo arremetió contra Hernán Barcos por bronca con Alex Valera, y lanzó contundente comentario: “Yo iba a ‘tirar bombas’”

El 'Mazo' lanzó un duro comentario por el 'Pirata' por el conflicto en el último clásico. (Video: DyT)

Universitario de Deportes se proclamó tricampeón nacional hace dos semanas, aunque recién el pasado viernes pudo festejar ante su hinchada en el estadio Monumental. La ‘U’ ha dio un paso gigante y dominó la Liga 1 2025 de principio a fin, ganando el Apertura y Clausura. Sin embargo, entre varias cosas que ocurrieron, está la bronca entre Alex Valera y Hernán Barcos en el último clásico. Justamente, Aldo Corzo salió en defensa del ‘Cholo’ y arremetió contra el ‘Pirata’, revelando que que estuvo cerca de ‘tirar bombas’ sobre él.

“No me hagas acordar que ese día estábamos volando, fuera de sí. Yo ya iba a ‘tirar bombas’, es más, quería hablar en la Liga (L1 MAX) y ‘tirar bombas’. Pero ¿por qué lo atacas al ‘Cholo’? Está bien, él te puede decir cosas en la cancha, qué pasa, pero no me quiero pelear; a veces te sacan de quicio y le respondes, pero queda ahí, en la cancha”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘DyT’.

El ‘Mazo’ explicó que, pese al clima caldeado en el recinto deportivo de Ate, la decisión fue evitar que la situación trascendiera fuera del club. “Ese día llamé a José (Carvallo) y me dijo ‘no Aldo, tranquilo. No caigas, acuérdate cómo somos’. Ya quedó ahí, nos la comimos, y después siempre hablamos ‘no hay que decir nada’, nada más”.

Alex Valera protagonizó tenso cruce con Hernán Barcos en el clásico Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2025. - créditos: Liga 1

Aldo Corzo también compartió su experiencia personal sobre la rivalidad en el campo: “Tengo muchos compañeros con los que me he peleado a muerte en la cancha, que nos hemos dicho de todo, y cuando se lesionó o algo, le he escrito para que se recupere, y viceversa”.

Para el veterano defensa, las disputas suelen ser circunstanciales y rara vez alteran el respeto mutuo que prevalece al terminar el partido. La premisa, insistió, es dejar las diferencias dentro del terreno de juego.

Se dijeron de todo en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Aldo Corzo y la reacción de Universitario por la bronca entre Hernán Barcos y Alex Valera

Al hablar sobre cómo percibió la interna respecto al problema entre Hernán Barcos y Alex Valera, Aldo Corzo fue enfático en resaltar la postura de Universitario y negó haber conversado después con el delantero de Alianza Lima.

“No hablé con él (Barcos). ‘El Cholo’ no se mete con nadie. Tendrá sus cosas y errores como todos, pero no se mete con nadie. Entonces, ¿por qué te metes con él? (...). Gracias a Dios no tomé ninguna reacción, fue lo más inteligente que hicimos”. La determinación de evitar cualquier respuesta pública o mayor exposición mediática fue consensuada dentro del plantel y considerada la más prudente.

El enojo fue compartido por varios futbolistas del elenco ‘merengue’, pero la consigna era la misma. “Varios estaban enojados, como Andy (Polo), (Jorge) Murrugarra o (Horacio) Calcaterra, pero nos controlamos y dijimos ‘tranquilos, que no pasa nada’, como siempre. Para afuera nunca hablamos, nunca metemos comentarios erróneos o soberbios contra alguien”, señaló Corzo. El plantel optó por preservar la unidad y esquivar declaraciones que acrecentaran la polémica, actuando en bloque para proteger la imagen del club.

El 'Pirata' contó detalles del enfrentamiento que tuvo con el delantero 'crema' y abordó su alejamiento de la 'bicolor'. (Video: GOLPERU)

Las versiones de Hernán Barcos y Alex Valera por la bronca

El primer jugador que salió a hablar sobre el tema fue el mismo Hernán Barcos, quien aseguró que Alex Valera le faltó el respeto y no dudó en recriminarle su ausencia con la selección peruana. Por su parte, el artillero nacional puso paños fríos a la situación y dejó en claro que fue un momento del partido, que no pasaba de ahí y era parte del fútbol.

Cabe mencionar, que ambos futbolistas protagonizaron un episodio completamente diferente en 2023. Luego de que Universitario venciera a Alianza Lima en la final de la Liga 1 y se llevara el título nacional en Matute, el argentino felicitó a ‘Valegol’ por su rendimiento.