Luis Ramos rompió su silencio por críticas ante su ausencia en la selección peruana: “Me costó mucho llegar y ganarme un lugar”

El delantero de América de Cali habló de su no presencia en la 'bicolor' para los amistosos con Rusia y Chile. (Video: América En La Red)

La selección peruana afrontará dos amistosos ante Rusia y Chile en el país europeo en los próximos días. De hecho, la convocatoria dada a conocer por el DT interino, Manuel Barreto, está basada principalmente en jugadores jóvenes y los que arrancarían las siguientes Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, un nombre que no apareció fue el de Luis Ramos, lo que llamó mucho la atención y acaparó las críticas. Luego de varios días, el ‘Tanque’ rompió su silencio por este suceso y lanzó contundente comentario.

“Es algo que quizás no puedo responder. Hablé mucho con mi empresario, no puedo responder esos temas pero a todas las personas que están hablando allá en Perú, decirles que me siento identificado con mi selección. Lo mucho que me costó para llegar a la selección y ganarme un lugar, por eso hoy en día pude salir al extranjero y hacer las cosas bien”, fueron sus primeras palabras en zona mixta luego del triunfo de América de Cali por 3-0 sobre Unión Magdalena.

El delantero puso énfasis en su trayectoria y la importancia de representar a su país en la elite del fútbol sudamericano. Reconoció que, gracias a su paso por la ‘blanquirroja’, se abrió el camino para fichar por un club emblemático fuera de Perú. “Gracias a Dios que vengo haciendo goles, teniendo buen momento y soy goleador de América de Cali, un club tan importante e histórico. Para mi selección siempre voy a estar comprometido y feliz de poder ir para ayudar”, precisó.

Luis Ramos es uno de los delanteros peruanos en el extranjero con mayor cantidad de goles en 2025 con 12 dianas en América de Cali. - créditos: América de Cali

Luis Ramos también abordó cuestiones físicas que influyeron en su actualidad deportiva. Explicó que, tras regresar a América de Cali de la última convocatoria al combinado patrio, sufrió una lesión que demandó seguimiento médico.

“Después de que llegué de la selección tuve un pequeño esguince en el tobillo. Obviamente, sabemos que un esguince no se va de la noche a la mañana, es un proceso de fortalecimiento. También estamos trabajando mucho en la parte médica, los partidos están muy seguidos y hay que tratar de recuperarse lo más pronto posible. Pero es tema de todos los jugadores, hay que acostumbrarse a jugar con molestias, dolores, y uno siempre va a estar en la disposición de la semana para recuperarse y llegar a los partidos al 100%”, explicó.

Asimismo, el artillero de 25 años sostuvo que continuará enfocado tanto en sus compromisos en Colombia como en la posibilidad de regresar a la selección peruana cuando el cuerpo técnico lo disponga. “Como lo comentaba en rueda de prensa con algunos colegas, el compromiso está con América de Cali, con la selección también. Lo mucho que me costó para llegar a la selección, todo ese sacrificio que hice. Hoy en día estar en América de Cali y ser el goleador de un club tan histórico creo que representa mucho, ahora me queda trabajar aquí en el club y toca prepararnos de la mejor manera para los próximos partidos que toca con la selección”, cerró en ‘Win Sports’.

Luis Ramos (abajo) no mostró su mejor versión con la selección peruana en amistoso con Chile. - créditos: FPF

Por lo pronto, Alex Valera y Adrián Ugarriza son los ‘9′ netos convocados al elenco nacional para la gira en Rusia. Jhonny Vidales también asoma en ese puesto, pero con mayor versatilidad para desempeñarse por las bandas.

El futuro de Luis Ramos

El notable rendimiento que ha mostrado Luis Ramos en América de Cali ha causado que capte el interés, no solo de los clubes grandes de la Liga 1, sino también de su actual equipo y de otros de Colombia.

La directiva de los ‘diablos rojos’ pretende comprarle el pase a Cusco FC a fin de temporada, aunque recientemente ha surgido la posibilidad de Junior de Barranquilla, según medios ‘cafeteros’. Universitario de Deportes y Alianza Lima quedarán a la expectativa por conocer su situación de cara al 2026.

El delantero peruano habló de la opción de renovar con los 'diablos rojos' y de llegar a la 'U' en 2026. (Video: Entre Bolas)