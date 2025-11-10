Leyla Chihuán advierte sobre el carácter de Natalia Málaga en su regreso: “Será más seria, no sé cómo la van a parar”

La exjugadora de la selección peruana resaltó el carácter competitivo de Natalia, que asumió el mando de Géminis. (Video: Latina)

El retorno de Natalia Málaga a la Liga Peruana de Vóley con un triunfo al mando de Deportivo Géminis ha despertado no solo la expectativa del público, sino también el cariño y respaldo de excompañeras que compartieron con ella la época dorada del voleibol peruano. Una de ellas, Leyla Chihuán, destacó la emoción que le genera verla nuevamente dirigiendo y el impacto positivo que puede tener su figura en el torneo local.

En diálogo con ‘Latina Deportes’, la exvoleibolista de la selección peruana contó que el debut victorioso de Málaga ante Deportivo Wanka (3-0) fue un momento muy especial también para quienes compartieron con ella años de competencia y amistad. Como muestra de ese lazo inquebrantable, varias exjugadoras se reunieron en el Coliseo Miguel Grau del Callao para alentarla desde las tribunas.

“Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos de un domingo así. Decidimos juntarnos esta semana para desayunar y después venir juntas a ver a la hermana mayor, a Natalia. Ella es feliz, ha vuelto a las canchas y nosotros estamos muy felices por ella. Donde esté, la acompañaremos”, expresó con evidente orgullo.

Chihuán resaltó la autenticidad y el estilo inconfundible de la entrenadora, a quien describió como una mujer intensa, directa y completamente entregada a su labor. “Natalia vende. A su estilo, es una persona totalmente sincera y entregada en lo que hace. Le pasa con nosotras en los entrenamientos en el máster, igual nos grita, nos dice cosas y nos reímos. Cada día es diferente y es divertido”, contó.

Natalia Málaga volvió a dirigir en la Liga Peruana de Vóley con Géminis. Crédito: LPV

Asimismo, destacó que ese carácter competitivo y apasionado sigue intacto en su nuevo desafío con Géminis. “Con sus chicas en Géminis, sigue siendo la misma. Ella lo va a disfrutar de principio a fin. Hoy casi ataca un balón y nosotros gritándole ‘¡daleee!’, pero ella tiene que estar en la conducción de su equipo y lo va a hacer siempre con toda la entrega, la pasión y el amor que siente por este deporte”, añadió.

Intensidad en los banquillos

Sobre este nuevo ciclo en la carrera de Málaga, Chihuán aseguró que la entrenadora está enfocada y tranquila, convencida de que este regreso ha sido bien planificado. Eso sí, la exvoleibolista advirtió que, aunque la estratega nacional se mostró más calmada en su debut, es solo cuestión de tiempo para que aflore su conocida intensidad en los banquillos.

“Ella va a ir de menos a más. Hay Natalia para rato. Dentro de lo que hemos conversado, sé que está contenta y tranquila. Ha sido una primera semana intensa, no es algo imprevisto como muchos dicen, es algo que se ha ido preparando con tiempo. Ella está feliz de retomar, poco a poco se va a sentir más en confianza y va a ser más seria. Ya después no sé cómo la van a parar”, comentó entre risas.

El equipo de Comas se impuso 3-0 sobre Deportivo Wanka en la tercera fecha del campeonato. (Video: Latina)

“Natalia representa la esencia del vóley peruano”

Finalmente, la exseleccionada destacó la importancia de que figuras emblemáticas como Natalia Málaga sigan siendo parte activa del vóley nacional, sobre todo en una Liga que cada año se vuelve más competitiva. “Siempre hay que tener a alguien de la casa, alguien que transmita esa pasión por el vóley, que represente los colores, la garra, el valor y el sentimiento del voleibol peruano. Que las pequeñas que están entrando a los diferentes equipos se den cuenta que Natalia está vigente y que de ella pueden aprender mucho más”, señaló.

Con este nuevo inicio, Málaga no solo busca devolver a Géminis a los primeros lugares del campeonato, sino también reafirmar su rol como una de las grandes referentes del deporte peruano, símbolo de disciplina, entrega y amor por el vóley.