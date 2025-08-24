Luis Ramos rechazó atractiva oferta de Alianza Lima porque espera a Universitario en 2026: “Hubo documento en la mesa”

El periodista Gustavo Peralta informó que el delantero peruano aguarda culminar su cesión en América de Cali para firmar por la 'U'. (Video: PBO Campeonísimo)

Un nombre que ha sonado con mucha fuerza en el reciente mercado de transferencias fue el de Luis Ramos. Y es que a pesar de que viene teniendo continuidad en América de Cali, tanto Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal lo buscaron con la intención de repotenciar sus respectivos planteles; aunque el factor económico fue un impedimento para concretar su llegada a la ‘U’. En ese contexto, se conoció que el ‘Tanque’ rechazó una oferta del cuadro ‘blanquiazul’ porque espera a los ‘cremas’ en 2026.

En el programa ‘PBO Campeonísimo’, el periodista Carlos ‘Tigrillo’ Navarrilo contó que el delantero peruano arribará al conjunto ‘merengue’ el próximo año luego de culminar su cesión en los ‘diablos rojos’. “Ramos ya está para Universitario en 2026. Termina su préstamo con América de Cali y viene”, dijo. Acto seguido, Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez indicó que “viene un argentino además”.

Por su parte, Gustavo Peralta informó que la cifra que debía pagar cualquier club interesado en el atacante trujillano bajará considerablemente y que la intención del futbolista es fichar por Universitario, algo que no pudo conseguir esta temporada. "El monto que era 1.3 millones baja a menos de un millón. Además, la información que tengo de su entorno es que él dijo ‘ok, no se pudo este año, el otro sí’. Su mayor deseo es jugar en la ‘U’“, acotó.

Luis Ramos viene alternando en la delantera de América de Cali con el argentino-malayo Rodrigo Holgado. - créditos: América de Cali

Luis Ramos rechazó a Alianza Lima por Universitario

Ahí fue cuando Gustavo Peralta manifestó que Alianza Lima también quiso tener a Luis Ramos en sus filas, y que cumplió todos los requisitos que América de Cali pidió para romper el préstamo desde Cusco FC. "¿Alianza Lima también lo quiso? Sí, incluso con documento en la mesa, ‘firma y este es el monto, cumplimos con lo que América quiere’ y todo", acotó.

Evidentemente, el jugador de 25 años rechazó esta posibilidad porque se terminó quedando en el conjunto ‘escarlata’, donde viene compitiendo con el argentino-malayo en la punta del ataque. No obstante, el comunicador no descartó que los ‘íntimos’ lancen más adelante una propuesta más atractiva por el artillero, que también fue alternativa en Sporting Cristal tras la negativa de Raúl Ruidíaz.

“Uno no sabe y en las negociaciones todo puede pasar. Alianza Lima puede mejorar esa oferta y se puede ir allá. Uno no sabe, puede ser. Cristal sondeó pero no llegó al monto, Alianza sí llegó al monto y puede llegar a más monto incluso”, sostuvo.

El Tanque silenció El Campín de Bogotá. | VIDEO: Win Sports

La frustrada llegada de Luis Ramos a Universitario

Universitario pretendió los servicios de un ‘9′ para disputar el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores. Aún teniendo dentro del plantel a Alex Valera, Edison Flores, Diego Churín y José Rivera; el rendimiento del argentino no ha convencido y la idea era potenciar la zona ofensiva, por lo que el nombre de Luis Ramos apareció en escena.

Incluso, el ‘Tanque’ vino a Perú, presenció un partido de la ‘U’ y admitió su idea de cambiar de aires, lo que alimentó los rumores de su salida de América de Cali. Empero, la directiva ‘crema’ tenía que desembolsar un doble pago para incorporarlo: uno al club colombiano y otro a Cusco FC, dueño de su carta pase, lo que imposibilitó la operación en términos financieros.

El entrenador de la 'U' está deseoso por la incorporación del Tanque. | VIDEO: GOLPERU

Por su parte, Alianza Lima tiene a dos delanteros de experiencia como Paolo Guerrero y Hernán Barcos, que alcanzan los 41 años cada uno. Y si bien también tiene a Matías Succar (26), la idea para 2026 sería dejarlo partir para contratar a un delantero, sea peruano o extranjero, para rejuvenecer el ataque.

DATO:

Luis Ramos llegó a América de Cali a inicios de 2025 y, en lo que va de la campaña, ya lleva 8 goles y 2 asistencias en 34 partidos entre la liga colombiana y la Copa Sudamericana.