Hoy, viernes 8 de noviembre, Universitario de Deportes celebrará su tricampeonato en la Liga 1 conseguido con algunas fechas de antelación. A la par, el cuadro ‘crema’ fue premiado por GOLPERU -empresa televisiva- con más de 1 millón de soles, dinero que le servirá para planificar su próxima temporada.

La ‘U’ conquistó su tercer campeonato nacional de manera consecutiva luego de vencer a ADT en la altura de Tarma. Pero, no pudo levantar el trofeo por decisión de la organización. Además, su festejo se vio obligado a retrasarse por unos días porque le tocaba descansar durante la fecha 17 del Torneo Clausura.

De esta manera, la escuadra ‘crema’ organizó una fiesta en el estadio Monumental en el marco de su partido ante Deportivo Garcilaso por la jornada 18 de esta segunda fase. Esta contará con la presencia de toda su gente, un poco más de 70 mil personas, luego de agotarse las entradas para las diferentes tribunas del coloso de Ate.

GOLPERU aprovechó este contexto para hacer la entrega del cheque del premio económico que le viene dando a los equipos con los que tiene un acuerdo televisivo (Universitario y Sport Boys), siempre y cuando queden ubicados entre el tercer y primer lugar del certamen doméstico.

El Consorcio Fútbol Perú le dio un total de 354 mil dólares a la ‘U’ por salir tricampeón nacional. Esto equivale a 1 millón 194 mil soles. Una cifra que será importante para el club ‘merengue’ de cara al armado de la plantilla para conseguir el ‘tetra’ y avanzar lo más lejos posible en la siguiente edición de la Copa Libertadores.

GOLPERU premió a Universitario con más de 1 millón de soles por su tricampeonato en Liga 1.

Conmebol también premió a Universitario

Al cheque de GOLPERU habrá que sumarle el monto que le dará Conmebol a Universitario de Deportes. Y es que el máximo ente del fútbol sudamericano le da dinero a todos los campeones de las diferentes ligas de este continente. Esta cuantiosa cifra bordea los 600 mil dólares, lo que equivale a 2 millones 24 mil soles.

También, se le podría añadir lo obtenido por la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. La ‘U’ ganó 3 millones 950 mil dólares -equivalente a 3 millones 204 mil 749 soles- por ubicarse como Perú 1.

Universitario de Deportes celebra el tricampeonato del fútbol peruano

GOLPERU ya no transmitirá los partidos de Universitario

El Universitario vs Deportivo Garcilaso será el último partido de los ‘cremas’ que transmitiría GOLPERU. Y es que esta empresa solo pasaba los compromisos en condición de local de la escuadra de Ate, producto del contrato y la incorporación de la L1 Max.

El Consorcio Fútbol Perú se despedirá de la Liga 1 cuando finalice la fecha 19 del Torneo Clausura, ya que su vínculo con la ‘U’ y Sport Boys culmina en diciembre de este 2025. Después, los dos clubes deberán unirse al canal de la Federación.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, lo adelantó en una reciente entrevista. “Universitario este año tiene que alinearse a la Federación, así como Sport Boys. Tienen que alinearse a la FPF porque es un mandato estatutario, es un mandato FIFA, y se tiene que respetar”, manifestó.

El presidente de la FPF señaló que los dos clubes deberán alinearse a L1 Max. (Trivu)

Aunque, Álvaro Barco reveló que la ‘U’ va a tomar otra alternativa, pues 1190 Sports no está al día en los pagos con los demás clubes. "Es un tema liderado por Franco (Velazco) que se tiene que ver con mucho detenimiento, a ver si buscamos otro operador que pueda tener los derechos“.