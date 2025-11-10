Perú Deportes

Jean Ferrari pide serenidad en la búsqueda del nuevo DT de la selección y toma con humor las teorías de injerencia en la Liga 1

El director general de fútbol de la Federación aseguró a los medios de comunicación que su departamente evalúa constantemente al próximo adiestrador que asumirá tras el interinato de Manuel Barreto

El directivo de la Federación Peruana analiza el desafío de encontrar entrenador y revela el enfoque en nuevos jugadores tras la salida de referentes históricos. | YouTube / Entre bolas

La selección peruana se alista para enfrentar dos duelos de alto voltaje en su proceso de consolidar un grupo de cara a las próximas Eliminatorias. Manuel Barreto se dispuso a dejar atrás a futbolistas referentes y de un peso histórico importante, pero la apuesta ahora es “seguir viendo jugadores”, sostuvo Jean Ferrari en medio de la incertidumbre por la cancelación del vuelo a Europa. “El universo de jugadores es limitado”, precisó.

Por lo pronto, el directivo de la Federación se encuentra trabajando en la búsqueda del próximo director técnico del equipo, pues la etapa de Manuel Barreto es temporal. “Es una tarea difícil”, concedió a Entre Bolas en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez. Además, Ferrari contó que aún está a la expectativa del cierre de los campeonato para definir al próximo adiestrador de la bicolor.

“No es solo decir ‘me gusta este técnico y tráelo’, hay mucho detrás de eso”, comentó el exadministrador de Universitario de Deportes. Más adelante, se pronunció sobre los trámites de Fabio Gruber, jugador del Núremberg de la segunda división alemana. “Fue un proceso correcto y transparente”, complementó.

Jean Ferrari y las complicaciones
Jean Ferrari y las complicaciones de conseguir al nuevo DT de la selección peruana. - Crédito: Paloma del Solar

El tricampeonato de Universitario

Jean Ferrari sentó las bases del exitoso momento que atraviesa Universitario de Deportes. Durante 2023, 2024 y la mitad del 2025, el exfutbolista dirigió a la entidad de Odriozola hacia un proceso de pagos de su deuda y logros deportivos notables.

“Fue una gestión intensa, de armar grupo, elegir entrenadores y jugadores. Todo eso se consolidó con este tricampeonato que hoy disfruta Universitario. Me alegra ver que el proyecto que iniciamos llegó a buen puerto”, se pronunció.

“Ojalá todos los clubes puedan hacer buenas campañas. Al final, lo importante es que el sistema fútbol sea el beneficiado”, agregó para luego referirse a las teorías sobre una posible injerencia de él en el torneo de la Liga 1 debido a su estrecha relación con el club merengue.

Edison Flores levantó tres dedos
Edison Flores levantó tres dedos en señal del tricampeonato de Universitario tras el triunfo contra ADT en Tarma. - créditos: Universitario

Lo único que manejo es mi camioneta”, bromeó Ferrari, quien se mostró afín a los memes que forman parte del folclore: “Me divierto mucho y me relajan”, sumó. Sobre el cariño del hincha de Universitario, señaló que “se lo ganó a pulso” y es invaluable “caminar por la calle y que la gente te reconozca”.

Lista de convocados de la selección peruana

La convocatoria de Manuel Barreto siguió la sintonía de la última: jugadores jóvenes y futbolistas que por primera vez se vestirán de blanquirrojo. La selección peruana juega contra Rusia el miércoles 12 de noviembre en San Petersburgo y luego contra Chile el martes 18 de noviembre en Sochi.

  • Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina)
  • Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague de Dinamarca).
  • Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC de Australia), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).
  • Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú de Rusia), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).
  • Sparrings: César Bautista (arquero de Sporting Cristal), Philipp Eisele (defensa de Eintracht Frankfurt de Alemania), Rafael Guzmán (defensa de Universitario), Francesco Andrealli (volante de Como 1907 de Italia) y Jair Moretti (atacante de Sporting Cristal).

