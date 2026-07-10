María Reiche en el Muro de Berlín: un homenaje peruano lleva el patrimonio de Nazca al arte urbano

La matemática y arqueóloga María Reiche consagró más de medio siglo a investigar y preservar las misteriosas figuras de Nazca, dejando una huella imborrable en el Perú. (Andina)

La figura de María Reiche, reconocida por su trabajo en la protección de las Líneas de Nazca, estará presente desde el 18 de julio en el Muro de Berlín, gracias a la intervención del artista peruano Eric Cárdenas. El mural, apoyado por la Embajada de Alemania en el Perú, la Embajada del Perú en Alemania y el colectivo Chicha Express, busca acercar el legado de la investigadora a una audiencia internacional, conectando la memoria, el patrimonio y el arte urbano en un espacio de relevancia mundial.

La iniciativa partió de un contacto espontáneo de Cárdenas con la Embajada de Alemania durante un viaje por Europa. La propuesta de realizar un mural en la capital alemana recibió impulso del colectivo artístico Chicha Express, lo que permitió gestionar el proyecto en uno de los espacios autorizados del histórico muro. Para el artista, la oportunidad representa la materialización de un deseo personal: rendir homenaje a una de las figuras más relevantes en la historia de la arqueología peruana.

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María Reiche vuelve a Berlín: el mural de un artista peruano que une memoria, patrimonio y arte urbano

Un puente entre culturas y memorias

La decisión de plasmar a María Reiche en el Muro de Berlín responde al objetivo de crear un puente entre dos países a través del arte. Cárdenas considera que la obra simboliza la conexión de Alemania y Perú mediante la figura de una mujer alemana que dedicó su vida a la conservación del patrimonio peruano. “A través de la figura de María Reiche conecto a Alemania con el Perú”, afirma el muralista, quien destaca el valor de intervenir un espacio cargado de memoria histórica y convertido en símbolo de libertad y reflexión colectiva.

El mural no solo reproducirá el rostro de la investigadora, sino que buscará invitar al público a la reflexión. El diseño, aún en proceso de definición, responderá al diálogo con el entorno del muro. Según Cárdenas, el propósito es que quienes se detengan frente a la obra sientan curiosidad por conocer la historia de María Reiche y su estrecho vínculo con el desierto de Nasca.

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“Me gustaría que las personas se pregunten por qué hay un retrato de una señora junto a unas líneas con formas de animales y que esa curiosidad las impulse a descubrir quién fue María Reiche”, explica el artista en diálogo con la prensa. Para Cárdenas, despertar el interés del público europeo por el legado de la investigadora podría convertirse en una puerta de entrada para valorar el patrimonio cultural peruano.

María Reiche vuelve a Berlín: el mural de un artista peruano que une memoria, patrimonio y arte urbano

Arte urbano, memoria y proyección internacional

La intervención de Eric Cárdenas se inscribe en una visión más amplia. El muralista utiliza su obra para acercar al público a personajes que han marcado la historia del Perú y proyectar ese legado fuera de las fronteras nacionales. Entre sus próximos proyectos figuran homenajes a César Vallejo en París y al Inca Garcilaso de la Vega en España, iniciativas que buscan fortalecer la memoria y la identidad cultural a través del muralismo.

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La obra en el Muro de Berlín surge en un momento en que el patrimonio cultural requiere nuevos lenguajes para dialogar con las audiencias internacionales. El homenaje a María Reiche no solo reconoce su labor en la preservación de las Líneas de Nazca, sino que también visibiliza la posibilidad de tender puentes entre pueblos y generaciones a través del arte.

Según el propio Cárdenas, “pintar a María Reiche en Berlín significa mucho porque siento que mi arte trasciende y que las personas y entidades van creyendo cada vez más en él”. El artista entiende el muralismo como una herramienta para promover la conciencia sobre la historia y los personajes que han contribuido a construir la identidad del Perú.

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Sobre el artista: trayectoria y visión

Eric Cárdenas Flórez es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela Corriente Alterna. Su trabajo destaca por la recuperación de espacios públicos a través del arte y la representación de figuras emblemáticas de la cultura peruana. Ha realizado murales dedicados a Chabuca Granda, Óscar Avilés, Arturo Cavero y Blanca Varela, entre otros.

Paralelamente, Cárdenas ha desarrollado una sólida carrera en las artes plásticas, con exposiciones como Una mirada a la Facultad de Arte de la Católica (2016), Retratos (2016), Persona/Ser (2015) y Casona V (2010). Su obra se caracteriza por transformar espacios urbanos en escenarios que promueven la memoria y la emoción colectiva.

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María Reiche vuelve a Berlín: el mural de un artista peruano que une memoria, patrimonio y arte urbano

El homenaje a María Reiche en el Muro de Berlín se inscribe en una línea de trabajo que busca fortalecer la memoria y la identidad a través del arte urbano, llevando la historia del Perú a nuevos públicos y escenarios.