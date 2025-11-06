Felipe Chávez, Luis Ramos y Renato Tapia, las grandes ausencias de Perú: ¿Por qué no fueron convocados para amistosos ante Rusia y Chile?

Sin Felipe Chávez, Luis Ramos y Renato Tapia, las grandes ausencias de Perú para amistosos ante Rusia y Chile.

Perú enfrentará a Chile y Rusia en la fecha FIFA del presente mes. En ese sentido, el técnico interino Manuel Barreto dio a conocer su lista de convocados para estos compromisos, que pueden ser los últimos de la ‘bicolor’ durante el presente año.

La nónima de 28 jugadores tuvo muchas sorpresas y regresos como la inclusión del defensor alemán-peruano, Fabio Gruber, y la apuesta por dos delanteros con gran presente como Adrián Ugarriza y Jhonny Vidales.

Pero, también varios jugadores brillaron por su ausencia. La mayoria de los que participaron de los últimos procesos clasificatorios volvieron a no ser llamados por la ‘Muñeca’. Por ejemplo, nombres como Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Edison Flores y Carlos Zambrano.

Manuel Barreto dirigirá de forma interina a la selección peruana en amistosos con Chile y Rusia. - créditos: FPF

Caso Renato Tapia

Renato Tapia no puede ser considerado dentro de la reciente lista porque formó parte de una polémica luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunciara a Manuel Barreto como entrenador interino y reemplazo de Óscar Ibáñez.

El mediocampista realizó una publicación en X (antes Twitter) y la vincularon con la elección del exUniversitario. Aunque, el mismo Barreto descartó que haya diferencias entre ambos, el ‘Cabezón’ no ha vuelto a ser citado a la ‘blanquiroja’ hasta la actualidad.

En esta oportunidad, de acuerdo al periodista deportivo Kevin Pacheco, la FPF no envió la carta de reserva a Tapia porque se encuentra recuperando de una lesión en su club, Al-Wasl F. C, de Emiratos Árabes Unidos.

Renato Tapia no jugaría los amistosos de Perú ante Chile y Rusia durante la fecha FIFA de noviembre.

Ausencia de Felipe Chávez y Luis Ramos

Otro que no ha sido considerado por Manuel Barreto, a pesar de calzar con el recambio generacional que se busca, fue Felipe Chávez. Su ausencia, al igual que la de Tapia, pasaría por una lesión. Esta no le ha permitido jugar en los últimos encuentros de Bayern Múnich II.

A los dos mencionados, se le suma Luis Ramos, el llamado a competir con Alex Valera por el puesto de ‘nueve’. El exCusco FC, a diferencia de los anteriores, se encuentra en perfecto estado físico e incluso vive un buen presente en América de Cali, el cual quiere comprar su carta pase.

Según el comunicador Gustavo Peralta, es una determinación netamente técnica. “Se habló en medios colombianos que Luis Ramos le habría pedido a la selección peruana que no lo convoque para que se quede con América de Cali jugando los partidos importantes. Esto no es cierto, si no sale convocado es una decisión completamente de Manuel Barreto”.

El delantero de América de Cali no fue llamado a la 'bicolor' por decisión de Manuel Barreto.

Lista de convocados de Perú completa

- Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina)

- Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague de Dinamarca).

- Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC de Australia), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).

- Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú de Rusia), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).

- Sparrings: César Bautista (arquero de Sporting Cristal), Philipp Eisele (defensa de Eintracht Frankfurt de Alemania), Rafael Guzmán (defensa de Universitario), Francesco Andrealli (volante de Como 1907 de Italia) y Jair Moretti (atacante de Sporting Cristal).

La lista de convocados de Perú para amistosos con Chile y Rusia. - créditos: FPF