Perú Deportes

Felipe Chávez, Luis Ramos y Renato Tapia, las grandes ausencias de Perú: ¿Por qué no fueron convocados para amistosos ante Rusia y Chile?

Manuel Barreto presentó una lista de 28 futbolistas que viajarán a Rusia para disputar los encuentros de preparación de la fecha FIFA de noviembre

Guardar
Sin Felipe Chávez, Luis Ramos
Sin Felipe Chávez, Luis Ramos y Renato Tapia, las grandes ausencias de Perú para amistosos ante Rusia y Chile.

Perú enfrentará a Chile y Rusia en la fecha FIFA del presente mes. En ese sentido, el técnico interino Manuel Barreto dio a conocer su lista de convocados para estos compromisos, que pueden ser los últimos de la ‘bicolor’ durante el presente año.

La nónima de 28 jugadores tuvo muchas sorpresas y regresos como la inclusión del defensor alemán-peruano, Fabio Gruber, y la apuesta por dos delanteros con gran presente como Adrián Ugarriza y Jhonny Vidales.

Pero, también varios jugadores brillaron por su ausencia. La mayoria de los que participaron de los últimos procesos clasificatorios volvieron a no ser llamados por la ‘Muñeca’. Por ejemplo, nombres como Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Edison Flores y Carlos Zambrano.

Manuel Barreto dirigirá de forma
Manuel Barreto dirigirá de forma interina a la selección peruana en amistosos con Chile y Rusia. - créditos: FPF

Caso Renato Tapia

Renato Tapia no puede ser considerado dentro de la reciente lista porque formó parte de una polémica luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunciara a Manuel Barreto como entrenador interino y reemplazo de Óscar Ibáñez.

El mediocampista realizó una publicación en X (antes Twitter) y la vincularon con la elección del exUniversitario. Aunque, el mismo Barreto descartó que haya diferencias entre ambos, el ‘Cabezón’ no ha vuelto a ser citado a la ‘blanquiroja’ hasta la actualidad.

En esta oportunidad, de acuerdo al periodista deportivo Kevin Pacheco, la FPF no envió la carta de reserva a Tapia porque se encuentra recuperando de una lesión en su club, Al-Wasl F. C, de Emiratos Árabes Unidos.

Renato Tapia no jugaría los
Renato Tapia no jugaría los amistosos de Perú ante Chile y Rusia durante la fecha FIFA de noviembre.

Ausencia de Felipe Chávez y Luis Ramos

Otro que no ha sido considerado por Manuel Barreto, a pesar de calzar con el recambio generacional que se busca, fue Felipe Chávez. Su ausencia, al igual que la de Tapia, pasaría por una lesión. Esta no le ha permitido jugar en los últimos encuentros de Bayern Múnich II.

A los dos mencionados, se le suma Luis Ramos, el llamado a competir con Alex Valera por el puesto de ‘nueve’. El exCusco FC, a diferencia de los anteriores, se encuentra en perfecto estado físico e incluso vive un buen presente en América de Cali, el cual quiere comprar su carta pase.

Según el comunicador Gustavo Peralta, es una determinación netamente técnica. “Se habló en medios colombianos que Luis Ramos le habría pedido a la selección peruana que no lo convoque para que se quede con América de Cali jugando los partidos importantes. Esto no es cierto, si no sale convocado es una decisión completamente de Manuel Barreto”.

El delantero de América de Cali no fue llamado a la 'bicolor' por decisión de Manuel Barreto.

Lista de convocados de Perú completa

- Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina)

- Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague de Dinamarca).

- Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC de Australia), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).

- Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú de Rusia), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).

- Sparrings: César Bautista (arquero de Sporting Cristal), Philipp Eisele (defensa de Eintracht Frankfurt de Alemania), Rafael Guzmán (defensa de Universitario), Francesco Andrealli (volante de Como 1907 de Italia) y Jair Moretti (atacante de Sporting Cristal).

La lista de convocados de
La lista de convocados de Perú para amistosos con Chile y Rusia. - créditos: FPF

Temas Relacionados

Felipe ChávezLuis RamosRenato TapiaSelección peruanaManuel Barretoperu-deportes

Más Noticias

Presidente José Jerí ayudó a Jean Ferrari a tramitar el DNI de Fabio Gruber para los amistosos de Perú, según Phillip Butters

El presentador de televisión reveló que el director general de la FPF le contó el favor que le hizo el mandatario para que el jugador con raíces peruanas dispute los partidos ante Chile y Rusia

Presidente José Jerí ayudó a

Fabio Gruber y las principales novedades de Perú para amistosos ante Rusia y Chile: Manuel Barreto convocó hasta 5 debutantes

La ‘Muñeca’ quiere ampliar el universo de jugadores de la selección nacional y pondrá a prueba a nuevos elementos en la gira por Europa

Fabio Gruber y las principales

Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada de varios encuentros dentro del marco de los torneos de la UEFA, así como también del Mundial Sub 17 y otras ligas sudamericanas

Partidos de hoy, jueves 6

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”

Luis Linares señaló que las jugadoras del club de Comas pidieron la salida del brasileño y la llegada de Natalia Málaga para afrontar la Liga Peruana de vóley 2025

Técnico Otávio Machado desmiente a

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por fecha FIFA 2025

El DT interino de la ‘bicolor’, Manuel Barreto, dio a conocer la nómina con la que encarará los partidos en la gira europea con nuevos rostros

Lista de convocados de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga promete eliminar

Rafael López Aliaga promete eliminar la bicameralidad si es presidente, pero Renovación Popular votó a favor de restituirla

Congreso declara persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por asilo a Betssy Chávez

Regalan a Alfonso López Chau un libro sobre cómo fracasa el socialismo en el CADE 2025 y él responde: “Soy socialcristiano”

Este es el tuit de César Combina sobre ‘Makanaky’ por el que el PJ ordenó su ubicación y captura

Rafael López Aliaga niega cercanía de Renovación Popular con mineros ilegales: “Te pago cien mil dólares por cada uno”

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez habría denunciado a

Melanie Martínez habría denunciado a Christian Domínguez y sus padres

Magaly Medina se burla del llanto de Mr. Nawat en Miss Universo: “Parece farandulero, ni lágrimas le salen”

Samahara Lobatón confiesa que vive frente a Melissa Klug y le advierte a Bryan Torres: “Se porta mal y salen mis hermanas”

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

¿Por qué Korina Rivadeneira abandonó el Perú? Las razones de la modelo para dejar el país y regresar a Venezuela

DEPORTES

Presidente José Jerí ayudó a

Presidente José Jerí ayudó a Jean Ferrari a tramitar el DNI de Fabio Gruber para los amistosos de Perú, según Phillip Butters

Fabio Gruber y las principales novedades de Perú para amistosos ante Rusia y Chile: Manuel Barreto convocó hasta 5 debutantes

Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por fecha FIFA 2025